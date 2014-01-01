Fornisce un supporto al medico per la valutazione e la caratterizzazione delle anomalie del tessuto cerebrale utilizzando dati di immagini TC senza contrasto. L'applicazione registra automaticamente le immagini, quindi segmenta e analizza gli ASPECTS, un punteggio quantitativo che misura le variazioni ischemiche precoci in pazienti con ictus acuto.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.