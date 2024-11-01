Termini di ricerca

QLAB Salute della donna

Software di quantificazione

Trova prodotti simili

QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati che servono per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.

Contattaci
Caratteristiche
3DQ per la salute della donna || Visualizzazione avanzata delle

3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate

Strumenti che supportano la visualizzazione e la quantificazione di set di dati 3D. QLAB consente di visualizzare, tagliare, ruotare e accedere ai dati, nonché di utilizzare tutti i comandi visivi ed eseguire misurazioni quotidiane su set di dati ecografici 3D.

3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate

Strumenti che supportano la visualizzazione e la quantificazione di set di dati 3D. QLAB consente di visualizzare, tagliare, ruotare e accedere ai dati, nonché di utilizzare tutti i comandi visivi ed eseguire misurazioni quotidiane su set di dati ecografici 3D.

3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate

Strumenti che supportano la visualizzazione e la quantificazione di set di dati 3D. QLAB consente di visualizzare, tagliare, ruotare e accedere ai dati, nonché di utilizzare tutti i comandi visivi ed eseguire misurazioni quotidiane su set di dati ecografici 3D.
Analisi elastografica (EA) || Affidabilità diagnostica

L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale

Questa Q-App consente di eseguire l'analisi della deformazione del tessuto mediante elastografia strain in base a un elastogramma e offre supporto decisionale per la rigidità dei tessuti.

L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale

Questa Q-App consente di eseguire l'analisi della deformazione del tessuto mediante elastografia strain in base a un elastogramma e offre supporto decisionale per la rigidità dei tessuti.

L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale

Questa Q-App consente di eseguire l'analisi della deformazione del tessuto mediante elastografia strain in base a un elastogramma e offre supporto decisionale per la rigidità dei tessuti.
MicroVascular Imaging (MVI) || Visualizzazione avanzata delle

MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni

Elabora mappe di avanzamento del mezzo di contrasto e aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni.

MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni

Elabora mappe di avanzamento del mezzo di contrasto e aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni.

MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni

Elabora mappe di avanzamento del mezzo di contrasto e aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni.
Quantificazione dello spessore medio‑... || Affidabilità diagnostica

Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile

Questo plugin fornisce misurazioni facili e riproducibili dello spessore medio-intimale nelle carotidi e in altri vasi superficiali.

Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile

Questo plugin fornisce misurazioni facili e riproducibili dello spessore medio-intimale nelle carotidi e in altri vasi superficiali.

Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile

Questo plugin fornisce misurazioni facili e riproducibili dello spessore medio-intimale nelle carotidi e in altri vasi superficiali.
Quantificazione per la salute della d... || Visualizzazione avanzata delle

La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto

È utile nel riesame e nell'analisi del wash-in/wash-out del contrasto ed esprime i relativi dati in un formato con colori codificati di facile interpretazione.

La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto

È utile nel riesame e nell'analisi del wash-in/wash-out del contrasto ed esprime i relativi dati in un formato con colori codificati di facile interpretazione.

La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto

È utile nel riesame e nell'analisi del wash-in/wash-out del contrasto ed esprime i relativi dati in un formato con colori codificati di facile interpretazione.
Vascular Plaque Quantification (VPQ) || Affidabilità diagnostica

Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi

L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.

Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi

L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.

Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi

L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Fetal Heart Navigation (FHN) || Affidabilità diagnostica

Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto

Per la valutazione del cuore fetale è disponibile un protocollo semiautomatizzato che impiega set di dati 3D, automatizza la vista dell'arco duttale iniziale e guida gli utenti meno esperti a ottenere le viste raccomandate dalle linee guida per lo screening cardiaco fetale dell'ISUOG.

Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto

Per la valutazione del cuore fetale è disponibile un protocollo semiautomatizzato che impiega set di dati 3D, automatizza la vista dell'arco duttale iniziale e guida gli utenti meno esperti a ottenere le viste raccomandate dalle linee guida per lo screening cardiaco fetale dell'ISUOG.

Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto

Per la valutazione del cuore fetale è disponibile un protocollo semiautomatizzato che impiega set di dati 3D, automatizza la vista dell'arco duttale iniziale e guida gli utenti meno esperti a ottenere le viste raccomandate dalle linee guida per lo screening cardiaco fetale dell'ISUOG.
Regione di interesse (ROI) || Affidabilità diagnostica

La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni

Concepita sia per l'imaging 2D che con contrasto, aumenta la coerenza e l'affidabilità delle misurazioni acustiche.

La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni

Concepita sia per l'imaging 2D che con contrasto, aumenta la coerenza e l'affidabilità delle misurazioni acustiche.

La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni

Concepita sia per l'imaging 2D che con contrasto, aumenta la coerenza e l'affidabilità delle misurazioni acustiche.
  • 3DQ per la salute della donna || Visualizzazione avanzata delle
  • Analisi elastografica (EA) || Affidabilità diagnostica
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Visualizzazione avanzata delle
  • Quantificazione dello spessore medio‑... || Affidabilità diagnostica
Vedi tutte le caratteristiche
3DQ per la salute della donna || Visualizzazione avanzata delle

3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate

Strumenti che supportano la visualizzazione e la quantificazione di set di dati 3D. QLAB consente di visualizzare, tagliare, ruotare e accedere ai dati, nonché di utilizzare tutti i comandi visivi ed eseguire misurazioni quotidiane su set di dati ecografici 3D.

3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate

Strumenti che supportano la visualizzazione e la quantificazione di set di dati 3D. QLAB consente di visualizzare, tagliare, ruotare e accedere ai dati, nonché di utilizzare tutti i comandi visivi ed eseguire misurazioni quotidiane su set di dati ecografici 3D.

3DQ per la salute della donna offre visualizzazione e quantificazione avanzate

Strumenti che supportano la visualizzazione e la quantificazione di set di dati 3D. QLAB consente di visualizzare, tagliare, ruotare e accedere ai dati, nonché di utilizzare tutti i comandi visivi ed eseguire misurazioni quotidiane su set di dati ecografici 3D.
Analisi elastografica (EA) || Affidabilità diagnostica

L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale

Questa Q-App consente di eseguire l'analisi della deformazione del tessuto mediante elastografia strain in base a un elastogramma e offre supporto decisionale per la rigidità dei tessuti.

L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale

Questa Q-App consente di eseguire l'analisi della deformazione del tessuto mediante elastografia strain in base a un elastogramma e offre supporto decisionale per la rigidità dei tessuti.

L'analisi elastografica (EA) offre supporto decisionale

Questa Q-App consente di eseguire l'analisi della deformazione del tessuto mediante elastografia strain in base a un elastogramma e offre supporto decisionale per la rigidità dei tessuti.
MicroVascular Imaging (MVI) || Visualizzazione avanzata delle

MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni

Elabora mappe di avanzamento del mezzo di contrasto e aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni.

MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni

Elabora mappe di avanzamento del mezzo di contrasto e aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni.

MicroVascular Imaging (MVI) aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni

Elabora mappe di avanzamento del mezzo di contrasto e aumenta la cospicuità dei vasi sanguigni.
Quantificazione dello spessore medio‑... || Affidabilità diagnostica

Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile

Questo plugin fornisce misurazioni facili e riproducibili dello spessore medio-intimale nelle carotidi e in altri vasi superficiali.

Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile

Questo plugin fornisce misurazioni facili e riproducibili dello spessore medio-intimale nelle carotidi e in altri vasi superficiali.

Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT) per misurazione riproducibile

Questo plugin fornisce misurazioni facili e riproducibili dello spessore medio-intimale nelle carotidi e in altri vasi superficiali.
Quantificazione per la salute della d... || Visualizzazione avanzata delle

La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto

È utile nel riesame e nell'analisi del wash-in/wash-out del contrasto ed esprime i relativi dati in un formato con colori codificati di facile interpretazione.

La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto

È utile nel riesame e nell'analisi del wash-in/wash-out del contrasto ed esprime i relativi dati in un formato con colori codificati di facile interpretazione.

La quantificazione per la salute della donna coadiuva l'analisi del contrasto

È utile nel riesame e nell'analisi del wash-in/wash-out del contrasto ed esprime i relativi dati in un formato con colori codificati di facile interpretazione.
Vascular Plaque Quantification (VPQ) || Affidabilità diagnostica

Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi

L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.

Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi

L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.

Vascular Plaque Quantification per quantificare l'aterosclerosi

L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Fetal Heart Navigation (FHN) || Affidabilità diagnostica

Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto

Per la valutazione del cuore fetale è disponibile un protocollo semiautomatizzato che impiega set di dati 3D, automatizza la vista dell'arco duttale iniziale e guida gli utenti meno esperti a ottenere le viste raccomandate dalle linee guida per lo screening cardiaco fetale dell'ISUOG.

Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto

Per la valutazione del cuore fetale è disponibile un protocollo semiautomatizzato che impiega set di dati 3D, automatizza la vista dell'arco duttale iniziale e guida gli utenti meno esperti a ottenere le viste raccomandate dalle linee guida per lo screening cardiaco fetale dell'ISUOG.

Fetal Heart Navigation (FHN) consente di valutare il cuore del feto

Per la valutazione del cuore fetale è disponibile un protocollo semiautomatizzato che impiega set di dati 3D, automatizza la vista dell'arco duttale iniziale e guida gli utenti meno esperti a ottenere le viste raccomandate dalle linee guida per lo screening cardiaco fetale dell'ISUOG.
Regione di interesse (ROI) || Affidabilità diagnostica

La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni

Concepita sia per l'imaging 2D che con contrasto, aumenta la coerenza e l'affidabilità delle misurazioni acustiche.

La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni

Concepita sia per l'imaging 2D che con contrasto, aumenta la coerenza e l'affidabilità delle misurazioni acustiche.

La regione di interesse (ROI) aumenta la coerenza delle misurazioni

Concepita sia per l'imaging 2D che con contrasto, aumenta la coerenza e l'affidabilità delle misurazioni acustiche.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla