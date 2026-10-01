Utilizzo con dispositivi Philips
Serie IntelliVue, serie Efficia, serie VM e VS
Categoria prodotto
Capnografia Microstream
Utilizzo con dispositivi non Philips
No
Tipo di prodotto
Linea di campionamento per pazienti intubati
Con certificazione CE
Sì
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
Per uso su un solo paziente
Unità per confezione
25 per confezione
Sterile/Non sterile
Non sterile
Dimensione tubo endotracheale
> 4,5 mm
Peso del prodotto
7,0 g
Compatibile RM
No
Spazio morto adattatore
< 6,6 ml
Approvazione FDA
Sì
Senza DEHP
Sì