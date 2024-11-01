Lunga durata della batteria

I pazienti dipendenti dal ventilatore sono supportati da batterie interne e rimovibili, ora di durata di 15 ore. Rispetto alla batteria da sei ore del Trilogy 100, Trilogy Evo offre ai pazienti un nuovo livello di libertà e mobilità. È predisposto per il montaggio su aste di supporto mobili o sedie a rotelle, con una borsa per il trasporto facile da usare e da montare.