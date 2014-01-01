Termini di ricerca

IntelliVue G7ᵐ Anesthesia Gas Module

Modulo parametrico

Le decisioni relative all'anestesia dipendono dalle informazioni disponibili sull'agente anestetico e il paziente. Questo modulo integra le misurazioni dei gas anestetici nel sistema di monitoraggio IntelliVue con la stessa facilità già apprezzata per gli altri moduli parametrici Philips.

Il modulo IntelliVue G7ᵐ è destinato all'uso nei reparti intensivi e semi-intensivi come elemento del monitor, non richiede cavi ulteriori o componenti di montaggio aggiuntivi. È possibile passarlo da un monitor all'altro e continuare a monitorare i pazienti intubati e sedati in sala operatoria o in terapia intensiva. È molto semplice: basta rimuovere il modulo e inserirlo in un altro monitor IntelliVue o in un altro rack.

Il raccoglitore di condensa orientabile consente di inserire il modulo analizzatore di gas sui rack montati in orizzontale o in verticale. Il raccoglitore di condensa è riutilizzabile e può essere svuotato. Ciò riduce le interruzioni delle attività di cura, evitando la necessità di reperire un raccoglitore di ricambio con cui sostituirlo.

Nel sistema di monitoraggio, il modulo IntelliVue G7ᵐ fornisce valori numerici, forme d'onda e trend per sevoflurano, isoflurano, alotano, desflurano, enflurano e N₂O. Identifica automaticamente gli agenti anestetici e le miscele di agenti e, se occorre, calcola la concentrazione alveolare minima (MAC). Naturalmente, include la misurazione di frequenza respiratoria delle vie aeree, CO₂ e O₂.

  • Un elemento flessibile del sistema di monitoraggio
  • Un raccoglitore di condensa che assicura flessibilità
  • Dati sicuri in tempo reale per offrire l'assistenza adatta
Il modulo IntelliVue G7ᵐ è destinato all'uso nei reparti intensivi e semi-intensivi come elemento del monitor, non richiede cavi ulteriori o componenti di montaggio aggiuntivi. È possibile passarlo da un monitor all'altro e continuare a monitorare i pazienti intubati e sedati in sala operatoria o in terapia intensiva. È molto semplice: basta rimuovere il modulo e inserirlo in un altro monitor IntelliVue o in un altro rack.

Il raccoglitore di condensa orientabile consente di inserire il modulo analizzatore di gas sui rack montati in orizzontale o in verticale. Il raccoglitore di condensa è riutilizzabile e può essere svuotato. Ciò riduce le interruzioni delle attività di cura, evitando la necessità di reperire un raccoglitore di ricambio con cui sostituirlo.

Nel sistema di monitoraggio, il modulo IntelliVue G7ᵐ fornisce valori numerici, forme d'onda e trend per sevoflurano, isoflurano, alotano, desflurano, enflurano e N₂O. Identifica automaticamente gli agenti anestetici e le miscele di agenti e, se occorre, calcola la concentrazione alveolare minima (MAC). Naturalmente, include la misurazione di frequenza respiratoria delle vie aeree, CO₂ e O₂.

