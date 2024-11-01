9 Fr Esophageal/Rectal Temperature Probe, Non-Sterile 989803222881 Accessori per il monitoraggio della temperatura

Sonda di temperatura esofagea/rettale da 9 French monouso per monitoraggio in continuo; non sterile. Indicata per pazienti pediatrici. La sonda non è progettata per il collegamento diretto al monitor. È necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile e approvato. Lunghezza complessiva: 75 cm. 20 sonde per scatola.