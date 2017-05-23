Anatomical Intelligence converte le immagini in risposte

Il cuore dell'architettura EPIQ 7 è rappresentato dal sistema esclusivo Philips AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound), concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi (con tecnologia xMATRIX) e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e offrono livelli di informazioni cliniche più elevati. Il sistema AIUS interviene nei semplici passaggi ripetitivi di automazione ma anche nelle analisi computerizzate più complesse, che si svolgono con un'interazione minima dell'utente. Grazie all'Anatomical Intelligence è in grado di fornire tutti i risultati necessari.