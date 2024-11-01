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OmniSphere

Informazioni mirate per guidare le decisioni e supporto tecnico remoto per i sistemi ecografici.

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Remote Technical Connect aiuta i tecnici a identificare e risolvere i problemi di manutenzione
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Remote Technical Connect aiuta i tecnici a identificare e risolvere i problemi di manutenzione

Remote Technical Connect vi supporta nella manutenzione dei sistemi, aumenta la produttività del servizio di bioingegneria e la soddisfazione dell'utente finale che si avvale del supporto tecnico interno. Con Remote Technical Connect il 70% dell'assistenza di routine può essere ora gestito in modalità remota.

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Utilization Optimizer offre una visione completa dei dati ecografici
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Utilization Optimizer offre una visione completa dei dati ecografici

Utilization Optimizer raccoglie dati di utilizzo da tutti i sistemi ecografici Philips, li organizza in una dashboard personalizzabile e genera report, aiutandovi così a prendere decisioni ponderate, migliorare il flusso di lavoro, fornire un'assistenza di qualità al paziente e ridurre il costo totale di gestione. L’obiettivo è mettere a vostra disposizione informazioni utili con cui prendere decisioni mirate con più facilità.

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