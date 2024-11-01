Il set per ECG a 12 derivazioni Philips 989803180151, IEC, per uso su più pazienti, è progettato per l'uso con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i. Come tutti i prodotti di consumo Philips, consente di ottenere le misurazioni diagnostiche necessarie quando servono. Lunghezza - standard: 1,05 m.
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I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Cavo schermato.
I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Cavo schermato.
I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Per l'uso nella diagnosi
Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.
I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.
I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.
I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
La sicurezza che ci si aspetta dal prodotto.
Funzionalità di sicurezza integrate.
La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
Funzionalità di sicurezza integrate.
La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
Funzionalità di sicurezza integrate.
La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Cavo schermato.
I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Cavo schermato.
I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Per l'uso nella diagnosi
Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.
I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.
I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.
I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
La sicurezza che ci si aspetta dal prodotto.
Funzionalità di sicurezza integrate.
La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
Funzionalità di sicurezza integrate.
La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
Funzionalità di sicurezza integrate.
La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Sì
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sì
Unità di confezionamento
1 set di derivazioni
Sterile/Non sterile
Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
40420A
Approvazione FDA
Sì
La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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