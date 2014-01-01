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  • 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A
Categoria prodotto
  • ECG
Utilizzo con dispositivi non Philips
Tipo di prodotto
  • Elettrodo
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,62 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 100 per confezione, 1000 per scatola
Durata minima a magazzino
  • 3 mesi
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Elettrodo per ECG
Elettrodo per ECG
Applicazione su pazienti
  • Adulti
Materiale
  • Ag/AgCl
Forma dell'elettrodo
  • Rettangolare
Tipo di gel
  • Solido
Dimensioni dell'elettrodo
  • 35 mm x 22 mm
Tipo di connettore dell'elettrodo
  • A linguetta
Informazioni sul prodotto
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Categoria prodotto
  • ECG
Elettrodo per ECG
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Applicazione su pazienti
  • Adulti
Materiale
  • Ag/AgCl
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  • Elettrodo
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
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  • 0,62 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 100 per confezione, 1000 per scatola
Durata minima a magazzino
  • 3 mesi
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Elettrodo per ECG
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  • Adulti
Materiale
  • Ag/AgCl
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  • Solido
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