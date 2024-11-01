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Diamond Select Brilliance CT 16 strati

Scanner TC

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Lo scanner TC Philips Diamond Select Brilliance a 16 strati è un sistema ad alte prestazioni, ideale per studi TC di routine, nonché Angio TC e applicazioni avanzate sensibili al movimento, come gli studi di colonografia TC e polmonari.

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Caratteristiche
Scansione e ricostruzione veloci || Prestazioni brillanti

La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività

Il sistema offre tempi di scansione di 0,4 sec* con rotazione completa del gantry, risoluzione temporale minima di 53 msec e tempo di ricostruzione fino a 20 ips*.

La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività

Il sistema offre tempi di scansione di 0,4 sec* con rotazione completa del gantry, risoluzione temporale minima di 53 msec e tempo di ricostruzione fino a 20 ips*.

La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività

Il sistema offre tempi di scansione di 0,4 sec* con rotazione completa del gantry, risoluzione temporale minima di 53 msec e tempo di ricostruzione fino a 20 ips*.
Opzioni Brilliance Workspace || Flusso di lavoro efficiente

Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza

Brilliance Extended Workspace offre applicazioni cliniche avanzate su un PC dedicato, per permettere allo staff di migliorare il flusso di lavoro lasciando libero lo scanner. L'opzione Brilliance Workspace Portal consente agli utenti di lavorare con efficienza con set di dati estremamente grandi da un normale computer portatile o da casa, ovunque si trovino.

Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza

Brilliance Extended Workspace offre applicazioni cliniche avanzate su un PC dedicato, per permettere allo staff di migliorare il flusso di lavoro lasciando libero lo scanner. L'opzione Brilliance Workspace Portal consente agli utenti di lavorare con efficienza con set di dati estremamente grandi da un normale computer portatile o da casa, ovunque si trovino.

Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza

Brilliance Extended Workspace offre applicazioni cliniche avanzate su un PC dedicato, per permettere allo staff di migliorare il flusso di lavoro lasciando libero lo scanner. L'opzione Brilliance Workspace Portal consente agli utenti di lavorare con efficienza con set di dati estremamente grandi da un normale computer portatile o da casa, ovunque si trovino.
Processo di ricondizionamento || Ricondizionato secondo le migl

Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo

Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di prestazioni richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo in cinque fasi.

Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo

Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di prestazioni richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo in cinque fasi.

Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo

Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di prestazioni richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo in cinque fasi.
Tubo radiogeno Philips MRC || Prestazioni brillanti

Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata

Il tubo radiogeno MRC brevettato fornisce la capacità termica necessaria per le scansioni di maggiore durata, al fine di ottenere immagini a strati sottili.

Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata

Il tubo radiogeno MRC brevettato fornisce la capacità termica necessaria per le scansioni di maggiore durata, al fine di ottenere immagini a strati sottili.

Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata

Il tubo radiogeno MRC brevettato fornisce la capacità termica necessaria per le scansioni di maggiore durata, al fine di ottenere immagini a strati sottili.
Programma pluripremiato || Ricondizionato secondo le migl

Programma pluripremiato per prestazioni vincenti

Il programma di ricondizionamento Philips è stato vincitore del premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Questo sottolinea la qualità e la cura destinate a ciascuno dei nostri sistemi Diamond Select.

Programma pluripremiato per prestazioni vincenti

Il programma di ricondizionamento Philips è stato vincitore del premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Questo sottolinea la qualità e la cura destinate a ciascuno dei nostri sistemi Diamond Select.

Programma pluripremiato per prestazioni vincenti

Il programma di ricondizionamento Philips è stato vincitore del premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Questo sottolinea la qualità e la cura destinate a ciascuno dei nostri sistemi Diamond Select.
  • Scansione e ricostruzione veloci || Prestazioni brillanti
  • Opzioni Brilliance Workspace || Flusso di lavoro efficiente
  • Processo di ricondizionamento || Ricondizionato secondo le migl
  • Tubo radiogeno Philips MRC || Prestazioni brillanti
Vedi tutte le caratteristiche
Scansione e ricostruzione veloci || Prestazioni brillanti

La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività

Il sistema offre tempi di scansione di 0,4 sec* con rotazione completa del gantry, risoluzione temporale minima di 53 msec e tempo di ricostruzione fino a 20 ips*.

La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività

Il sistema offre tempi di scansione di 0,4 sec* con rotazione completa del gantry, risoluzione temporale minima di 53 msec e tempo di ricostruzione fino a 20 ips*.

La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività

Il sistema offre tempi di scansione di 0,4 sec* con rotazione completa del gantry, risoluzione temporale minima di 53 msec e tempo di ricostruzione fino a 20 ips*.
Opzioni Brilliance Workspace || Flusso di lavoro efficiente

Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza

Brilliance Extended Workspace offre applicazioni cliniche avanzate su un PC dedicato, per permettere allo staff di migliorare il flusso di lavoro lasciando libero lo scanner. L'opzione Brilliance Workspace Portal consente agli utenti di lavorare con efficienza con set di dati estremamente grandi da un normale computer portatile o da casa, ovunque si trovino.

Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza

Brilliance Extended Workspace offre applicazioni cliniche avanzate su un PC dedicato, per permettere allo staff di migliorare il flusso di lavoro lasciando libero lo scanner. L'opzione Brilliance Workspace Portal consente agli utenti di lavorare con efficienza con set di dati estremamente grandi da un normale computer portatile o da casa, ovunque si trovino.

Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza

Brilliance Extended Workspace offre applicazioni cliniche avanzate su un PC dedicato, per permettere allo staff di migliorare il flusso di lavoro lasciando libero lo scanner. L'opzione Brilliance Workspace Portal consente agli utenti di lavorare con efficienza con set di dati estremamente grandi da un normale computer portatile o da casa, ovunque si trovino.
Processo di ricondizionamento || Ricondizionato secondo le migl

Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo

Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di prestazioni richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo in cinque fasi.

Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo

Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di prestazioni richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo in cinque fasi.

Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo

Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di prestazioni richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo in cinque fasi.
Tubo radiogeno Philips MRC || Prestazioni brillanti

Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata

Il tubo radiogeno MRC brevettato fornisce la capacità termica necessaria per le scansioni di maggiore durata, al fine di ottenere immagini a strati sottili.

Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata

Il tubo radiogeno MRC brevettato fornisce la capacità termica necessaria per le scansioni di maggiore durata, al fine di ottenere immagini a strati sottili.

Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata

Il tubo radiogeno MRC brevettato fornisce la capacità termica necessaria per le scansioni di maggiore durata, al fine di ottenere immagini a strati sottili.
Programma pluripremiato || Ricondizionato secondo le migl

Programma pluripremiato per prestazioni vincenti

Il programma di ricondizionamento Philips è stato vincitore del premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Questo sottolinea la qualità e la cura destinate a ciascuno dei nostri sistemi Diamond Select.

Programma pluripremiato per prestazioni vincenti

Il programma di ricondizionamento Philips è stato vincitore del premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Questo sottolinea la qualità e la cura destinate a ciascuno dei nostri sistemi Diamond Select.

Programma pluripremiato per prestazioni vincenti

Il programma di ricondizionamento Philips è stato vincitore del premio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Questo sottolinea la qualità e la cura destinate a ciascuno dei nostri sistemi Diamond Select.
  • *Opzionale

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