Bispectral Index (BIS) Module Modulo parametrico

Il modulo BIS (Bispectral Index) consente di visualizzare valori numerici e trend ad alta risoluzione per monitorare il livello di coscienza e la sedazione in sala operatoria, in terapia intensiva e in altri contesti clinici, quali ad esempio gli interventi in day surgery e sedazione cosciente. Grazie alla tecnologia Covidien, le misurazioni BIS aiutano a somministrare il tipo di farmaco anestetico o sedativo e il dosaggio più adeguati per ciascun paziente.