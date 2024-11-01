Skin Temperature Probe, Non-Sterile 989803222871 Accessori per il monitoraggio della temperatura

Sonda per temperatura cutanea monouso, per monitoraggio in continuo; non sterile. Per pazienti adulti e pediatrici. La sonda non è progettata per il collegamento diretto al monitor. È necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile e approvato. Lunghezza complessiva: 75 cm. 20 sonde per scatola.