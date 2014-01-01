Termini di ricerca

989803210521

Batteria agli ioni di litio da 10,7 V, 7,1 Ah

Batteria ricaricabile agli ioni di litio. La batteria 989803210521 è equivalente alla batteria M4605A.

Specifiche Tecniche

Dettagli sul prodotto
Dettagli sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Riutilizzabile
Unità per confezione
  • 1 batteria per confezione
Durata a magazzino minima
  • 4 mesi
Vita utile
  • 3 anni o 500 cicli completi di carica/scarica
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Con certificazione CE
  • Non disassemblare, forare, schiacciare o incenerire.
  • Se una batteria mostra segni di rigonfiamento o danni gravi, interromperne immediatamente l'uso.
  • Non collocare la batteria in un ambiente con temperatura superiore a 60 °C.
  • Non utilizzare la batteria se è stata immersa in acqua.
  • La batteria non deve essere utilizzata con i monitor serie MP.

