Respironics PN841

La maschera nasale pediatrica PN841 è pensata davvero per i bambini. Il cuscinetto presenta una curvatura modificata per le dimensioni e la struttura ossea specifiche dei pazienti pediatrici. Questa maschera piccola e leggera è disponibile con cuscinetti di varie misure, dispone di una comoda ghiera per la correzione delle perdite ed è realizzata con tessuti di fantasie adatte ai bambini, per assicurare un'esperienza positiva ai pazienti pediatrici.