Affiniti 50 Elevate offre immagini straordinarie e un valore eccezionale, garantendo funzionalità cliniche versatili e riproducibilità senza problemi. Grazie a un flusso di lavoro ottimizzato e a prestazioni affidabili, aiuta a fornire la migliore assistenza possibile ogni giorno
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Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
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Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
FlexVue con vista ortogonale
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
MFI
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
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Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Collaboration Live
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
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Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
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Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Assistenza
Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Assistenza
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Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Formazione
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
L'importanza dell'equilibrio
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 50 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 50 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 50 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Prestazioni che si vedono
Prestazioni che si vedono
Il beamforming di precisione di Affiniti 50, le preimpostazioni TSP, oltre a strumenti per l'efficienza e l'automazione, offrono sia grandi prestazioni che l'ottimizzazione del flusso di lavoro, per migliorare la produttività. L'esclusiva qualità dell'immagine offerta dal sistema si unisce alle avanzate funzionalità cliniche, fra cui elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Prestazioni che si vedono
Il beamforming di precisione di Affiniti 50, le preimpostazioni TSP, oltre a strumenti per l'efficienza e l'automazione, offrono sia grandi prestazioni che l'ottimizzazione del flusso di lavoro, per migliorare la produttività. L'esclusiva qualità dell'immagine offerta dal sistema si unisce alle avanzate funzionalità cliniche, fra cui elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Prestazioni che si vedono
Il beamforming di precisione di Affiniti 50, le preimpostazioni TSP, oltre a strumenti per l'efficienza e l'automazione, offrono sia grandi prestazioni che l'ottimizzazione del flusso di lavoro, per migliorare la produttività. L'esclusiva qualità dell'immagine offerta dal sistema si unisce alle avanzate funzionalità cliniche, fra cui elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Auto ElastQ
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Elastografia epatica automatizzata con Auto ElastQ per una valutazione della salute epatica di ultima generazione. Auto ElastQ è progettata per semplificare il flusso di lavoro dell'utente con misurazioni shear-wave quantitative in tempo reale.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
FlexVue con vista ortogonale
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
FlexVue con vista ortogonale
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
MFI
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
MFI
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
Collaboration Live
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Collaboration Live
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.
Assistenza
Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
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La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Assistenza
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Formazione
Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
Formazione
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Formazione
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
L'importanza dell'equilibrio
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
L'importanza dell'equilibrio
Gli operatori sanitari fanno il massimo per fornire la migliore assistenza ai propri pazienti. Tuttavia, spesso devono garantire gli stessi risultati con meno risorse e tempo a propria disposizione e con un volume di pazienti elevato. Per poter mantenere questo equilibrio, è necessario disporre rapidamente di informazioni diagnostiche. Sono necessarie funzionalità avanzate in un sistema ergonomico che sia facile da usare e sufficientemente robusto da resistere alle sollecitazioni quotidiane determinate all'elevato volume di pazienti.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 50 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 50 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Flusso di lavoro ed efficienza clinica
Philips Affiniti 50 garantisce prestazioni innovative in termini di flusso di lavoro ed efficienza. Il sistema risponde alle esigenze quotidiane di acquisizione rapida delle immagini e fornitura efficace dei risultati, integrando le innovazioni che rendono i sistemi ecografici di Philips la scelta obbligata per gli operatori alla ricerca di immagini di qualità e di applicazioni cliniche comprovate.
Prestazioni che si vedono
Prestazioni che si vedono
Il beamforming di precisione di Affiniti 50, le preimpostazioni TSP, oltre a strumenti per l'efficienza e l'automazione, offrono sia grandi prestazioni che l'ottimizzazione del flusso di lavoro, per migliorare la produttività. L'esclusiva qualità dell'immagine offerta dal sistema si unisce alle avanzate funzionalità cliniche, fra cui elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Prestazioni che si vedono
Il beamforming di precisione di Affiniti 50, le preimpostazioni TSP, oltre a strumenti per l'efficienza e l'automazione, offrono sia grandi prestazioni che l'ottimizzazione del flusso di lavoro, per migliorare la produttività. L'esclusiva qualità dell'immagine offerta dal sistema si unisce alle avanzate funzionalità cliniche, fra cui elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Prestazioni che si vedono
Il beamforming di precisione di Affiniti 50, le preimpostazioni TSP, oltre a strumenti per l'efficienza e l'automazione, offrono sia grandi prestazioni che l'ottimizzazione del flusso di lavoro, per migliorare la produttività. L'esclusiva qualità dell'immagine offerta dal sistema si unisce alle avanzate funzionalità cliniche, fra cui elastografia e Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.