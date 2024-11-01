Utilization Optimizer offre una visione completa dei dati ecografici

Utilization Optimizer raccoglie dati di utilizzo da tutti i sistemi ecografici Philips, li organizza in una dashboard personalizzabile e genera report, aiutandovi così a prendere decisioni ponderate, migliorare il flusso di lavoro, fornire un'assistenza di qualità al paziente e ridurre il costo totale di gestione. L’obiettivo è mettere a vostra disposizione informazioni utili con cui prendere decisioni mirate con più facilità.