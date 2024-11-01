Allura Xper FD 10 - DS

Integrazione multimodalità di Xper

Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.