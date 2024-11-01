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EPIQ Elite

Prestazioni ridefinite

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EPIQ Elite Elevate fornisce immagini di alta qualità e informazioni cliniche personalizzate per aiutare i medici a dare risposte tempestive e affidabili a sempre più pazienti in tutto il mondo. Grazie a intelligenza avanzata e prestazioni eccezionali, EPIQ Elite soddisfa le esigenze sempre più complesse delle pratiche odierne.

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Caratteristiche
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
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Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
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AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
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Automated Segmental Wall Motion Scoring
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Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.
Super Resolution MVI e tempo di arrivo
Super Resolution MVI e tempo di arrivo

Super Resolution MVI e tempo di arrivo

Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.

Super Resolution MVI e tempo di arrivo

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Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.

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Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.
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Super Resolution MVI e tempo di arrivo
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Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.
Flow Viewer
Flow Viewer

Flow Viewer

Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

Flow Viewer

Flow Viewer
Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

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Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
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Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue con vista ortogonale
FlexVue con vista ortogonale

FlexVue con vista ortogonale

Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.

FlexVue con vista ortogonale

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Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.

FlexVue con vista ortogonale

Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.
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FlexVue con vista ortogonale
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MFI HD
MFI HD

MFI HD

Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.

MFI HD

MFI HD
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.

MFI HD

Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
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MFI HD
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Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
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AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione
XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione
Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.

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Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.
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XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione
XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.
Tecnologia PureWave e xMATRIX
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
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Tecnologia PureWave e xMATRIX
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
Auto Doppler
Auto Doppler

Auto Doppler

Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.

Auto Doppler

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Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.

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Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.
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Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.
Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili
Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili
Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.
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Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili
Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.
Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate
Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate

Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate

Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.

Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate

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Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.

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Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.
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Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.

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Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.

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Assistenza
Assistenza

Assistenza

La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.

Assistenza

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La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.

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La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
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La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.
Formazione
Formazione

Formazione

I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.

Formazione

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I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.

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I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.
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Formazione
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  • Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
  • AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
  • Automated Segmental Wall Motion Scoring
  • Super Resolution MVI e tempo di arrivo
Vedi tutte le caratteristiche
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.

Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

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L’ecografia con mezzo di contrasto è in grado di trasformare il ruolo dell'ecografia epatica, consentendo lo studio in tempo reale dei pattern di enhancement delle lesioni epatiche sospette e fornendo al contempo un approccio alternativo non ionizzante per la valutazione del reflusso vescico-uretrale nei pazienti pediatrici.

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AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio

AutoStrain LV con frazione di eiezione automatizzata e strain di livello medio
I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.

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I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
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I progressi della funzione AutoStrain offrono da risultati rapidi e riproducibili come parte di una valutazione completa dell'LV all'interno della stessa applicazione, migliorando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Smart View Select funziona in background e utilizza l'IA per selezionare automaticamente le immagini ottimali per la valutazione LV in 2D.
Automated Segmental Wall Motion Scoring
Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

Automated Segmental Wall Motion Scoring
Fornisce una valutazione automatica della cinetica parietale in forma di mappa polare a 17 segmenti per agevolare la valutazione obiettiva della parete del ventricolo sinistro. Con Auto SWMS è possibile ottenere una maggiore riproducibilità ed efficienza nei flussi di lavoro.

Automated Segmental Wall Motion Scoring

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Super Resolution MVI e tempo di arrivo
Super Resolution MVI e tempo di arrivo

Super Resolution MVI e tempo di arrivo

Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.

Super Resolution MVI e tempo di arrivo

Super Resolution MVI e tempo di arrivo
Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.

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Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.
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Philips Super Resolution MVI CEUS è una versione migliorata del precedente Contrast MVI Philips che sfrutta un innovativo approccio all'elaborazione delle immagini ad alta risoluzione e avanzate tecniche di compensazione del movimento per ottenere un miglioramento del 200% nella risoluzione spaziale. La mappa del tempo di arrivo offre una rappresentazione del tempo relativo in cui le bolle entrano per la prima volta nei punti di interesse nel piano di imaging corrente.
Flow Viewer
Flow Viewer

Flow Viewer

Flow Viewer è un miglioramento della visualizzazione a colori Philips per la vascolarizzazione e l'architettura del cuore fetale. Flow Viewer fornisce un rendering simil-3D dei dati di imaging del flusso per visualizzare meglio l'anatomia cardiovascolare e migliorare l'aspetto estetico delle immagini in tutte le modalità a colori. Disponibile in tutte le modalità di imaging a colori (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).

Flow Viewer

Flow Viewer
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FlexVue con vista ortogonale
FlexVue con vista ortogonale

FlexVue con vista ortogonale

Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.

FlexVue con vista ortogonale

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Strumenti di facile utilizzo progettati per estrarre piani anatomici complessi da set di dati 3D. Questa funzione avanzata offre un'eccezionale flessibilità nell'acquisizione del piano, integrata da un pacchetto di misurazioni completo per la massima precisione nella quantificazione.

FlexVue con vista ortogonale

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MFI HD
MFI HD

MFI HD

Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.

MFI HD

MFI HD
Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.

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Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
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Concepito per rilevare il flusso di sangue lento e debole nei tessuti. Superando molte delle barriere tipiche dei metodi convenzionali, questa soluzione proprietaria è in grado di rilevare flussi di sangue minimi con un'elevata risoluzione e artefatti minimi. Con MicroFlow Imaging il frame rate e la qualità dell'immagine 2D restano alti e vengono applicate tecniche di riduzione degli artefatti avanzate per la visualizzazione dell'anatomia dei piccoli vasi.
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.

AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)

Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
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AutoSCAN di ultima generazione (AutoSCAN NEXT GEN)
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Philips AutoSCAN di ultima generazione migliora l'uniformità delle immagini grazie alla regolazione adattiva della luminosità a livello di singolo pixel e alla riduzione della necessità di regolazioni da parte dell'utente, migliorando nel contempo la prontezza all'uso del trasduttore. AutoSCAN di ultima generazione consente di eseguire fino al 54% in meno di pressioni dei pulsanti con l'ottimizzazione pixel per pixel in tempo reale.
XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione
XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione
Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.

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Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.
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XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione
XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

XRES Pro, elaborazione dei dati di imaging di ultima generazione

Con una elaborazione in tempo reale, XRES Pro utilizza filtri di precisione multiparametrici che suddividono gli elementi dell'immagine, analizzano tali dati e applicano algoritmi avanzati per una maggiore definizione dei bordi e delle interfacce e per fornire una cospicuità dei tessuti superiore. XRES Pro consente inoltre una valutazione avanzata della morfologia delle placche. XRES Pro offre una totale versatilità delle regolazioni per adattare il livello di elaborazione alle richieste dell'imaging clinico in modo da fornire una maggiore affidabilità diagnostica per praticamente tutti i pazienti.
Tecnologia PureWave e xMATRIX
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX
La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
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Tecnologia PureWave e xMATRIX
Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

Tecnologia dei trasduttori PureWave e xMATRIX

La potente tecnologia di PureWave per un imaging di livello eccezionale anche su pazienti tecnicamente difficili. La tecnologia a cristalli PureWave è la maggiore innovazione degli ultimi 40 anni nel campo dei materiali piezoelettrici per trasduttori. I cristalli puri PureWave raggiungono un'uniformità pressoché perfetta per una larghezza di banda superiore e un'efficienza doppia rispetto ai materiali in ceramica tradizionale.
Auto Doppler
Auto Doppler

Auto Doppler

Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.

Auto Doppler

Auto Doppler
Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.

Auto Doppler

Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.
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Esegue la regolazione automatica per una sensibilità del flusso e una risoluzione ottimali, passando da 10 a 3 operazioni e riducendo mediamente del 68% le pressioni ripetitive dei pulsanti.
Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili
Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili
Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.

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Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.
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Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

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Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.
Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate
Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate

Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate

Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.

Navigazione e fusione di immagini - Fusione modalità e guida interventistica semplificate

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Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.

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Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.
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Funzionalità di fusione completamente integrate consentono di prendere decisioni affidabili anche in casi diagnostici difficili, grazie al flusso di lavoro ottimizzato che permette ai clinici di eseguire una fusione rapida ed efficace delle immagini TC/RM/PET ed ecografiche live. Combinando direttamente sul sistema ecografico immagini ottenute con modalità differenti, si ha a disposizione uno strumento diagnostico ancora più potente con funzioni di visualizzazione avanzate, che consente di prendere decisioni cliniche più rapide. Le funzionalità di fusione e navigazione possono essere ampliate con trasduttori per una vasta gamma di applicazioni, quali X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 e il nuovo mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse. Collaboration Live è una piattaforma di comunicazione che facilita la comunicazione tra un sistema ecografico compatibile e un utente remoto. Grazie alla possibilità di comunicazione simultanea tra più partecipanti, fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a diverse risorse cliniche.

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Assistenza
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Assistenza

La necessità di ottimizzare le risorse, la crescente complessità dei casi e la molteplicità dei contesti di trattamento portano all'attenzione le difficoltà legate al personale, alla variabilità delle competenze e al processo di standardizzazione. Ed è in un simile contesto i nostri servizi e le nostre soluzioni possono essere d'aiuto: assistenza personalizzata per ogni esigenza con i nostri contratti RightFit, servizi di formazione e istruzione in ambito clinico e tecnico per un aggiornamento costante delle competenze, massimizzazione degli investimenti nelle apparecchiature con Technology Maximizer ed espansione delle potenzialità del team di lavoro senza richiedere nuove risorse con Collaboration Live.

Assistenza

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Formazione
Formazione

Formazione

I nostri programmi di formazione completi sono progettati per supportare l'eccellenza clinica, incrementare l'utilizzo delle funzionalità avanzate dei sistemi, consolidare la fiducia dei medici nella qualità degli esami, ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività, promuovere la crescita professionale e il lavoro di squadra nonché, in definitiva, per offrire ai pazienti un'esperienza di cura eccezionale.

Formazione

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Formazione
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Specifiche Tecniche

Specifiche comuni
Specifiche comuni
Larghezza
  • 60,6 cm
Altezza
  • 146-171.5 cm
Profondità
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg senza periferiche
Pannello di controllo
Pannello di controllo
Dimensioni del monitor
  • Display HD da 24" (60,96 cm)
Specifiche comuni
Specifiche comuni
Larghezza
  • 60,6 cm
Altezza
  • 146-171.5 cm
Pannello di controllo
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Dimensioni del monitor
  • Display HD da 24" (60,96 cm)
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Larghezza
  • 60,6 cm
Altezza
  • 146-171.5 cm
Profondità
  • 109,2 cm
Peso
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Pannello di controllo
Pannello di controllo
Dimensioni del monitor
  • Display HD da 24" (60,96 cm)
  • *sulla base di un campione di 20 utenti
  • ***Rispetto alla funzionalità precedente

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