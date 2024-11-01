Sonda per temperatura cutanea monouso, per monitoraggio in continuo; non sterile. Per pazienti adulti e pediatrici. La sonda non è progettata per il collegamento diretto al monitor. È necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile e approvato. Lunghezza complessiva: 75 cm. 20 sonde per scatola.
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|Applicazione paziente
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|Sede di applicazione
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|Lunghezza cavo
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|Compatibilità
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|Imballo
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|Monouso o riutilizzabile
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|Applicazione paziente
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|Sostituisce il prodotto
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|Durata a magazzino
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|Da utilizzare con prodotti non Philips
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|Da utilizzare con apparecchiature Philips
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|Senza DEHP
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|Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Sterile/Non sterile
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|Con certificazione CE
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|Applicazione paziente
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|Monouso o riutilizzabile
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|Applicazione paziente
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|Lunghezza cavo
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|Compatibilità
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|Imballo
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|Monouso o riutilizzabile
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|Applicazione paziente
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|Sostituisce il prodotto
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|Durata a magazzino
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|Da utilizzare con prodotti non Philips
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|Da utilizzare con apparecchiature Philips
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|Senza DEHP
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|Con certificazione CE
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.