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Cavo adattatore riutilizzabile, per sonda di temperatura 1,5 m

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Il cavo di prolunga può essere utilizzato con i monitor paziente e con altri dispositivi di misurazione Philips. Il cavo di prolunga funge da interfaccia tra la sonda di temperatura monouso e il monitor paziente. Consultare le istruzioni d'uso del dispositivo di monitoraggio per verificare la compatibilità. Lunghezza complessiva: 150 cm. 1 cavo per confezione.

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Specifiche Tecniche

Cavo adattatore per sonda di temperatura
Cavo adattatore per sonda di temperatura
Lunghezza cavo
  • 150 cm
Numero di pin
  • 2
Compatibilità
  • Consultare le istruzioni d'uso del dispositivo di monitoraggio
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
  • pz
Imballo
  • 1 cavo per confezione
Monouso o riutilizzabile
  • Riutilizzabile
Applicazione paziente
  • Tutti
Sostituisce il prodotto
  • 21082B
Lunghezza cavo
  • 150 cm
Durata a magazzino
  • non applicabile
Da utilizzare con prodotti non Philips
  • No
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Monitor paziente IntelliVue MX100 (867033)
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue MMX (867036)
  • Moduli di estensione IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A e X2 M3002A
  • Modulo della temperatura M1029A
  • Monitor paziente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue X3 (867030)
Senza DEHP
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Con certificazione CE
Cavo adattatore per sonda di temperatura
Cavo adattatore per sonda di temperatura
Lunghezza cavo
  • 150 cm
Numero di pin
  • 2
Informazioni sul prodotto
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Unità di misura
  • pz
Imballo
  • 1 cavo per confezione
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Cavo adattatore per sonda di temperatura
Cavo adattatore per sonda di temperatura
Lunghezza cavo
  • 150 cm
Numero di pin
  • 2
Compatibilità
  • Consultare le istruzioni d'uso del dispositivo di monitoraggio
Informazioni sul prodotto
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Unità di misura
  • pz
Imballo
  • 1 cavo per confezione
Monouso o riutilizzabile
  • Riutilizzabile
Applicazione paziente
  • Tutti
Sostituisce il prodotto
  • 21082B
Lunghezza cavo
  • 150 cm
Durata a magazzino
  • non applicabile
Da utilizzare con prodotti non Philips
  • No
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Monitor paziente IntelliVue MX100 (867033)
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue MMX (867036)
  • Moduli di estensione IntelliVue 867039, 867040, 867041
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A e X2 M3002A
  • Modulo della temperatura M1029A
  • Monitor paziente 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • Modulo Multiparametrico IntelliVue X3 (867030)
Senza DEHP
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Con certificazione CE
  • Non posizionare la sonda per temperatura cutanea su cute danneggiata, ferite aperte o lesioni.

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