Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
Riutilizzabile
Unità per confezione
1 batteria per confezione
Durata a magazzino minima
4 mesi
Vita utile
3 anni o 500 cicli completi di carica/scarica
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sì
Con certificazione CE
Sì
Indirizzo del rappresentante autorizzato
None / Not applicable
Non disassemblare, forare, schiacciare o incenerire.
Se una batteria mostra segni di rigonfiamento o danni gravi, interromperne immediatamente l'uso.
Non collocare la batteria in un ambiente con temperatura superiore a 60 °C.
Non utilizzare la batteria se è stata immersa in acqua.
La batteria non deve essere utilizzata con i monitor serie MP.
