Il ventilatore Philips Trilogy di ultima generazione offre prestazioni comprovate nella ventilazione non invasiva (NIV) e invasiva (IV) ed è progettato per l'uso in ambienti di cura in continua evoluzione.
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Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Per l'uso in ambienti dinamici
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Per l'uso in ambienti dinamici
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Portabilità per una maggiore libertà
Lunga durata della batteria
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
Lunga durata della batteria
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
Lunga durata della batteria
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
Opzioni di terapia regolabili
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Assistenza connessa
Facilità di accesso ai dati
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Facilità di accesso ai dati
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Facilità di accesso ai dati
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Semplicità
Navigazione intuitiva
Trilogy Evo è progettato per una navigazione semplice e una configurazione rapida delle prescrizioni. Le nuove caratteristiche ne semplificano l'uso quotidiano sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, con un touchscreen da 8" che utilizza schermate facili da utilizzare per i pazienti per facilitare la configurazione e la modifica delle impostazioni. Il ventilatore offre una nuova guida a video e una guida agli allarmi, nonché nomi universali intuitivi per la maggior parte delle modalità di ventilazione.
Navigazione intuitiva
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Navigazione intuitiva
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Trilogy Evo è progettato per una navigazione semplice e una configurazione rapida delle prescrizioni. Le nuove caratteristiche ne semplificano l'uso quotidiano sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, con un touchscreen da 8" che utilizza schermate facili da utilizzare per i pazienti per facilitare la configurazione e la modifica delle impostazioni. Il ventilatore offre una nuova guida a video e una guida agli allarmi, nonché nomi universali intuitivi per la maggior parte delle modalità di ventilazione.
Tecnologia avanzata
Affidabilità da una fonte fidata
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Affidabilità da una fonte fidata
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Affidabilità da una fonte fidata
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Ventilazione personalizzata
Adattamento a ogni respiro
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Adattamento a ogni respiro
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Adattamento a ogni respiro
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Ventilazione a boccaglio
Ventilazione su richiesta
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
Ventilazione su richiesta
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
Ventilazione su richiesta
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
Auto-Trak digitale
Sensibilità quando più necessaria
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
Sensibilità quando più necessaria
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
Sensibilità quando più necessaria
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
Manutenzione e assistenza
Costo di gestione ridotto
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Costo di gestione ridotto
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Costo di gestione ridotto
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Per l'uso in ambienti dinamici
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Per l'uso in ambienti dinamici
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Grazie all'elevata interfunzionalità, Trilogy Evo è dotato di caratteristiche per il trattamento di pazienti cronici e critici in diversi contesti, ad esempio in ambienti di cura subacuti o cronici, presso il domicilio del paziente o mentre questo esegue le sue attività. È stato progettato appositamente per garantire la massima durata e la massima protezione contro i danni durante gli spostamenti, ad esempio durante il trasporto.
Portabilità per una maggiore libertà
Lunga durata della batteria
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
Lunga durata della batteria
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
Lunga durata della batteria
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.
Opzioni di terapia regolabili
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti
Trilogy Evo fornisce supporto ventilatorio non invasivo e invasivo con maggiore sensibilità per un'ampia gamma di pazienti adulti e pediatrici.
Le modalità volumetriche e pressometriche, la funzione AVAPS-AE, il monitoraggio di SpO2 ed EtCO2 e gli allarmi di ciascun parametro consentono un'assistenza adattabile. La flessibilità dei circuiti ne consente l'uso su
un'ampia gamma di pazienti.
Assistenza connessa
Facilità di accesso ai dati
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Facilità di accesso ai dati
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Facilità di accesso ai dati
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Trilogy Evo utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare all'operatore i dati di paziente e dispositivo tramite Care Orchestrator, il nostro strumento basato su cloud. Questa soluzione è progettata per unire le tecnologie, le risorse, le persone e le informazioni essenziali per gestire i pazienti respiratori. Con Care Orchestrator, è possibile creare regole sanitarie personalizzate basate sulle migliori pratiche e su processi comprovati. È inoltre possibile scaricare i dati presso il punto di cura tramite un'unità USB.
Semplicità
Navigazione intuitiva
Trilogy Evo è progettato per una navigazione semplice e una configurazione rapida delle prescrizioni. Le nuove caratteristiche ne semplificano l'uso quotidiano sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, con un touchscreen da 8" che utilizza schermate facili da utilizzare per i pazienti per facilitare la configurazione e la modifica delle impostazioni. Il ventilatore offre una nuova guida a video e una guida agli allarmi, nonché nomi universali intuitivi per la maggior parte delle modalità di ventilazione.
Navigazione intuitiva
Trilogy Evo è progettato per una navigazione semplice e una configurazione rapida delle prescrizioni. Le nuove caratteristiche ne semplificano l'uso quotidiano sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, con un touchscreen da 8" che utilizza schermate facili da utilizzare per i pazienti per facilitare la configurazione e la modifica delle impostazioni. Il ventilatore offre una nuova guida a video e una guida agli allarmi, nonché nomi universali intuitivi per la maggior parte delle modalità di ventilazione.
Navigazione intuitiva
Trilogy Evo è progettato per una navigazione semplice e una configurazione rapida delle prescrizioni. Le nuove caratteristiche ne semplificano l'uso quotidiano sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, con un touchscreen da 8" che utilizza schermate facili da utilizzare per i pazienti per facilitare la configurazione e la modifica delle impostazioni. Il ventilatore offre una nuova guida a video e una guida agli allarmi, nonché nomi universali intuitivi per la maggior parte delle modalità di ventilazione.
Trilogy Evo è progettato per una navigazione semplice e una configurazione rapida delle prescrizioni. Le nuove caratteristiche ne semplificano l'uso quotidiano sia per gli operatori sanitari che per i pazienti, con un touchscreen da 8" che utilizza schermate facili da utilizzare per i pazienti per facilitare la configurazione e la modifica delle impostazioni. Il ventilatore offre una nuova guida a video e una guida agli allarmi, nonché nomi universali intuitivi per la maggior parte delle modalità di ventilazione.
Tecnologia avanzata
Affidabilità da una fonte fidata
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Affidabilità da una fonte fidata
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Affidabilità da una fonte fidata
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Il dispositivo Trilogy più recente è stato progettato per poter essere utilizzato dall'utente in modo intuitivo senza compromettere le caratteristiche avanzate dell'innovativa tecnologia della famiglia Trilogy.
Le funzioni di monitoraggio di SpO2, EtCO2 e meccanica respiratoria di livello avanzato sono progettate per ottimizzare la terapia del paziente.
Ventilazione personalizzata
Adattamento a ogni respiro
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Adattamento a ogni respiro
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Adattamento a ogni respiro
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Le innovazioni comprovate sono progettate per soddisfare le diverse esigenze dell'insufficienza respiratoria. L'AVAPS regola automaticamente il supporto ventilatorio per ottenere il volume corrente desiderato, mentre l'EPAP automatica si adatta in modo proattivo alla pressione effettiva più bassa per gestire le vie aeree superiori. Per il massimo comfort del paziente, la frequenza di backup automatica ritarda il ciclo respiratorio attivato dal dispositivo fino a quando il paziente non espira.
Ventilazione a boccaglio
Ventilazione su richiesta
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
Ventilazione su richiesta
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
Ventilazione su richiesta
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
La ventilazione a boccaglio non richiede alcuno sforzo inspiratorio del paziente per attivare un respiro. Il nostro esclusivo trigger inspiratorio kiss® consente di rilevare quando il paziente si collega o scollega dal boccaglio per erogare la ventilazione su richiesta, con la sicurezza degli allarmi fisiologici del paziente.
Auto-Trak digitale
Sensibilità quando più necessaria
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
Sensibilità quando più necessaria
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
Sensibilità quando più necessaria
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
La funzionalità Auto-Trak digitale fornisce un algoritmo automatico di triggering e ciclaggio del respiro che si adatta ai meccanismi di respirazione naturale del paziente. Agevola la sincronia paziente-ventilatore e offre un maggiore comfort grazie all'assenza di regolazioni manuali.
Manutenzione e assistenza
Costo di gestione ridotto
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Costo di gestione ridotto
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Costo di gestione ridotto
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
Il supporto, l'assistenza e la manutenzione di Trilogy Evo includono supporto clinico 24 ore su 24, risorse per la formazione per l'utente e per i pazienti, nonché garanzie estese e piani di manutenzione. Trilogy Evo richiede la manutenzione preventiva solo ogni quattro anni e necessita di strumentazione minima per la calibrazione.
L x P x A: 16,5 cm x 28,6 cm x 24,5 cm (6,48" x 11,25" x 9,65")
Dimensioni del display
8", 20,32 cm
ossigeno
ossigeno
Basso flusso
Da 0 a 30 l/min; 10 psi max
Alta pressione
Da 280 a 600 kPa (da 41 a 87 psi)
Parametri del paziente misurati e visualizzati
Parametri del paziente misurati e visualizzati
Volume corrente (Vti o Vte)
Da 0 a 2000 ml
Ventilazione minuto (MinVent)
Da 0 a 30 l/min
Perdita
Da 0 a 200 l/min
Frequenza respiratoria (RR)
Da 0 a 90 BPM
Picco del flusso inspiratorio (PIF)
Da 0 a 200 l/min
Picco di pressione inspiratoria (PIP)
Da 0 a 90 cmH2O
Pressione media nelle vie aeree
Da 0 a 90 cmH2O
Atti respiratori con attivazione spontanea in percentuale (%Spont Trig)
Da 0 a 100%
Rapporto I:E
Da 9,9:1 a 1:9,9
Compliance dinamica (Dyn C)
Da 1 a 100 ml/cmH2O
Resistenza dinamica (Dyn R)
Da 5 a 200 cmH2O/l/sec
Pressione di plateau dinamica (Dyn Pplat)
Da 0 a 90 cmH2O
Auto-PEEP
Da 0 a 20 cmH2O
FiO2 con sensore FiO2
Dal 21 al 100%
SpO2 con accessorio per pulsossimetria
Da 0 a 100%
Frequenza del polso con accessorio per pulsossimetria
Da 18 a 321 battiti al minuto
EtCO2 con accessorio per CO2
Da 0 a 150 mmHg
Elettrico
Elettrico
Tensione di ingresso CA
100 V - 240 V, 50/60 Hz, 1,7 - 0,6 A
Tensione di ingresso CC
12/24 V 6,5 A
Tempo di carica per batteria interna e rimovibile
dallo 0% all'80%: 2,5 ore; dallo 0% al 100%: 3,5 ore
Allarmi
Allarmi
Pressione inspiratoria
PEEP da 1 a 89 cmH2O
Volume corrente
OFF, 10 - 2000 ml
Ventilazione minuto
OFF, 0,2 - 30 l/min
Frequenza respiratoria
OFF, 1 - 90 BPM
Disconnessione del circuito
OFF, 5 - 60 sec
Intervallo di apnea
Da 5 a 60 secondi
Nessun trigger
OFF; 0,5-15 min (SOLO in MPV)
Comandi
Comandi
AVAPS con circuito passivo
Solo modalità PSV, S/T e A/C-PC
Tidal volume
Da 35 a 2000 ml su circuiti a flusso attivo e bitubo, da 50 a 2000 ml su circuiti PAP attivi e passivi
Frequenza respiratoria
Da 0 a 80 BPM
PEEP
Da 0 a 35 cmH2O per circuiti attivi, da 3 a 25 cmH2O per circuiti passivi
EPAP/CPAP
Da 3 a 25 cmH20
IPAP
Da 3 a 60 cmH20
Supporto pressorio/pressione controllata
Da 0 a 60 cmH20
Tempo inspiratorio
0,3 - 5,0 s
Tempo di rampa
Da 0 a 6
Trigger e ciclaggio
OFF, AutoTrak, Sensitive, AutoTrak e Trigger di flusso
Sensibilità trigger di flusso
0,5 - 9 l/min
Sensibilità ciclo flusso
Dal 10 al 90% del picco di flusso
Pattern flusso
Quadra, rampa
FiO2
21% - 100%
Tempo di inspirazione min./max
Da 0,3 a 3,0 sec
Ventilazione di backup
ON-OFF
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