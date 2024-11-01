Anatomical Intelligence Ultrasound - Intelligenza artificiale per eseguire analisi più rapide e riproducibili

Il cuore della potente architettura EPIQ Elite è rappresentato dal sistema esclusivo Philips denominato AIUS (Anatomical Intelligence Ultrasound) e concepito per trasformare il sistema ecografico da dispositivo passivo a dispositivo attivamente adattivo. Grazie a funzionalità avanzate per la creazione di modelli degli organi, al sezionamento delle immagini a strati e a strumenti di quantificazione affidabili, gli esami sono più semplici da eseguire, più riproducibili e con livelli di informazioni cliniche più elevati. Alcuni esempi delle capacità del nostro sistema AIUS sono HeartModel, AI Breast e la registrazione automatica di fusione di immagini e navigazione.