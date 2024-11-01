Diamond Select Brilliance CT 16 strati

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Lo scanner TC Philips Diamond Select Brilliance a 16 strati è un sistema ad alte prestazioni, ideale per studi TC di routine, nonché Angio TC e applicazioni avanzate sensibili al movimento, come gli studi di colonografia TC e polmonari.
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La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività
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Le opzioni Brilliance Workspace aumentano l'efficienza
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Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle del nuovo
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Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata
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Programma pluripremiato per prestazioni vincenti
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La scansione e la ricostruzione veloci aumentano la produttività
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Il tubo radiogeno Philips MRC supporta le procedure di lunga durata
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Programma pluripremiato per prestazioni vincenti
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Il sistema di radiologia Philips Diamond Select Allura Xper FD10 viene ricondizionato in fabbrica acquisendo condizioni pari a quelle di un sistema nuovo. Questo avanzato sistema offre immagini ad alta risoluzione per supportare interventi cardiaci minimamente invasivi e procedure cardiovascolari.
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Questo sistema particolarmente evoluto con rivelatore coniuga la stabile geometria dei prodotti della famiglia Allura con la guida per immagini 3D per facilitare il flusso di lavoro, dalla diagnosi alla verifica finale.
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