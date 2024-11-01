Presentazione di Microstream™ Advance

Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.