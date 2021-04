Illumeo, con adaptive intelligence,* rappresenta un nuovo paradigma di software clinicamente intelligente che potenzia le competenze del personale sanitario e ridefinisce il modo di interfacciarsi con le immagini. Progettato per supportare i radiologi e rispondere alle loro esigenze, fornisce tecnologia e strumenti in grado di migliorare esperienza ed efficienza, in un unico ambiente di lavoro.