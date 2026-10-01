Utilizzo con dispositivi Philips
Serie IntelliVue, serie Efficia, serie VM e VS
Categoria prodotto
Capnografia Microstream
Utilizzo con dispositivi non Philips
No
Tipo di prodotto
Linea di campionamento nasale
Con certificazione CE
Sì
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
Per uso su un solo paziente
Unità per confezione
25 per confezione
Sterile/Non sterile
Non sterile
Erogazione di O₂
Tubo per O₂ integrato per erogazione di ossigeno aggiuntivo
Dimensione tubo endotracheale
≤ 4,5 mm
Peso del prodotto
3,8 g
Compatibile RM
No
Tipo di connettore
Femmina
Spazio morto adattatore
< 0,5 ml
Approvazione FDA
Sì
Senza DEHP
Sì
Riduzione dell'umidità:
Tecnologia di riduzione dell'umidità con apposito componente