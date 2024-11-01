Allura Xper FD 10 - DS

Il sistema di radiologia Philips Diamond Select Allura Xper FD10 viene ricondizionato in fabbrica acquisendo condizioni pari a quelle di un sistema nuovo. Questo avanzato sistema offre immagini ad alta risoluzione per supportare interventi cardiaci minimamente invasivi e procedure cardiovascolari.
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Tecnologia del rivelatore || Eccellente qualità dell'immagi
La tecnologia del rivelatore garantisce una qualità dell'immagine eccellente
Il rivelatore dinamico Philips di prossima generazione assicura una qualità dell'immagine eccellente con una dose di radiazione bassa. Il ciclo completo di produzione delle immagini è particolarmente indicato per la diagnostica cardiovascolare e le procedure cardiache minimamente invasive. Fornisce immagini di qualità elevata di piccoli dettagli anatomici e oggetti minuti migliorando l'affidabilità durante le procedure.
La tecnologia del rivelatore garantisce una qualità dell'immagine eccellente
Il rivelatore dinamico Philips di prossima generazione assicura una qualità dell'immagine eccellente con una dose di radiazione bassa. Il ciclo completo di produzione delle immagini è particolarmente indicato per la diagnostica cardiovascolare e le procedure cardiache minimamente invasive. Fornisce immagini di qualità elevata di piccoli dettagli anatomici e oggetti minuti migliorando l'affidabilità durante le procedure.
La tecnologia del rivelatore garantisce una qualità dell'immagine eccellente
Il rivelatore dinamico Philips di prossima generazione assicura una qualità dell'immagine eccellente con una dose di radiazione bassa. Il ciclo completo di produzione delle immagini è particolarmente indicato per la diagnostica cardiovascolare e le procedure cardiache minimamente invasive. Fornisce immagini di qualità elevata di piccoli dettagli anatomici e oggetti minuti migliorando l'affidabilità durante le procedure.
Multimodalità di Xper || Flusso di lavoro efficiente
Integrazione multimodalità di Xper
Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper
La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.
Integrazione multimodalità di Xper
Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper
La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.
Integrazione multimodalità di Xper
Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper
La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.
Allura 3D-CA || Imaging avanzato
Allura 3D-CA per una rappresentazione chiara di vasi tortuosi
Il software di coronarografia tridimensionale Philips Allura 3D-CA è un potente strumento interventistico per l'imaging coronarico. Contribuisce a impedire rappresentazioni fuorvianti di lesioni e biforcazioni riducendo le immagini fuori asse dell'albero coronarico.
Allura 3D-CA per una rappresentazione chiara di vasi tortuosi
Il software di coronarografia tridimensionale Philips Allura 3D-CA è un potente strumento interventistico per l'imaging coronarico. Contribuisce a impedire rappresentazioni fuorvianti di lesioni e biforcazioni riducendo le immagini fuori asse dell'albero coronarico.
Allura 3D-CA per una rappresentazione chiara di vasi tortuosi
Il software di coronarografia tridimensionale Philips Allura 3D-CA è un potente strumento interventistico per l'imaging coronarico. Contribuisce a impedire rappresentazioni fuorvianti di lesioni e biforcazioni riducendo le immagini fuori asse dell'albero coronarico.
Processo di ricondizionamento || Ricondizionamento secondo le m
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Dose efficiente || Eccellente qualità dell'immagi
Gestione efficiente della dose
Spesso gli interventi cardiaci e vascolari implicano lunghi tempi di fluoroscopia e un numero elevato di immagini radiografiche. DoseWise è il nostro approccio alla gestione della dose di radiazione integrato nel sistema, che consente di scegliere la qualità delle immagini più appropriata per l'uso desiderato. Il risultato è una gestione efficiente della dose durante gli interventi, a vantaggio tanto dei pazienti quanto del personale sanitario.
Gestione efficiente della dose
Spesso gli interventi cardiaci e vascolari implicano lunghi tempi di fluoroscopia e un numero elevato di immagini radiografiche. DoseWise è il nostro approccio alla gestione della dose di radiazione integrato nel sistema, che consente di scegliere la qualità delle immagini più appropriata per l'uso desiderato. Il risultato è una gestione efficiente della dose durante gli interventi, a vantaggio tanto dei pazienti quanto del personale sanitario.
Gestione efficiente della dose
Spesso gli interventi cardiaci e vascolari implicano lunghi tempi di fluoroscopia e un numero elevato di immagini radiografiche. DoseWise è il nostro approccio alla gestione della dose di radiazione integrato nel sistema, che consente di scegliere la qualità delle immagini più appropriata per l'uso desiderato. Il risultato è una gestione efficiente della dose durante gli interventi, a vantaggio tanto dei pazienti quanto del personale sanitario.
Protezione paziente BodyGuard || Flusso di lavoro efficiente
Protezione paziente BodyGuard per evitare ritardi
L'esclusivo meccanismo Philips per la protezione del paziente, BodyGuard, permette di usare elevate velocità di rotazione e angolazione. Si serve di sensori capacitivi per determinare la posizione del paziente o di altri oggetti e impedire le collisioni, permettendo di spostare il supporto a velocità fino a 25° al secondo. BodyGuard contribuisce a impedire ritardi e perdite di tempo.
Protezione paziente BodyGuard per evitare ritardi
L'esclusivo meccanismo Philips per la protezione del paziente, BodyGuard, permette di usare elevate velocità di rotazione e angolazione. Si serve di sensori capacitivi per determinare la posizione del paziente o di altri oggetti e impedire le collisioni, permettendo di spostare il supporto a velocità fino a 25° al secondo. BodyGuard contribuisce a impedire ritardi e perdite di tempo.
Protezione paziente BodyGuard per evitare ritardi
L'esclusivo meccanismo Philips per la protezione del paziente, BodyGuard, permette di usare elevate velocità di rotazione e angolazione. Si serve di sensori capacitivi per determinare la posizione del paziente o di altri oggetti e impedire le collisioni, permettendo di spostare il supporto a velocità fino a 25° al secondo. BodyGuard contribuisce a impedire ritardi e perdite di tempo.
Tecnologia del rivelatore || Eccellente qualità dell'immagi
Multimodalità di Xper || Flusso di lavoro efficiente
Allura 3D-CA || Imaging avanzato
Processo di ricondizionamento || Ricondizionamento secondo le m
Tecnologia del rivelatore || Eccellente qualità dell'immagi
La tecnologia del rivelatore garantisce una qualità dell'immagine eccellente
Il rivelatore dinamico Philips di prossima generazione assicura una qualità dell'immagine eccellente con una dose di radiazione bassa. Il ciclo completo di produzione delle immagini è particolarmente indicato per la diagnostica cardiovascolare e le procedure cardiache minimamente invasive. Fornisce immagini di qualità elevata di piccoli dettagli anatomici e oggetti minuti migliorando l'affidabilità durante le procedure.
La tecnologia del rivelatore garantisce una qualità dell'immagine eccellente
Il rivelatore dinamico Philips di prossima generazione assicura una qualità dell'immagine eccellente con una dose di radiazione bassa. Il ciclo completo di produzione delle immagini è particolarmente indicato per la diagnostica cardiovascolare e le procedure cardiache minimamente invasive. Fornisce immagini di qualità elevata di piccoli dettagli anatomici e oggetti minuti migliorando l'affidabilità durante le procedure.
La tecnologia del rivelatore garantisce una qualità dell'immagine eccellente
Il rivelatore dinamico Philips di prossima generazione assicura una qualità dell'immagine eccellente con una dose di radiazione bassa. Il ciclo completo di produzione delle immagini è particolarmente indicato per la diagnostica cardiovascolare e le procedure cardiache minimamente invasive. Fornisce immagini di qualità elevata di piccoli dettagli anatomici e oggetti minuti migliorando l'affidabilità durante le procedure.
Multimodalità di Xper || Flusso di lavoro efficiente
Integrazione multimodalità di Xper
Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper
La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.
Integrazione multimodalità di Xper
Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper
La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.
Integrazione multimodalità di Xper
Vista più ampia con l'integrazione multimodalità di Xper
La profonda integrazione del laboratorio di cateterismo rende fluido il flusso di lavoro. Oltre a soddisfare le esigenze essenziali dell'integrazione DICOM, Philips riunisce strumenti avanzati di acquisizione e visualizzazione delle immagini, accesso alla multimodalità, monitoraggio emodinamico e funzioni di refertazione integrate. Viene così ridotta la quantità dei dati da immettere e si garantisce l'accesso alle informazioni sui casi dove e quando necessario.
Allura 3D-CA || Imaging avanzato
Allura 3D-CA per una rappresentazione chiara di vasi tortuosi
Il software di coronarografia tridimensionale Philips Allura 3D-CA è un potente strumento interventistico per l'imaging coronarico. Contribuisce a impedire rappresentazioni fuorvianti di lesioni e biforcazioni riducendo le immagini fuori asse dell'albero coronarico.
Allura 3D-CA per una rappresentazione chiara di vasi tortuosi
Il software di coronarografia tridimensionale Philips Allura 3D-CA è un potente strumento interventistico per l'imaging coronarico. Contribuisce a impedire rappresentazioni fuorvianti di lesioni e biforcazioni riducendo le immagini fuori asse dell'albero coronarico.
Allura 3D-CA per una rappresentazione chiara di vasi tortuosi
Il software di coronarografia tridimensionale Philips Allura 3D-CA è un potente strumento interventistico per l'imaging coronarico. Contribuisce a impedire rappresentazioni fuorvianti di lesioni e biforcazioni riducendo le immagini fuori asse dell'albero coronarico.
Processo di ricondizionamento || Ricondizionamento secondo le m
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli impegnativi requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Dose efficiente || Eccellente qualità dell'immagi
Gestione efficiente della dose
Spesso gli interventi cardiaci e vascolari implicano lunghi tempi di fluoroscopia e un numero elevato di immagini radiografiche. DoseWise è il nostro approccio alla gestione della dose di radiazione integrato nel sistema, che consente di scegliere la qualità delle immagini più appropriata per l'uso desiderato. Il risultato è una gestione efficiente della dose durante gli interventi, a vantaggio tanto dei pazienti quanto del personale sanitario.
Gestione efficiente della dose
Spesso gli interventi cardiaci e vascolari implicano lunghi tempi di fluoroscopia e un numero elevato di immagini radiografiche. DoseWise è il nostro approccio alla gestione della dose di radiazione integrato nel sistema, che consente di scegliere la qualità delle immagini più appropriata per l'uso desiderato. Il risultato è una gestione efficiente della dose durante gli interventi, a vantaggio tanto dei pazienti quanto del personale sanitario.
Gestione efficiente della dose
Spesso gli interventi cardiaci e vascolari implicano lunghi tempi di fluoroscopia e un numero elevato di immagini radiografiche. DoseWise è il nostro approccio alla gestione della dose di radiazione integrato nel sistema, che consente di scegliere la qualità delle immagini più appropriata per l'uso desiderato. Il risultato è una gestione efficiente della dose durante gli interventi, a vantaggio tanto dei pazienti quanto del personale sanitario.
Protezione paziente BodyGuard || Flusso di lavoro efficiente
Protezione paziente BodyGuard per evitare ritardi
L'esclusivo meccanismo Philips per la protezione del paziente, BodyGuard, permette di usare elevate velocità di rotazione e angolazione. Si serve di sensori capacitivi per determinare la posizione del paziente o di altri oggetti e impedire le collisioni, permettendo di spostare il supporto a velocità fino a 25° al secondo. BodyGuard contribuisce a impedire ritardi e perdite di tempo.
Protezione paziente BodyGuard per evitare ritardi
L'esclusivo meccanismo Philips per la protezione del paziente, BodyGuard, permette di usare elevate velocità di rotazione e angolazione. Si serve di sensori capacitivi per determinare la posizione del paziente o di altri oggetti e impedire le collisioni, permettendo di spostare il supporto a velocità fino a 25° al secondo. BodyGuard contribuisce a impedire ritardi e perdite di tempo.
Protezione paziente BodyGuard per evitare ritardi
L'esclusivo meccanismo Philips per la protezione del paziente, BodyGuard, permette di usare elevate velocità di rotazione e angolazione. Si serve di sensori capacitivi per determinare la posizione del paziente o di altri oggetti e impedire le collisioni, permettendo di spostare il supporto a velocità fino a 25° al secondo. BodyGuard contribuisce a impedire ritardi e perdite di tempo.
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