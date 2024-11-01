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12-Lead Complete Lead Set (IEC), Standard Length, Snaps IEC

Accessori ECG

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Il set per ECG a 12 derivazioni Philips 989803180151, IEC, per uso su più pazienti, è progettato per l'uso con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i. Come tutti i prodotti di consumo Philips, consente di ottenere le misurazioni diagnostiche necessarie quando servono. Lunghezza - standard: 1,05 m.

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Caratteristiche
Le prestazioni che servono.

Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.

Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.

Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Per l'uso nella diagnosi

Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.

I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.

Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.

I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.

Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.

I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
La sicurezza che ci si aspetta dal prodotto.

Funzionalità di sicurezza integrate.

La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.

Funzionalità di sicurezza integrate.

La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.

Funzionalità di sicurezza integrate.

La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.
  • Le prestazioni che servono.
  • Per l'uso nella diagnosi
  • La sicurezza che ci si aspetta dal prodotto.
Vedi tutte le caratteristiche
Le prestazioni che servono.

Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.

Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.

Cavo schermato.

I set di derivazioni per ECG Philips sono progettati per trasmettere un segnale chiaro. I vari strati di schermatura all'interno dei connettori e dei fili riducono i disturbi elettrici e gli artefatti da movimento, di conseguenza il livello delle interferenze elettriche è molto basso e il segnale trasmesso è chiaro e facile da leggere, un aiuto per i clinici nella formulazione della diagnosi.
Per l'uso nella diagnosi

Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.

I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.

Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.

I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.

Compatibile con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i.

I cavi per ECG a 12 derivazioni Philips sono compatibili con il sistema per prove da sforzo Philips ST80i e sono destinati all'uso per la diagnosi, la valutazione del rischio e la prognosi dei pazienti con sintomi o anamnesi di coronaropatia e per il monitoraggio dopo un episodio di infarto del miocardio.
La sicurezza che ci si aspetta dal prodotto.

Funzionalità di sicurezza integrate.

La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.

Funzionalità di sicurezza integrate.

La sicurezza è parte integrante dei prodotti della nostra linea di cavi ECG. Il connettore di sicurezza elettrica, ad esempio, è presente di serie in tutti i set di derivazioni e i cavi paziente al fine di prevenire contatti elettrici accidentali.

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Specifiche Tecniche

Set di derivazioni ECG
Set di derivazioni ECG
Lunghezza set di derivazioni
  • Standard: 1,05 metri
Numero di fili delle derivazioni
  • 12
Codifica a colori
  • IEC
Tipo di connettore
  • A bottoncino
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • ST80i: 860343, 860351
Categoria prodotto
  • ECG
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 set di derivazioni
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • 40420A
Approvazione FDA
Set di derivazioni ECG
Set di derivazioni ECG
Lunghezza set di derivazioni
  • Standard: 1,05 metri
Numero di fili delle derivazioni
  • 12
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • ST80i: 860343, 860351
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Set di derivazioni ECG
Set di derivazioni ECG
Lunghezza set di derivazioni
  • Standard: 1,05 metri
Numero di fili delle derivazioni
  • 12
Codifica a colori
  • IEC
Tipo di connettore
  • A bottoncino
Informazioni sul prodotto
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Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • ST80i: 860343, 860351
Categoria prodotto
  • ECG
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 set di derivazioni
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • 40420A
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

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