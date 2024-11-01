Informazioni utili per le decisioni cliniche

Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.