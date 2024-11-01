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HeartStart Event Review Pro presenta referti di vari tipi, sia a livello del singolo caso che dell’ istituto, per aggiungere dati alla cartella clinica del paziente, inoltrare informazioni ai registri nazionali e contribuire a perfezionare i corsi di addestramento e la risposta alle emergenze.

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HeartStart Event Review Pro presenta referti di vari tipi, sia a livello del singolocaso che dell’ istituto, per aggiungere dati alla cartella clinica del paziente, inoltrare informazioni ai registri nazionali e contribuire a perfezionare i corsi di addestramento e la risposta alle emergenze.

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Dati completi e accessibilidegli eventi
Dati completi e accessibilidegli eventi

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In un ambiente personalizzato per il servizio di emergenza medica o per l'ospedale, è possibile integrare i dati clinici (pressione invasiva, temperatura, dati Q-CPR™, trend dei parametri vitali registrati da monitor/defibrillatori) con osservazioni, terapie, risultati di laboratorio e interventi operatori. .

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Riscontro sui "momenti istruttivi"
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È possibile analizzare ogni elemento del soccorso prestato. HeartStart Event Review Pro consente di identificare e visualizzare rapidamente i "momenti istruttivi" di una serie di eventi e di utilizzarli per valutare le prestazioni delle squadre del servizio di emergenza medica o dell'assistenza ospedaliera.

Riscontro sui "momenti istruttivi"

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Sistema operativo
  • Microsoft Windows XP Professional SP 3 o Microsoft Windows XP Tablet Edition SP3 e Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 per un server remoto su cui viene eseguito il database condiviso.
Database
  • Microsoft SQL Server 2008
Browser
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 o versioni successive
Requisiti hardware
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Velocità del processore
  • Minima: 1 GHz Consigliata: 2 GHz Core Duo o superiore
Risoluzione display
  • Minima: 1024 x 768. Consigliata: 1400 x 1050 o superiore
Memoria video
  • Minima: 64 MB di memoria video Consigliata: 256 MB di memoria video
Spazio disponibile su disco
  • Minimo: 2 GB di spazio su disco, 300 MB di spazio su disco durante l'installazione del software, 100 MB di spazio su disco per la memorizzazione di eventi. Consigliato: 5 GB di spazio su disco
Memoria
  • Minima: 1 GB Consigliata: 2 GB o più (i requisiti di memoria sono approssimativi)
Connessione a Internet
  • Necessaria per attivare il software applicativo, per utilizzare la funzione di posta elettronica e per ricevere gli aggiornamenti software
Dispositivo di puntamento
  • Necessario per spostarsi nell'applicazione, ad esempio un mouse o la penna di un tablet
Requisiti software
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  • Microsoft Windows XP Professional SP 3 o Microsoft Windows XP Tablet Edition SP3 e Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 per un server remoto su cui viene eseguito il database condiviso.
Database
  • Microsoft SQL Server 2008
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  • *Disponibile solo sul monitor/defibrillatore HeartStart MRx, DFM100 e AED

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