Temperatura durante il ciclo di carica della batteria
Da 0 a 35 °C
Temperatura di conservazione/trasporto
Da -20 a 60 °C
Umidità di conservazione/trasporto
Umidità relativa < 90% a 60 °C
Altitudine di conservazione/trasporto
Da -500 a 13.100 m
Informazioni sul prodotto
Dimensioni prodotto
76 mm/37 mm
Specifiche fisiche
Peso
0,2 kg
Grado di protezione dall'ingresso d'acqua
IP68 (immersione in acqua fino a 1 m di profondità per 5 ore)
Identificazione del trasduttore
Elemento di segnalazione ottica (LED di identificazione del trasduttore attivo)
