Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.