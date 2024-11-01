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Microstream™ Advance adult/pediatric intubated CO2 sampling line, high humidity

Prodotti di consumo per capnografia

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Linea di campionamento Philips 989803204301 con tubo per O2, per l'uso prolungato su pazienti adulti/pediatrici intubati per applicazioni in terapia intensiva. Confezione da 25, lunghezza 2 m. Sostituzione diretta per n. parte 989803159581.

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Caratteristiche
Esperienza d'uso migliorata

Miglioramenti dell'usabilità

Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.

Miglioramenti dell'usabilità

Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.

Miglioramenti dell'usabilità

Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.
Il comfort è una priorità

Presentazione di Microstream™ Advance

Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.

Presentazione di Microstream™ Advance

Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.

Presentazione di Microstream™ Advance

Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.
Condizioni migliori per il paziente

Tubo più morbido

Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.

Tubo più morbido

Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.

Tubo più morbido

Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.
  • Esperienza d'uso migliorata
  • Il comfort è una priorità
  • Condizioni migliori per il paziente
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Esperienza d'uso migliorata

Miglioramenti dell'usabilità

Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.

Miglioramenti dell'usabilità

Ulteriori miglioramenti includono un tubo per O2 resistente alla piegatura migliorato e istruzioni per il posizionamento corretto.

Miglioramenti dell'usabilità

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Il comfort è una priorità

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Sappiamo che sono le piccole cose a creare l'impatto maggiore per i tuoi pazienti e per te. Dal modo in cui un dispositivo tocca la pelle agli odori che ricordano loro di essere lontani da casa. Questo è stato il motivo che ci ha spinto a riprogettare le linee di campionamento per capnografia, senza sacrificare l'affidabilità e l'accuratezza che ti aspetti dalla tecnologia Microstream™.

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Condizioni migliori per il paziente

Tubo più morbido

Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.

Tubo più morbido

Il tubo più morbido migliora il comfort della linea di campionamento sul viso del paziente¹. Anche l'odore della plastica è stato modificato per migliorare l'esperienza del paziente.

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Specifiche Tecniche

Capnografia
Capnografia
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti/pediatrici
Pazienti intubati o non intubati
  • Intubati
Lunghezza tubo
  • 2 m
A breve o a lungo termine
  • Uso prolungato
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • Serie IntelliVue, serie Efficia, serie VM e VS
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Categoria prodotto
  • Capnografia Microstream
Tipo di prodotto
  • Linea di campionamento per pazienti intubati
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Unità di confezionamento
  • 25 per confezione
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Dimensione tubo endotracheale
  • > 4,5 mm
Peso del prodotto
  • 7,0 g
Compatibile RM
  • No
Spazio morto adattatore
  • &lt; 6,6 ml
Approvazione FDA
Senza DEHP
Riduzione dell'umidità:
  • Tecnologia di riduzione dell'umidità con apposito componente, per ambienti con umidità elevata
Capnografia
Capnografia
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti/pediatrici
Pazienti intubati o non intubati
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Informazioni sul prodotto
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  • Serie IntelliVue, serie Efficia, serie VM e VS
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A breve o a lungo termine
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Categoria prodotto
  • Capnografia Microstream
Tipo di prodotto
  • Linea di campionamento per pazienti intubati
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Unità di confezionamento
  • 25 per confezione
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Dimensione tubo endotracheale
  • > 4,5 mm
Peso del prodotto
  • 7,0 g
Compatibile RM
  • No
Spazio morto adattatore
  • &lt; 6,6 ml
Approvazione FDA
Senza DEHP
Riduzione dell'umidità:
  • Tecnologia di riduzione dell'umidità con apposito componente, per ambienti con umidità elevata
  • 1. I dati in archivio sono relativi a uno studio condotto su volontari sani con un intervallo di età di 50-85 anni.
  • La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

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