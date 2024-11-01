HeartStart Intrepid Monitor/defibrillatore

Quando si arriva sul luogo di un'emergenza non si sa mai cosa aspettarsi, né è possibile prevedere quando un paziente ospedaliero sarà vittima di un arresto cardiaco improvviso. È tuttavia necessario non farsi trovare impreparati. Philips HeartStart Intrepid è all'altezza della sfida: questo monitor/defibrillatore leggero, robusto e facile da utilizzare consente di intervenire rapidamente e agire con sicurezza quando la vita del paziente è a rischio.