Avalon

Trasduttore a ultrasuoni cableless

Trasduttore a ultrasuoni cableless Avalon per l'uso con la stazione base Avalon CL 866074.

Caratteristiche
Minimizza i danni

Resiste a una caduta da 1,5 m di altezza su superfici in cemento, riportando solo possibili danni superficiali.

Specifiche Tecniche

Specifiche ambientali
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio
  • Da 0 a 40 °C
Umidità in funzione
  • Umidità relativa &lt; 95% a 40 °C
Altitudine di esercizio
  • Da -500 a 3000 m
Temperatura durante il ciclo di carica della batteria
  • Da 0 a 35 °C
Temperatura di conservazione/trasporto
  • Da -20 a 60 °C
Umidità di conservazione/trasporto
  • Umidità relativa &lt; 90% a 60 °C
Altitudine di conservazione/trasporto
  • Da -500 a 13.100 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Dimensioni prodotto
  • 76 mm/37 mm
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • 0,2 kg
Grado di protezione dall'ingresso d'acqua
  • IP68 (immersione in acqua fino a 1 m di profondità per 5 ore)
Identificazione del trasduttore
  • Elemento di segnalazione ottica (LED di identificazione del trasduttore attivo)
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • 0,2 kg
Grado di protezione dall'ingresso d'acqua
  • IP68 (immersione in acqua fino a 1 m di profondità per 5 ore)
Identificazione del trasduttore
  • Elemento di segnalazione ottica (LED di identificazione del trasduttore attivo)

