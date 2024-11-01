HeartStart Event Review Pro presenta referti di vari tipi, sia a livello del singolo caso che dell’ istituto, per aggiungere dati alla cartella clinica del paziente, inoltrare informazioni ai registri nazionali e contribuire a perfezionare i corsi di addestramento e la risposta alle emergenze.
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Referti strutturati per ogni requisito
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Dati completi e accessibilidegli eventi
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In un ambiente personalizzato per il servizio di emergenza medica o per l'ospedale, è possibile integrare i dati clinici (pressione invasiva, temperatura, dati Q-CPR™, trend dei parametri vitali registrati da monitor/defibrillatori) con osservazioni, terapie, risultati di laboratorio e interventi operatori. .
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Riscontro sui "momenti istruttivi"
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È possibile analizzare ogni elemento del soccorso prestato. HeartStart Event Review Pro consente di identificare e visualizzare rapidamente i "momenti istruttivi" di una serie di eventi e di utilizzarli per valutare le prestazioni delle squadre del servizio di emergenza medica o dell'assistenza ospedaliera.
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*Disponibile solo sul monitor/defibrillatore HeartStart MRx, DFM100 e AED
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