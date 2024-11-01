QLAB Salute della donna

Termini di ricerca
QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati che servono per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
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3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate
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L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale
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MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni
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Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile
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La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto
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Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi
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Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto
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La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni
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Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile
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La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto
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Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi
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