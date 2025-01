Adult NIBP Air Hose, Length 1.5M (4.92 feet) Tubo dell'aria, connettore con diametro interno di 5 mm

Tubo dell'aria per bracciali NBP per adulti, lunghezza 1,5 m. Consente di collegare al monitor tutti i bracciali NBP Philips riutilizzabili e monouso per pazienti adulti e pediatrici. Utilizzare solo con bracciali NBP per pazienti adulti e pediatrici. NON UTILIZZARE con i bracciali per neonati.