Affiniti 70 Elevate è il sistema più avanzato della famiglia Affiniti, in grado di offrire una straordinaria qualità delle immagini e una serie di funzioni cliniche di qualità superiore. Offre nuovi livelli di affidabilità diagnostica e riproducibilità ed è progettato per ambienti caratterizzati da ritmi frenetici, grazie a un flusso di lavoro ottimizzato e prestazioni solide che consentono di offrire la migliore assistenza possibile ogni giorno.
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Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
MFI
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Collaboration Live
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Fusione e navigazione
Fusione e navigazione
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
Fusione e navigazione
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
Fusione e navigazione
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
FlexVue con vista ortogonale
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
Tecnologia PureWave e xMATRIX
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
TrueVue
Visualizzazione 3D avanzata TrueVue
La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Visualizzazione 3D avanzata TrueVue
La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Visualizzazione 3D avanzata TrueVue
La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Visualizzazione ad alta definizione MaxVue
Visualizzazione ad alta definizione MaxVue
Con la semplice pressione di un pulsante, l'alta definizione MaxVue offre un'eccellente visualizzazione dell'anatomia con 1.179.648 pixel dell'immagine in più rispetto a una modalità di formato di visualizzazione standard 4:3. MaxVue migliora la visualizzazione ecografica e offre un'area di visualizzazione maggiorata del 38% in modo da ottimizzare la visualizzazione di imaging in modalità doppia, con affiancamento, biplanare e scorrevole.
Visualizzazione ad alta definizione MaxVue
Con la semplice pressione di un pulsante, l'alta definizione MaxVue offre un'eccellente visualizzazione dell'anatomia con 1.179.648 pixel dell'immagine in più rispetto a una modalità di formato di visualizzazione standard 4:3. MaxVue migliora la visualizzazione ecografica e offre un'area di visualizzazione maggiorata del 38% in modo da ottimizzare la visualizzazione di imaging in modalità doppia, con affiancamento, biplanare e scorrevole.
Visualizzazione ad alta definizione MaxVue
Con la semplice pressione di un pulsante, l'alta definizione MaxVue offre un'eccellente visualizzazione dell'anatomia con 1.179.648 pixel dell'immagine in più rispetto a una modalità di formato di visualizzazione standard 4:3. MaxVue migliora la visualizzazione ecografica e offre un'area di visualizzazione maggiorata del 38% in modo da ottimizzare la visualizzazione di imaging in modalità doppia, con affiancamento, biplanare e scorrevole.
Con la semplice pressione di un pulsante, l'alta definizione MaxVue offre un'eccellente visualizzazione dell'anatomia con 1.179.648 pixel dell'immagine in più rispetto a una modalità di formato di visualizzazione standard 4:3. MaxVue migliora la visualizzazione ecografica e offre un'area di visualizzazione maggiorata del 38% in modo da ottimizzare la visualizzazione di imaging in modalità doppia, con affiancamento, biplanare e scorrevole.
Auto ElastQ
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Automated Segmental Wall Motion Scoring
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
MFI
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Collaboration Live
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Fusione e navigazione
Fusione e navigazione
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
Fusione e navigazione
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
Fusione e navigazione
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2
FlexVue con vista ortogonale
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
Tecnologia PureWave e xMATRIX
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
TrueVue
Visualizzazione 3D avanzata TrueVue
La visualizzazione avanzata di immagini ecografiche 3D Philips TrueVue offre immagini fetali 3D incredibilmente realistiche. TrueVue, con la sua sorgente luminosa interna, offre allo staff clinico la possibilità di manipolare luci e ombre in qualunque posizione del volume 3D.
Visualizzazione 3D avanzata TrueVue
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Visualizzazione ad alta definizione MaxVue
Visualizzazione ad alta definizione MaxVue
Con la semplice pressione di un pulsante, l'alta definizione MaxVue offre un'eccellente visualizzazione dell'anatomia con 1.179.648 pixel dell'immagine in più rispetto a una modalità di formato di visualizzazione standard 4:3. MaxVue migliora la visualizzazione ecografica e offre un'area di visualizzazione maggiorata del 38% in modo da ottimizzare la visualizzazione di imaging in modalità doppia, con affiancamento, biplanare e scorrevole.
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