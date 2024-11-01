Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Vascular Plaque Quantification (VPQ)
L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Vascular Plaque Quantification (VPQ)
L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.) || Flusso di lavoro efficiente
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.)
Strumento guidato facile da usare che permette di ottenere come supporto un elenco completo di misure anatomiche e calcoli relativi alla valvola mitralica. Richiede un volume da Live 3D TEE. Modello di facile interpretazione in otto passaggi guidati. Possibilità di acquisire ulteriori misure di base riguardanti l'anulus e il lembo in soli quattro passaggi.
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.)
Strumento guidato facile da usare che permette di ottenere come supporto un elenco completo di misure anatomiche e calcoli relativi alla valvola mitralica. Richiede un volume da Live 3D TEE. Modello di facile interpretazione in otto passaggi guidati. Possibilità di acquisire ulteriori misure di base riguardanti l'anulus e il lembo in soli quattro passaggi.
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.)
Strumento guidato facile da usare che permette di ottenere come supporto un elenco completo di misure anatomiche e calcoli relativi alla valvola mitralica. Richiede un volume da Live 3D TEE. Modello di facile interpretazione in otto passaggi guidati. Possibilità di acquisire ulteriori misure di base riguardanti l'anulus e il lembo in soli quattro passaggi.
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ) || Visualizzazione avanzata delle
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ)
È possibile visualizzare, stratificare ed esaminare i volumi 3D, oltre che misurare la distanza e le aree da viste MPR bidimensionali per ottenere parametri calcolati quali volume biplanare e massa LV e frazione di eiezione. È inoltre possibile manipolare i piani 2D per realizzare una visione bidimensionale biplanare più precisa della frazione di eiezione, senza problemi di allineamento.
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ)
È possibile visualizzare, stratificare ed esaminare i volumi 3D, oltre che misurare la distanza e le aree da viste MPR bidimensionali per ottenere parametri calcolati quali volume biplanare e massa LV e frazione di eiezione. È inoltre possibile manipolare i piani 2D per realizzare una visione bidimensionale biplanare più precisa della frazione di eiezione, senza problemi di allineamento.
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ)
È possibile visualizzare, stratificare ed esaminare i volumi 3D, oltre che misurare la distanza e le aree da viste MPR bidimensionali per ottenere parametri calcolati quali volume biplanare e massa LV e frazione di eiezione. È inoltre possibile manipolare i piani 2D per realizzare una visione bidimensionale biplanare più precisa della frazione di eiezione, senza problemi di allineamento.
Informazioni utili per le decisioni c... || Affidabilità diagnostica
Informazioni utili per le decisioni cliniche
Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
Informazioni utili per le decisioni cliniche
Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
Informazioni utili per le decisioni cliniche
Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
CMQ Stress || Flusso di lavoro efficiente
CMQ Stress
Basato sulla tecnologia di speckle tracking 2D, fornisce un metodo per valutare la funzionalità cardiaca globale, regionale e locale a riposo e al culmine dello sforzo. Interfaccia rapida e semplice da usare, espressamente progettata per gli esami eco stress.
CMQ Stress
Basato sulla tecnologia di speckle tracking 2D, fornisce un metodo per valutare la funzionalità cardiaca globale, regionale e locale a riposo e al culmine dello sforzo. Interfaccia rapida e semplice da usare, espressamente progettata per gli esami eco stress.
CMQ Stress
Basato sulla tecnologia di speckle tracking 2D, fornisce un metodo per valutare la funzionalità cardiaca globale, regionale e locale a riposo e al culmine dello sforzo. Interfaccia rapida e semplice da usare, espressamente progettata per gli esami eco stress.
Quantificazione dello strain (SQ) || Visualizzazione avanzata delle
Quantificazione dello strain (SQ)
Fornisce dati funzionali sulle velocità dal Doppler tissutale a colori ed è in grado di estrapolare spostamento, sforzo e strain rate
Quantificazione dello strain (SQ)
Fornisce dati funzionali sulle velocità dal Doppler tissutale a colori ed è in grado di estrapolare spostamento, sforzo e strain rate
Quantificazione dello strain (SQ)
Fornisce dati funzionali sulle velocità dal Doppler tissutale a colori ed è in grado di estrapolare spostamento, sforzo e strain rate
Potenza e intelligenza || Affidabilità diagnostica
Potenza e intelligenza
QLAB 10 aggiunge potenza e intelligenza eccezionali per la quantificazione avanzata
• Nuova interfaccia utente
• Nuove Q‐App che utilizzano l'Anatomical Intelligence
• Lista di lavoro degli esami anziché un'interfaccia basata sulle immagini, per praticità d'uso
• Gestione degli studi paziente, riesame delle immagini, visualizzazione e quantificazione avanzate
Potenza e intelligenza
QLAB 10 aggiunge potenza e intelligenza eccezionali per la quantificazione avanzata
• Nuova interfaccia utente
• Nuove Q‐App che utilizzano l'Anatomical Intelligence
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Potenza e intelligenza
QLAB 10 aggiunge potenza e intelligenza eccezionali per la quantificazione avanzata
• Nuova interfaccia utente
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QLAB è pensato per i clinici || Affidabilità diagnostica
QLAB è pensato per i clinici
• Quantificazione di provata efficacia per esami più semplici da eseguire, maggiormente riproducibili e in grado di apportare nuovi livelli di informazioni cliniche
• Visualizzazione, manipolazione e misurazione di set di dati 3D
• Strumenti di analisi avanzata delle immagini per la quantificazione 2D, 3D e Color Doppler
• Esecuzione di studi con contrasto
• Visualizzazione cardiaca, rendering e quantificazione avanzata in modalità 2D, a colori e 3D off-cart
• Creazione di file grafici in formato BMP, TIF, JPG, MOV, WMV e AVI ai fini della presentazione
• Refertazione completa delle misurazioni
QLAB è pensato per i clinici
• Quantificazione di provata efficacia per esami più semplici da eseguire, maggiormente riproducibili e in grado di apportare nuovi livelli di informazioni cliniche
• Visualizzazione, manipolazione e misurazione di set di dati 3D
• Strumenti di analisi avanzata delle immagini per la quantificazione 2D, 3D e Color Doppler
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• Visualizzazione cardiaca, rendering e quantificazione avanzata in modalità 2D, a colori e 3D off-cart
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• Quantificazione di provata efficacia per esami più semplici da eseguire, maggiormente riproducibili e in grado di apportare nuovi livelli di informazioni cliniche
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• Strumenti di analisi avanzata delle immagini per la quantificazione 2D, 3D e Color Doppler
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• Visualizzazione cardiaca, rendering e quantificazione avanzata in modalità 2D, a colori e 3D off-cart
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• Refertazione completa delle misurazioni
Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.
Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.
Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.
Rilevamento automatico dei contorni del ventricolo sinistro. Accesso rapido e comprovato a frazione di eiezione e volumi 2D. Possibilità di scegliere fra il metodo biplanare di Simpson e lo spostamento anulare del movimento tissutale (TMAD) (utilizzando il movimento anulare). Lo strumento ideale per ogni h l b
Rilevamento automatico dei contorni del ventricolo sinistro. Accesso rapido e comprovato a frazione di eiezione e volumi 2D. Possibilità di scegliere fra il metodo biplanare di Simpson e lo spostamento anulare del movimento tissutale (TMAD) (utilizzando il movimento anulare). Lo strumento ideale per ogni h l b
Rilevamento automatico dei contorni del ventricolo sinistro. Accesso rapido e comprovato a frazione di eiezione e volumi 2D. Possibilità di scegliere fra il metodo biplanare di Simpson e lo spostamento anulare del movimento tissutale (TMAD) (utilizzando il movimento anulare). Lo strumento ideale per ogni h l b
Quantificazione cardiaca 3D avanzata ... || Affidabilità diagnostica
Quantificazione cardiaca 3D avanzata (3DQQA)
Misurazione di volumi endocardici del ventricolo sinistro, gittata sistolica e frazione di eiezione 3D reale mediante il rilevamento semiautomatico dei contorni nello spazio tridimensionale. Valutazione dei tempi di ciascuno dei 17 volumi regionali minimi e determinazione di un indice di sincronia per tutti i segmenti del volume o per un gruppo di segmenti selezionabili dall'utente. Q-App semiautomatizzata per misurare la frazione di eiezione 3D globale senza ipotesi geometriche. Contemporaneamente fornisce anche informazioni sui tempi per la valutazione dell'insufficienza cardiaca.
Quantificazione cardiaca 3D avanzata (3DQQA)
Misurazione di volumi endocardici del ventricolo sinistro, gittata sistolica e frazione di eiezione 3D reale mediante il rilevamento semiautomatico dei contorni nello spazio tridimensionale. Valutazione dei tempi di ciascuno dei 17 volumi regionali minimi e determinazione di un indice di sincronia per tutti i segmenti del volume o per un gruppo di segmenti selezionabili dall'utente. Q-App semiautomatizzata per misurare la frazione di eiezione 3D globale senza ipotesi geometriche. Contemporaneamente fornisce anche informazioni sui tempi per la valutazione dell'insufficienza cardiaca.
Quantificazione cardiaca 3D avanzata (3DQQA)
Misurazione di volumi endocardici del ventricolo sinistro, gittata sistolica e frazione di eiezione 3D reale mediante il rilevamento semiautomatico dei contorni nello spazio tridimensionale. Valutazione dei tempi di ciascuno dei 17 volumi regionali minimi e determinazione di un indice di sincronia per tutti i segmenti del volume o per un gruppo di segmenti selezionabili dall'utente. Q-App semiautomatizzata per misurare la frazione di eiezione 3D globale senza ipotesi geometriche. Contemporaneamente fornisce anche informazioni sui tempi per la valutazione dell'insufficienza cardiaca.
Quantificazione dello spessore medio‑... || Affidabilità diagnostica
Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT)
Misurazione automatica dello spessore medio-intimale della carotide. Accesso rapido e semplice ai dati IMT.
Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT)
Misurazione automatica dello spessore medio-intimale della carotide. Accesso rapido e semplice ai dati IMT.
Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT)
Misurazione automatica dello spessore medio-intimale della carotide. Accesso rapido e semplice ai dati IMT.
Regione di interesse (ROI) || Affidabilità diagnostica
Regione di interesse (ROI)
Ecografia con mezzo di contrasto e immagini a colori. Estrazione di dati acustici dalle immagini.
Regione di interesse (ROI)
Ecografia con mezzo di contrasto e immagini a colori. Estrazione di dati acustici dalle immagini.
Regione di interesse (ROI)
Ecografia con mezzo di contrasto e immagini a colori. Estrazione di dati acustici dalle immagini.
L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Vascular Plaque Quantification (VPQ)
L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Vascular Plaque Quantification (VPQ)
L'uso della tecnologia 3D permette di visualizzare e quantificare il volume globale della placca aterosclerotica all'interno della carotide. Questa Q‐App misura automaticamente l’entità e la quantità della placca presente nel volume acquisito, oltre a misurare la percentuale di restringimento del vaso e altre caratteristiche della composizione della placca.
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.) || Flusso di lavoro efficiente
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.)
Strumento guidato facile da usare che permette di ottenere come supporto un elenco completo di misure anatomiche e calcoli relativi alla valvola mitralica. Richiede un volume da Live 3D TEE. Modello di facile interpretazione in otto passaggi guidati. Possibilità di acquisire ulteriori misure di base riguardanti l'anulus e il lembo in soli quattro passaggi.
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.)
Strumento guidato facile da usare che permette di ottenere come supporto un elenco completo di misure anatomiche e calcoli relativi alla valvola mitralica. Richiede un volume da Live 3D TEE. Modello di facile interpretazione in otto passaggi guidati. Possibilità di acquisire ulteriori misure di base riguardanti l'anulus e il lembo in soli quattro passaggi.
Mitral Valve NavigatorA.I. (MVNA.I.)
Strumento guidato facile da usare che permette di ottenere come supporto un elenco completo di misure anatomiche e calcoli relativi alla valvola mitralica. Richiede un volume da Live 3D TEE. Modello di facile interpretazione in otto passaggi guidati. Possibilità di acquisire ulteriori misure di base riguardanti l'anulus e il lembo in soli quattro passaggi.
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ) || Visualizzazione avanzata delle
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ)
È possibile visualizzare, stratificare ed esaminare i volumi 3D, oltre che misurare la distanza e le aree da viste MPR bidimensionali per ottenere parametri calcolati quali volume biplanare e massa LV e frazione di eiezione. È inoltre possibile manipolare i piani 2D per realizzare una visione bidimensionale biplanare più precisa della frazione di eiezione, senza problemi di allineamento.
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ)
È possibile visualizzare, stratificare ed esaminare i volumi 3D, oltre che misurare la distanza e le aree da viste MPR bidimensionali per ottenere parametri calcolati quali volume biplanare e massa LV e frazione di eiezione. È inoltre possibile manipolare i piani 2D per realizzare una visione bidimensionale biplanare più precisa della frazione di eiezione, senza problemi di allineamento.
Quantificazione cardiaca 3D (3DQ)
È possibile visualizzare, stratificare ed esaminare i volumi 3D, oltre che misurare la distanza e le aree da viste MPR bidimensionali per ottenere parametri calcolati quali volume biplanare e massa LV e frazione di eiezione. È inoltre possibile manipolare i piani 2D per realizzare una visione bidimensionale biplanare più precisa della frazione di eiezione, senza problemi di allineamento.
Informazioni utili per le decisioni c... || Affidabilità diagnostica
Informazioni utili per le decisioni cliniche
Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
Informazioni utili per le decisioni cliniche
Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
Informazioni utili per le decisioni cliniche
Come si misura l'affidabilità? Per i clinici di tutto il mondo la risposta è QLAB. QLAB è una raccolta di strumenti clinici avanzati, rapidi e semplici da utilizzare, in grado di fornire risultati costanti e riproducibili, conferendo affidabilità a ogni studio. QLAB è progettato in modo da semplificare la raccolta dei dati necessari per guidare decisioni che possono migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai pazienti e l'efficienza clinica. Per velocizzare il flusso di lavoro all'interno del reparto è possibile visualizzare i dati ed effettuare interrogazioni sia on-cart che off-cart.
CMQ Stress || Flusso di lavoro efficiente
CMQ Stress
Basato sulla tecnologia di speckle tracking 2D, fornisce un metodo per valutare la funzionalità cardiaca globale, regionale e locale a riposo e al culmine dello sforzo. Interfaccia rapida e semplice da usare, espressamente progettata per gli esami eco stress.
CMQ Stress
Basato sulla tecnologia di speckle tracking 2D, fornisce un metodo per valutare la funzionalità cardiaca globale, regionale e locale a riposo e al culmine dello sforzo. Interfaccia rapida e semplice da usare, espressamente progettata per gli esami eco stress.
CMQ Stress
Basato sulla tecnologia di speckle tracking 2D, fornisce un metodo per valutare la funzionalità cardiaca globale, regionale e locale a riposo e al culmine dello sforzo. Interfaccia rapida e semplice da usare, espressamente progettata per gli esami eco stress.
Quantificazione dello strain (SQ) || Visualizzazione avanzata delle
Quantificazione dello strain (SQ)
Fornisce dati funzionali sulle velocità dal Doppler tissutale a colori ed è in grado di estrapolare spostamento, sforzo e strain rate
Quantificazione dello strain (SQ)
Fornisce dati funzionali sulle velocità dal Doppler tissutale a colori ed è in grado di estrapolare spostamento, sforzo e strain rate
Quantificazione dello strain (SQ)
Fornisce dati funzionali sulle velocità dal Doppler tissutale a colori ed è in grado di estrapolare spostamento, sforzo e strain rate
Potenza e intelligenza || Affidabilità diagnostica
Potenza e intelligenza
QLAB 10 aggiunge potenza e intelligenza eccezionali per la quantificazione avanzata
• Nuova interfaccia utente
• Nuove Q‐App che utilizzano l'Anatomical Intelligence
• Lista di lavoro degli esami anziché un'interfaccia basata sulle immagini, per praticità d'uso
• Gestione degli studi paziente, riesame delle immagini, visualizzazione e quantificazione avanzate
Potenza e intelligenza
QLAB 10 aggiunge potenza e intelligenza eccezionali per la quantificazione avanzata
• Nuova interfaccia utente
• Nuove Q‐App che utilizzano l'Anatomical Intelligence
• Lista di lavoro degli esami anziché un'interfaccia basata sulle immagini, per praticità d'uso
• Gestione degli studi paziente, riesame delle immagini, visualizzazione e quantificazione avanzate
Potenza e intelligenza
QLAB 10 aggiunge potenza e intelligenza eccezionali per la quantificazione avanzata
• Nuova interfaccia utente
• Nuove Q‐App che utilizzano l'Anatomical Intelligence
• Lista di lavoro degli esami anziché un'interfaccia basata sulle immagini, per praticità d'uso
• Gestione degli studi paziente, riesame delle immagini, visualizzazione e quantificazione avanzate
QLAB è pensato per i clinici || Affidabilità diagnostica
QLAB è pensato per i clinici
• Quantificazione di provata efficacia per esami più semplici da eseguire, maggiormente riproducibili e in grado di apportare nuovi livelli di informazioni cliniche
• Visualizzazione, manipolazione e misurazione di set di dati 3D
• Strumenti di analisi avanzata delle immagini per la quantificazione 2D, 3D e Color Doppler
• Esecuzione di studi con contrasto
• Visualizzazione cardiaca, rendering e quantificazione avanzata in modalità 2D, a colori e 3D off-cart
• Creazione di file grafici in formato BMP, TIF, JPG, MOV, WMV e AVI ai fini della presentazione
• Refertazione completa delle misurazioni
QLAB è pensato per i clinici
• Quantificazione di provata efficacia per esami più semplici da eseguire, maggiormente riproducibili e in grado di apportare nuovi livelli di informazioni cliniche
• Visualizzazione, manipolazione e misurazione di set di dati 3D
• Strumenti di analisi avanzata delle immagini per la quantificazione 2D, 3D e Color Doppler
• Esecuzione di studi con contrasto
• Visualizzazione cardiaca, rendering e quantificazione avanzata in modalità 2D, a colori e 3D off-cart
• Creazione di file grafici in formato BMP, TIF, JPG, MOV, WMV e AVI ai fini della presentazione
• Refertazione completa delle misurazioni
QLAB è pensato per i clinici
• Quantificazione di provata efficacia per esami più semplici da eseguire, maggiormente riproducibili e in grado di apportare nuovi livelli di informazioni cliniche
• Visualizzazione, manipolazione e misurazione di set di dati 3D
• Strumenti di analisi avanzata delle immagini per la quantificazione 2D, 3D e Color Doppler
• Esecuzione di studi con contrasto
• Visualizzazione cardiaca, rendering e quantificazione avanzata in modalità 2D, a colori e 3D off-cart
• Creazione di file grafici in formato BMP, TIF, JPG, MOV, WMV e AVI ai fini della presentazione
• Refertazione completa delle misurazioni
Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.
Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.
Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.
Rilevamento automatico dei contorni del ventricolo sinistro. Accesso rapido e comprovato a frazione di eiezione e volumi 2D. Possibilità di scegliere fra il metodo biplanare di Simpson e lo spostamento anulare del movimento tissutale (TMAD) (utilizzando il movimento anulare). Lo strumento ideale per ogni h l b
Rilevamento automatico dei contorni del ventricolo sinistro. Accesso rapido e comprovato a frazione di eiezione e volumi 2D. Possibilità di scegliere fra il metodo biplanare di Simpson e lo spostamento anulare del movimento tissutale (TMAD) (utilizzando il movimento anulare). Lo strumento ideale per ogni h l b
Rilevamento automatico dei contorni del ventricolo sinistro. Accesso rapido e comprovato a frazione di eiezione e volumi 2D. Possibilità di scegliere fra il metodo biplanare di Simpson e lo spostamento anulare del movimento tissutale (TMAD) (utilizzando il movimento anulare). Lo strumento ideale per ogni h l b
Quantificazione cardiaca 3D avanzata ... || Affidabilità diagnostica
Quantificazione cardiaca 3D avanzata (3DQQA)
Misurazione di volumi endocardici del ventricolo sinistro, gittata sistolica e frazione di eiezione 3D reale mediante il rilevamento semiautomatico dei contorni nello spazio tridimensionale. Valutazione dei tempi di ciascuno dei 17 volumi regionali minimi e determinazione di un indice di sincronia per tutti i segmenti del volume o per un gruppo di segmenti selezionabili dall'utente. Q-App semiautomatizzata per misurare la frazione di eiezione 3D globale senza ipotesi geometriche. Contemporaneamente fornisce anche informazioni sui tempi per la valutazione dell'insufficienza cardiaca.
Quantificazione cardiaca 3D avanzata (3DQQA)
Misurazione di volumi endocardici del ventricolo sinistro, gittata sistolica e frazione di eiezione 3D reale mediante il rilevamento semiautomatico dei contorni nello spazio tridimensionale. Valutazione dei tempi di ciascuno dei 17 volumi regionali minimi e determinazione di un indice di sincronia per tutti i segmenti del volume o per un gruppo di segmenti selezionabili dall'utente. Q-App semiautomatizzata per misurare la frazione di eiezione 3D globale senza ipotesi geometriche. Contemporaneamente fornisce anche informazioni sui tempi per la valutazione dell'insufficienza cardiaca.
Quantificazione cardiaca 3D avanzata (3DQQA)
Misurazione di volumi endocardici del ventricolo sinistro, gittata sistolica e frazione di eiezione 3D reale mediante il rilevamento semiautomatico dei contorni nello spazio tridimensionale. Valutazione dei tempi di ciascuno dei 17 volumi regionali minimi e determinazione di un indice di sincronia per tutti i segmenti del volume o per un gruppo di segmenti selezionabili dall'utente. Q-App semiautomatizzata per misurare la frazione di eiezione 3D globale senza ipotesi geometriche. Contemporaneamente fornisce anche informazioni sui tempi per la valutazione dell'insufficienza cardiaca.
Quantificazione dello spessore medio‑... || Affidabilità diagnostica
Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT)
Misurazione automatica dello spessore medio-intimale della carotide. Accesso rapido e semplice ai dati IMT.
Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT)
Misurazione automatica dello spessore medio-intimale della carotide. Accesso rapido e semplice ai dati IMT.
Quantificazione dello spessore medio‑intimale (IMT)
Misurazione automatica dello spessore medio-intimale della carotide. Accesso rapido e semplice ai dati IMT.
Regione di interesse (ROI) || Affidabilità diagnostica
Regione di interesse (ROI)
Ecografia con mezzo di contrasto e immagini a colori. Estrazione di dati acustici dalle immagini.
Regione di interesse (ROI)
Ecografia con mezzo di contrasto e immagini a colori. Estrazione di dati acustici dalle immagini.
Regione di interesse (ROI)
Ecografia con mezzo di contrasto e immagini a colori. Estrazione di dati acustici dalle immagini.
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