Quando si arriva sul luogo di un'emergenza non si sa mai cosa aspettarsi, né è possibile prevedere quando un paziente ospedaliero sarà vittima di un arresto cardiaco improvviso. È tuttavia necessario non farsi trovare impreparati. Philips HeartStart Intrepid è all'altezza della sfida: questo monitor/defibrillatore leggero, robusto e facile da utilizzare consente di intervenire rapidamente e agire con sicurezza quando la vita del paziente è a rischio.
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Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Valutazione approfondita
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Valutazione approfondita
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Adulti, lattanti, bambini
Trattamento affidabile
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Trattamento affidabile
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Trattamento affidabile
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Piattaforma basata su cloud
Trasferimento di dati agevole
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
Trasferimento di dati agevole
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
Trasferimento di dati agevole
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
3 modalità, 1 dispositivo
Due defibrillatori in uno
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
Due defibrillatori in uno
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
Due defibrillatori in uno
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
Serie completa di parametri
Un punto di riferimento per la cura del paziente
HeartStart Intrepid fornisce una serie completa di parametri di monitoraggio all'avanguardia che consentono di prendere decisioni cliniche informate nelle situazioni di emergenza più difficili. Per accelerare il trattamento nel laboratorio di cateterismo è possibile scegliere di acquisire l'ECG tramite set a 3, 5 o 10 elettrodi, con supporto decisionale STEMI avanzato. La funzione TBI Advisory, esclusiva di Philips, fornisce una guida visiva per il riconoscimento di ipossia, ipotensione e ipocapnia indotta da iperventilazione nei pazienti con sospetta lesione cerebrale traumatica.
Un punto di riferimento per la cura del paziente
HeartStart Intrepid fornisce una serie completa di parametri di monitoraggio all'avanguardia che consentono di prendere decisioni cliniche informate nelle situazioni di emergenza più difficili. Per accelerare il trattamento nel laboratorio di cateterismo è possibile scegliere di acquisire l'ECG tramite set a 3, 5 o 10 elettrodi, con supporto decisionale STEMI avanzato. La funzione TBI Advisory, esclusiva di Philips, fornisce una guida visiva per il riconoscimento di ipossia, ipotensione e ipocapnia indotta da iperventilazione nei pazienti con sospetta lesione cerebrale traumatica.
Un punto di riferimento per la cura del paziente
HeartStart Intrepid fornisce una serie completa di parametri di monitoraggio all'avanguardia che consentono di prendere decisioni cliniche informate nelle situazioni di emergenza più difficili. Per accelerare il trattamento nel laboratorio di cateterismo è possibile scegliere di acquisire l'ECG tramite set a 3, 5 o 10 elettrodi, con supporto decisionale STEMI avanzato. La funzione TBI Advisory, esclusiva di Philips, fornisce una guida visiva per il riconoscimento di ipossia, ipotensione e ipocapnia indotta da iperventilazione nei pazienti con sospetta lesione cerebrale traumatica.
Intuitivo
Progettato per essere facile da usare
Il dispositivo è leggero, portatile e di facile apprendimento, con tempi di addestramento ridotti al minimo. Grazie a tasti funzione intuitivi e a una manopola di navigazione, l'accesso al menu è rapido e la necessità di immettere manualmente i dati limitata.
Progettato per essere facile da usare
Il dispositivo è leggero, portatile e di facile apprendimento, con tempi di addestramento ridotti al minimo. Grazie a tasti funzione intuitivi e a una manopola di navigazione, l'accesso al menu è rapido e la necessità di immettere manualmente i dati limitata.
Progettato per essere facile da usare
Il dispositivo è leggero, portatile e di facile apprendimento, con tempi di addestramento ridotti al minimo. Grazie a tasti funzione intuitivi e a una manopola di navigazione, l'accesso al menu è rapido e la necessità di immettere manualmente i dati limitata.
Progettato per evolvere
Facilità di gestione
IntelliSpace Connect è ospitato sulla piattaforma cloud affidabile e sicura di Philips, evitando quindi di dover investire in hardware costosi, utilizzare l'infrastruttura operativa esistente o gestire dei server. Grazie ad aggiornamenti di facile installazione, è possibile usufruire delle funzionalità più recenti. Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le informazioni sui pazienti dai browser più comuni mediante accesso sicuro basato su ruoli, per poter prendere decisioni ponderate.
Facilità di gestione
IntelliSpace Connect è ospitato sulla piattaforma cloud affidabile e sicura di Philips, evitando quindi di dover investire in hardware costosi, utilizzare l'infrastruttura operativa esistente o gestire dei server. Grazie ad aggiornamenti di facile installazione, è possibile usufruire delle funzionalità più recenti. Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le informazioni sui pazienti dai browser più comuni mediante accesso sicuro basato su ruoli, per poter prendere decisioni ponderate.
Facilità di gestione
IntelliSpace Connect è ospitato sulla piattaforma cloud affidabile e sicura di Philips, evitando quindi di dover investire in hardware costosi, utilizzare l'infrastruttura operativa esistente o gestire dei server. Grazie ad aggiornamenti di facile installazione, è possibile usufruire delle funzionalità più recenti. Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le informazioni sui pazienti dai browser più comuni mediante accesso sicuro basato su ruoli, per poter prendere decisioni ponderate.
Una soluzione end-to-end
Terapia e misurazioni in un unico dispositivo
HeartStart Intrepid con IntelliSpace Connect è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per sostenere i ritmi serrati del servizio di emergenza sanitaria e dell'uso ospedaliero e che integra perfettamente la terapia di defibrillazione all'avanguardia di Philips con misurazioni cliniche avanzate. Sostiene l'impegno volto a snellire il flusso di lavoro clinico, accelerare il trasferimento dei dati e documentare il riesame post-evento.
Terapia e misurazioni in un unico dispositivo
HeartStart Intrepid con IntelliSpace Connect è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per sostenere i ritmi serrati del servizio di emergenza sanitaria e dell'uso ospedaliero e che integra perfettamente la terapia di defibrillazione all'avanguardia di Philips con misurazioni cliniche avanzate. Sostiene l'impegno volto a snellire il flusso di lavoro clinico, accelerare il trasferimento dei dati e documentare il riesame post-evento.
Terapia e misurazioni in un unico dispositivo
HeartStart Intrepid con IntelliSpace Connect è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per sostenere i ritmi serrati del servizio di emergenza sanitaria e dell'uso ospedaliero e che integra perfettamente la terapia di defibrillazione all'avanguardia di Philips con misurazioni cliniche avanzate. Sostiene l'impegno volto a snellire il flusso di lavoro clinico, accelerare il trasferimento dei dati e documentare il riesame post-evento.
Defibrillazione potenziata
Terapia tempestiva
HeartStart Intrepid introduce le ultime innovazioni in materia di monitoraggio paziente e defibrillazione nella nostra famiglia di dispositivi per la defibrillazione semiautomatica e la rianimazione avanzata. La terapia con forma d'onda bifasica SMART consente di erogare una scarica al paziente entro 5 secondi. In modalità semiautomatica servono meno di 14 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e prepararsi a erogare una scarica, quando suggerita (con alimentazione a batteria). Inoltre l'indicatore di contatto con il paziente fornisce un feedback immediato sulla qualità del contatto degli elettrodi o delle piastre.
Terapia tempestiva
HeartStart Intrepid introduce le ultime innovazioni in materia di monitoraggio paziente e defibrillazione nella nostra famiglia di dispositivi per la defibrillazione semiautomatica e la rianimazione avanzata. La terapia con forma d'onda bifasica SMART consente di erogare una scarica al paziente entro 5 secondi. In modalità semiautomatica servono meno di 14 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e prepararsi a erogare una scarica, quando suggerita (con alimentazione a batteria). Inoltre l'indicatore di contatto con il paziente fornisce un feedback immediato sulla qualità del contatto degli elettrodi o delle piastre.
Terapia tempestiva
HeartStart Intrepid introduce le ultime innovazioni in materia di monitoraggio paziente e defibrillazione nella nostra famiglia di dispositivi per la defibrillazione semiautomatica e la rianimazione avanzata. La terapia con forma d'onda bifasica SMART consente di erogare una scarica al paziente entro 5 secondi. In modalità semiautomatica servono meno di 14 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e prepararsi a erogare una scarica, quando suggerita (con alimentazione a batteria). Inoltre l'indicatore di contatto con il paziente fornisce un feedback immediato sulla qualità del contatto degli elettrodi o delle piastre.
IntelliSpace Connect
Il valore dell'assistenza sempre connessa
IntelliSpace Connect consente di condividere dati critici dei pazienti nell'intero iter terapeutico di emergenza. Con i dati salvati in modo sicuro nel cloud è possibile aggiornare i referti del paziente per ottenere una documentazione degli eventi completa e una fatturazione accurata. Il sistema IntelliSpace Connect su cloud include report di analisi degli eventi, come quelli relativi alla qualità della RCP erogata, per supportare iniziative sulla qualità.
Il valore dell'assistenza sempre connessa
IntelliSpace Connect consente di condividere dati critici dei pazienti nell'intero iter terapeutico di emergenza. Con i dati salvati in modo sicuro nel cloud è possibile aggiornare i referti del paziente per ottenere una documentazione degli eventi completa e una fatturazione accurata. Il sistema IntelliSpace Connect su cloud include report di analisi degli eventi, come quelli relativi alla qualità della RCP erogata, per supportare iniziative sulla qualità.
Il valore dell'assistenza sempre connessa
IntelliSpace Connect consente di condividere dati critici dei pazienti nell'intero iter terapeutico di emergenza. Con i dati salvati in modo sicuro nel cloud è possibile aggiornare i referti del paziente per ottenere una documentazione degli eventi completa e una fatturazione accurata. Il sistema IntelliSpace Connect su cloud include report di analisi degli eventi, come quelli relativi alla qualità della RCP erogata, per supportare iniziative sulla qualità.
Integrazione dei dati
Registrazione agevole dei dati
Grazie a Philips HeartStart Intrepid è possibile trasmettere i segni vitali, compresi i dati relativi a ECG a 12 derivazioni, dal luogo dell'emergenza o dall'ambulanza direttamente al sistema su cloud IntelliSpace Connect, mediante un collegamento Wi-Fi o trasmissione cellulare. Grazie all'accesso sicuro basato su ruoli è possibile visualizzare i dati del paziente dai browser più comuni.
Registrazione agevole dei dati
Grazie a Philips HeartStart Intrepid è possibile trasmettere i segni vitali, compresi i dati relativi a ECG a 12 derivazioni, dal luogo dell'emergenza o dall'ambulanza direttamente al sistema su cloud IntelliSpace Connect, mediante un collegamento Wi-Fi o trasmissione cellulare. Grazie all'accesso sicuro basato su ruoli è possibile visualizzare i dati del paziente dai browser più comuni.
Registrazione agevole dei dati
Grazie a Philips HeartStart Intrepid è possibile trasmettere i segni vitali, compresi i dati relativi a ECG a 12 derivazioni, dal luogo dell'emergenza o dall'ambulanza direttamente al sistema su cloud IntelliSpace Connect, mediante un collegamento Wi-Fi o trasmissione cellulare. Grazie all'accesso sicuro basato su ruoli è possibile visualizzare i dati del paziente dai browser più comuni.
Miglioramento continuo
Dati consolidati
È possibile accedere a report degli eventi dettagliati memorizzati in IntelliSpace Connect per documentare l'assistenza ed eseguire il riesame post-evento, a supporto delle iniziative di valutazione della qualità della struttura sanitaria e di una cultura di miglioramento continuo.
Dati consolidati
È possibile accedere a report degli eventi dettagliati memorizzati in IntelliSpace Connect per documentare l'assistenza ed eseguire il riesame post-evento, a supporto delle iniziative di valutazione della qualità della struttura sanitaria e di una cultura di miglioramento continuo.
Dati consolidati
È possibile accedere a report degli eventi dettagliati memorizzati in IntelliSpace Connect per documentare l'assistenza ed eseguire il riesame post-evento, a supporto delle iniziative di valutazione della qualità della struttura sanitaria e di una cultura di miglioramento continuo.
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Valutazione approfondita
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Valutazione approfondita
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Questa soluzione versatile offre il monitoraggio di pulsossimetria (SpO₂), pressione sanguigna non invasiva (NBP), capnografia (etCO₂), temperatura e altro ancora. Mette a disposizione innovativi strumenti di supporto decisionale clinico per velocizzare le operazioni di triage e individuare il percorso terapeutico più adeguato.
Adulti, lattanti, bambini
Trattamento affidabile
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Trattamento affidabile
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Trattamento affidabile
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Premendo un solo pulsante, HeartStart Intrepid consente di cambiare la categoria paziente, passando dal paziente adulto al paziente pediatrico. Inoltre, se impostato sulla modalità semiautomatica opzionale, è in grado di analizzare automaticamente il ritmo cardiaco determinando se è necessario erogare una scarica.
Piattaforma basata su cloud
Trasferimento di dati agevole
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
Trasferimento di dati agevole
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
Trasferimento di dati agevole
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
Possibilità di caricare in modo sicuro i segni vitali del paziente sulla piattaforma basata su cloud IntelliSpace Connect e di collegarsi facilmente alla cartella clinica elettronica, per una rapida e precisa registrazione dei dati. L'integrazione dei dati agevola le operazioni di riesame post-evento e fatturazione, garantendo il miglioramento della qualità e un'efficienza operativa continui.
3 modalità, 1 dispositivo
Due defibrillatori in uno
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
Due defibrillatori in uno
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
Due defibrillatori in uno
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
In caso di arresto cardiaco improvviso, ogni secondo è importante. HeartStart Intrepid consente ai soccorritori e agli operatori sanitari addestrati in tecniche di rianimazione di base (BLS) di erogare una scarica elettrica salvavita tramite la modalità semiautomatica opzionale del sistema. Istruzioni vocali e di testo descrivono passo dopo passo le procedure per l'esecuzione della defibrillazione.
Serie completa di parametri
Un punto di riferimento per la cura del paziente
HeartStart Intrepid fornisce una serie completa di parametri di monitoraggio all'avanguardia che consentono di prendere decisioni cliniche informate nelle situazioni di emergenza più difficili. Per accelerare il trattamento nel laboratorio di cateterismo è possibile scegliere di acquisire l'ECG tramite set a 3, 5 o 10 elettrodi, con supporto decisionale STEMI avanzato. La funzione TBI Advisory, esclusiva di Philips, fornisce una guida visiva per il riconoscimento di ipossia, ipotensione e ipocapnia indotta da iperventilazione nei pazienti con sospetta lesione cerebrale traumatica.
Un punto di riferimento per la cura del paziente
HeartStart Intrepid fornisce una serie completa di parametri di monitoraggio all'avanguardia che consentono di prendere decisioni cliniche informate nelle situazioni di emergenza più difficili. Per accelerare il trattamento nel laboratorio di cateterismo è possibile scegliere di acquisire l'ECG tramite set a 3, 5 o 10 elettrodi, con supporto decisionale STEMI avanzato. La funzione TBI Advisory, esclusiva di Philips, fornisce una guida visiva per il riconoscimento di ipossia, ipotensione e ipocapnia indotta da iperventilazione nei pazienti con sospetta lesione cerebrale traumatica.
Un punto di riferimento per la cura del paziente
HeartStart Intrepid fornisce una serie completa di parametri di monitoraggio all'avanguardia che consentono di prendere decisioni cliniche informate nelle situazioni di emergenza più difficili. Per accelerare il trattamento nel laboratorio di cateterismo è possibile scegliere di acquisire l'ECG tramite set a 3, 5 o 10 elettrodi, con supporto decisionale STEMI avanzato. La funzione TBI Advisory, esclusiva di Philips, fornisce una guida visiva per il riconoscimento di ipossia, ipotensione e ipocapnia indotta da iperventilazione nei pazienti con sospetta lesione cerebrale traumatica.
Intuitivo
Progettato per essere facile da usare
Il dispositivo è leggero, portatile e di facile apprendimento, con tempi di addestramento ridotti al minimo. Grazie a tasti funzione intuitivi e a una manopola di navigazione, l'accesso al menu è rapido e la necessità di immettere manualmente i dati limitata.
Progettato per essere facile da usare
Il dispositivo è leggero, portatile e di facile apprendimento, con tempi di addestramento ridotti al minimo. Grazie a tasti funzione intuitivi e a una manopola di navigazione, l'accesso al menu è rapido e la necessità di immettere manualmente i dati limitata.
Progettato per essere facile da usare
Il dispositivo è leggero, portatile e di facile apprendimento, con tempi di addestramento ridotti al minimo. Grazie a tasti funzione intuitivi e a una manopola di navigazione, l'accesso al menu è rapido e la necessità di immettere manualmente i dati limitata.
Progettato per evolvere
Facilità di gestione
IntelliSpace Connect è ospitato sulla piattaforma cloud affidabile e sicura di Philips, evitando quindi di dover investire in hardware costosi, utilizzare l'infrastruttura operativa esistente o gestire dei server. Grazie ad aggiornamenti di facile installazione, è possibile usufruire delle funzionalità più recenti. Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le informazioni sui pazienti dai browser più comuni mediante accesso sicuro basato su ruoli, per poter prendere decisioni ponderate.
Facilità di gestione
IntelliSpace Connect è ospitato sulla piattaforma cloud affidabile e sicura di Philips, evitando quindi di dover investire in hardware costosi, utilizzare l'infrastruttura operativa esistente o gestire dei server. Grazie ad aggiornamenti di facile installazione, è possibile usufruire delle funzionalità più recenti. Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le informazioni sui pazienti dai browser più comuni mediante accesso sicuro basato su ruoli, per poter prendere decisioni ponderate.
Facilità di gestione
IntelliSpace Connect è ospitato sulla piattaforma cloud affidabile e sicura di Philips, evitando quindi di dover investire in hardware costosi, utilizzare l'infrastruttura operativa esistente o gestire dei server. Grazie ad aggiornamenti di facile installazione, è possibile usufruire delle funzionalità più recenti. Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le informazioni sui pazienti dai browser più comuni mediante accesso sicuro basato su ruoli, per poter prendere decisioni ponderate.
Una soluzione end-to-end
Terapia e misurazioni in un unico dispositivo
HeartStart Intrepid con IntelliSpace Connect è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per sostenere i ritmi serrati del servizio di emergenza sanitaria e dell'uso ospedaliero e che integra perfettamente la terapia di defibrillazione all'avanguardia di Philips con misurazioni cliniche avanzate. Sostiene l'impegno volto a snellire il flusso di lavoro clinico, accelerare il trasferimento dei dati e documentare il riesame post-evento.
Terapia e misurazioni in un unico dispositivo
HeartStart Intrepid con IntelliSpace Connect è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per sostenere i ritmi serrati del servizio di emergenza sanitaria e dell'uso ospedaliero e che integra perfettamente la terapia di defibrillazione all'avanguardia di Philips con misurazioni cliniche avanzate. Sostiene l'impegno volto a snellire il flusso di lavoro clinico, accelerare il trasferimento dei dati e documentare il riesame post-evento.
Terapia e misurazioni in un unico dispositivo
HeartStart Intrepid con IntelliSpace Connect è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per sostenere i ritmi serrati del servizio di emergenza sanitaria e dell'uso ospedaliero e che integra perfettamente la terapia di defibrillazione all'avanguardia di Philips con misurazioni cliniche avanzate. Sostiene l'impegno volto a snellire il flusso di lavoro clinico, accelerare il trasferimento dei dati e documentare il riesame post-evento.
Defibrillazione potenziata
Terapia tempestiva
HeartStart Intrepid introduce le ultime innovazioni in materia di monitoraggio paziente e defibrillazione nella nostra famiglia di dispositivi per la defibrillazione semiautomatica e la rianimazione avanzata. La terapia con forma d'onda bifasica SMART consente di erogare una scarica al paziente entro 5 secondi. In modalità semiautomatica servono meno di 14 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e prepararsi a erogare una scarica, quando suggerita (con alimentazione a batteria). Inoltre l'indicatore di contatto con il paziente fornisce un feedback immediato sulla qualità del contatto degli elettrodi o delle piastre.
Terapia tempestiva
HeartStart Intrepid introduce le ultime innovazioni in materia di monitoraggio paziente e defibrillazione nella nostra famiglia di dispositivi per la defibrillazione semiautomatica e la rianimazione avanzata. La terapia con forma d'onda bifasica SMART consente di erogare una scarica al paziente entro 5 secondi. In modalità semiautomatica servono meno di 14 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e prepararsi a erogare una scarica, quando suggerita (con alimentazione a batteria). Inoltre l'indicatore di contatto con il paziente fornisce un feedback immediato sulla qualità del contatto degli elettrodi o delle piastre.
Terapia tempestiva
HeartStart Intrepid introduce le ultime innovazioni in materia di monitoraggio paziente e defibrillazione nella nostra famiglia di dispositivi per la defibrillazione semiautomatica e la rianimazione avanzata. La terapia con forma d'onda bifasica SMART consente di erogare una scarica al paziente entro 5 secondi. In modalità semiautomatica servono meno di 14 secondi per analizzare il ritmo cardiaco e prepararsi a erogare una scarica, quando suggerita (con alimentazione a batteria). Inoltre l'indicatore di contatto con il paziente fornisce un feedback immediato sulla qualità del contatto degli elettrodi o delle piastre.
IntelliSpace Connect
Il valore dell'assistenza sempre connessa
IntelliSpace Connect consente di condividere dati critici dei pazienti nell'intero iter terapeutico di emergenza. Con i dati salvati in modo sicuro nel cloud è possibile aggiornare i referti del paziente per ottenere una documentazione degli eventi completa e una fatturazione accurata. Il sistema IntelliSpace Connect su cloud include report di analisi degli eventi, come quelli relativi alla qualità della RCP erogata, per supportare iniziative sulla qualità.
Il valore dell'assistenza sempre connessa
IntelliSpace Connect consente di condividere dati critici dei pazienti nell'intero iter terapeutico di emergenza. Con i dati salvati in modo sicuro nel cloud è possibile aggiornare i referti del paziente per ottenere una documentazione degli eventi completa e una fatturazione accurata. Il sistema IntelliSpace Connect su cloud include report di analisi degli eventi, come quelli relativi alla qualità della RCP erogata, per supportare iniziative sulla qualità.
Il valore dell'assistenza sempre connessa
IntelliSpace Connect consente di condividere dati critici dei pazienti nell'intero iter terapeutico di emergenza. Con i dati salvati in modo sicuro nel cloud è possibile aggiornare i referti del paziente per ottenere una documentazione degli eventi completa e una fatturazione accurata. Il sistema IntelliSpace Connect su cloud include report di analisi degli eventi, come quelli relativi alla qualità della RCP erogata, per supportare iniziative sulla qualità.
Integrazione dei dati
Registrazione agevole dei dati
Grazie a Philips HeartStart Intrepid è possibile trasmettere i segni vitali, compresi i dati relativi a ECG a 12 derivazioni, dal luogo dell'emergenza o dall'ambulanza direttamente al sistema su cloud IntelliSpace Connect, mediante un collegamento Wi-Fi o trasmissione cellulare. Grazie all'accesso sicuro basato su ruoli è possibile visualizzare i dati del paziente dai browser più comuni.
Registrazione agevole dei dati
Grazie a Philips HeartStart Intrepid è possibile trasmettere i segni vitali, compresi i dati relativi a ECG a 12 derivazioni, dal luogo dell'emergenza o dall'ambulanza direttamente al sistema su cloud IntelliSpace Connect, mediante un collegamento Wi-Fi o trasmissione cellulare. Grazie all'accesso sicuro basato su ruoli è possibile visualizzare i dati del paziente dai browser più comuni.
Registrazione agevole dei dati
Grazie a Philips HeartStart Intrepid è possibile trasmettere i segni vitali, compresi i dati relativi a ECG a 12 derivazioni, dal luogo dell'emergenza o dall'ambulanza direttamente al sistema su cloud IntelliSpace Connect, mediante un collegamento Wi-Fi o trasmissione cellulare. Grazie all'accesso sicuro basato su ruoli è possibile visualizzare i dati del paziente dai browser più comuni.
Miglioramento continuo
Dati consolidati
È possibile accedere a report degli eventi dettagliati memorizzati in IntelliSpace Connect per documentare l'assistenza ed eseguire il riesame post-evento, a supporto delle iniziative di valutazione della qualità della struttura sanitaria e di una cultura di miglioramento continuo.
Dati consolidati
È possibile accedere a report degli eventi dettagliati memorizzati in IntelliSpace Connect per documentare l'assistenza ed eseguire il riesame post-evento, a supporto delle iniziative di valutazione della qualità della struttura sanitaria e di una cultura di miglioramento continuo.
Dati consolidati
È possibile accedere a report degli eventi dettagliati memorizzati in IntelliSpace Connect per documentare l'assistenza ed eseguire il riesame post-evento, a supporto delle iniziative di valutazione della qualità della struttura sanitaria e di una cultura di miglioramento continuo.
La disponibilità delle funzionalità può variare a seconda dei Paesi. Contattare l'ufficio vendite Philips di zona per informazioni sulla disponibilità.
* Peso approssimativo con cavo degli elettrodi, batteria e un rotolo di carta intero
** Una batteria nuova completamente carica a una temperatura di 20 °C è in grado di alimentare il dispositivo per almeno 5 ore di monitoraggio (ECG, etCO₂, SpO₂ e temperatura monitorati in continuo e NBP campionata ogni 15 minuti) seguite da 20 cicli di cariche/scariche al livello massimo di energia.
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