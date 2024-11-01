Linea di campionamento oronasale Philips 989803204551 con tubo per O₂, per l'uso a breve termine su pazienti adulti non intubati, per sala operatoria, servizi di emergenza medica, applicazioni di emergenza o di sedazione in sede di procedura. Confezione da 25, lunghezza 2 m. Sostituzione diretta n. parte M2522A.
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Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Miglioramenti dell'usabilità
Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Miglioramenti dell'usabilità
Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Condizioni migliori per il paziente
Tubo più morbido
Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
Tubo più morbido
Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
Tubo più morbido
Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
Il comfort è una priorità
Presentazione di Microstream™ Advance
Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.
Presentazione di Microstream™ Advance
Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.
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Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.
Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Miglioramenti dell'usabilità
Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Miglioramenti dell'usabilità
Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Condizioni migliori per il paziente
Tubo più morbido
Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
Tubo più morbido
Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
Tubo più morbido
Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
Il comfort è una priorità
Presentazione di Microstream™ Advance
Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.
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Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
Per uso su un solo paziente
Unità di confezionamento
25 per confezione
Sterile/Non sterile
Non sterile
Erogazione di O₂
Tubo per O₂ integrato per erogazione di ossigeno aggiuntivo
Dimensione tubo endotracheale
> 4,5 mm
Peso del prodotto
7,0 g
Compatibile RM
Sì
Tipo di connettore
Femmina
Spazio morto adattatore
< 6,6 ml
Approvazione FDA
Sì
Senza DEHP
Sì
1. I dati in archivio sono relativi a uno studio condotto su volontari sani con un intervallo di età di 50-85 anni.
La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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