Kit di pronto intervento V5 Accessori

Il kit di pronto intervento contiene strumenti e materiali di consumo utili per l'assistenza ai pazienti e la protezione personale: due paia di guanti ipoallergenici di gomma nitrilica, una maschera tascabile Laerdal, forbici chirurgiche, un rasoio Gallant e un asciugamano di carta grande super assorbente. Questi accessori sono contenuti in un astuccio di 14 x 24 cm con chiusura lampo che può essere agganciato alla maniglia delle custodie per il trasporto semirigide o in vinile.