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Skin Temperature Probe, Non-Sterile 989803222871

Accessori per il monitoraggio della temperatura

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Sonda per temperatura cutanea monouso, per monitoraggio in continuo; non sterile. Per pazienti adulti e pediatrici. La sonda non è progettata per il collegamento diretto al monitor. È necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile e approvato. Lunghezza complessiva: 75 cm. 20 sonde per scatola.

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Specifiche Tecniche

Sonda di temperatura
Sonda di temperatura
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti, pediatrici
Sede di applicazione
  • Cutanea
Lunghezza cavo
  • 75 cm
Compatibilità
  • Cavo adattatore 989803221301 (1,5 m) o 989803221181 (3 m)
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Imballo
  • 1 scatola da 20 sonde confezionate singolarmente
Monouso o riutilizzabile
  • Monopaziente
Applicazione paziente
  • Adulti, pediatrici
Sostituisce il prodotto
  • 21091A
Durata a magazzino
  • non applicabile
Da utilizzare con prodotti non Philips
  • No
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Monitor paziente IntelliVue MX100 (867033)
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue MMX (867036)
  • Moduli di estensione IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A e X2 M3002A
  • Modulo della temperatura M1029A
  • Monitor paziente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue X3 (867030)
Senza DEHP
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • 989803221301; 989803221181
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Con certificazione CE
Sonda di temperatura
Sonda di temperatura
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti, pediatrici
Sede di applicazione
  • Cutanea
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Imballo
  • 1 scatola da 20 sonde confezionate singolarmente
Monouso o riutilizzabile
  • Monopaziente
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Sonda di temperatura
Sonda di temperatura
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti, pediatrici
Sede di applicazione
  • Cutanea
Lunghezza cavo
  • 75 cm
Compatibilità
  • Cavo adattatore 989803221301 (1,5 m) o 989803221181 (3 m)
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Imballo
  • 1 scatola da 20 sonde confezionate singolarmente
Monouso o riutilizzabile
  • Monopaziente
Applicazione paziente
  • Adulti, pediatrici
Sostituisce il prodotto
  • 21091A
Durata a magazzino
  • non applicabile
Da utilizzare con prodotti non Philips
  • No
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Monitor paziente IntelliVue MX100 (867033)
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue MMX (867036)
  • Moduli di estensione IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A e X2 M3002A
  • Modulo della temperatura M1029A
  • Monitor paziente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue X3 (867030)
Senza DEHP
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • 989803221301; 989803221181
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Con certificazione CE
  • Non posizionare la sonda per temperatura cutanea su cute danneggiata, ferite aperte o lesioni.

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