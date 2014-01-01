Asta di supporto mobile Philips per carichi leggeri. Include quattro rotelle orientabili con freni integrati, maniglia di guida con ganci per cavi, copertura per maniglia verde rimovibile, un contenitore trasparente rimovibile e un supporto di montaggio per il monitor dei segni vitali EarlyVue VS30.
