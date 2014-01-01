Un elemento flessibile del sistema di monitoraggio

Il modulo IntelliVue G7ᵐ è destinato all'uso nei reparti intensivi e semi-intensivi come elemento del monitor, non richiede cavi ulteriori o componenti di montaggio aggiuntivi. È possibile passarlo da un monitor all'altro e continuare a monitorare i pazienti intubati e sedati in sala operatoria o in terapia intensiva. È molto semplice: basta rimuovere il modulo e inserirlo in un altro monitor IntelliVue o in un altro rack.