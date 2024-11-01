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Sonda di temperatura con stetoscopio esofageo 12 Fr

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Specifiche Tecniche

Sonda di temperatura
Sonda di temperatura
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Stetoscopio esofageo
Dimensioni sensore
  • 12 Fr
Lunghezza cavo
  • 76 cm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • Per tutti i monitor di temperatura Serie 400 con presa per jack fono da 1/4"
Categoria prodotto
  • Temperatura
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Tipo di prodotto
  • Sonda
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Monouso
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,550 Kg
Unità di confezionamento
  • 20 sonde per confezione
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • 12 mesi
Sterile/Non sterile
  • Sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • 21082A; 21082B; 989803162591; 989803162601
Sonda di temperatura
Sonda di temperatura
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Stetoscopio esofageo
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • Per tutti i monitor di temperatura Serie 400 con presa per jack fono da 1/4"
Categoria prodotto
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Sonda di temperatura
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Applicazione paziente
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Stetoscopio esofageo
Dimensioni sensore
  • 12 Fr
Lunghezza cavo
  • 76 cm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • Per tutti i monitor di temperatura Serie 400 con presa per jack fono da 1/4"
Categoria prodotto
  • Temperatura
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Tipo di prodotto
  • Sonda
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Monouso
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,550 Kg
Unità di confezionamento
  • 20 sonde per confezione
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • 12 mesi
Sterile/Non sterile
  • Sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • 21082A; 21082B; 989803162591; 989803162601
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