NBP inlet 5mm (50ea) Kit di conversione per NBP

Il kit di conversione include connettori e chiavi a brugola per l'adeguamento di conformità normativa della NBP. La procedura per l'esecuzione della conversione di un dispositivo è la stessa utilizzata per la sostituzione di un connettore del dispositivo per NBP (ad esempio, a scopo di riparazione/manutenzione) ed è quindi già definita e documentata nella Service Guide (Manuale per l'assistenza tecnica, disponibile solo in inglese).