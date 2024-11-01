Affiniti 70 Affiniti

Affiniti 70 Elevate è il sistema più avanzato della famiglia Affiniti, in grado di offrire una straordinaria qualità delle immagini e una serie di funzioni cliniche di qualità superiore. Offre nuovi livelli di affidabilità diagnostica e riproducibilità ed è progettato per ambienti caratterizzati da ritmi frenetici, grazie a un flusso di lavoro ottimizzato e prestazioni solide che consentono di offrire la migliore assistenza possibile ogni giorno.