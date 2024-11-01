Affiniti 50

L'importanza dell'equilibrio

Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.