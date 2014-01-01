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CT ASPECT Scoring

Punteggi ASPECT per le immagini TC per valutare i pazienti con ictus ischemico

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Fornisce un supporto al medico per la valutazione e la caratterizzazione delle anomalie del tessuto cerebrale utilizzando dati di immagini TC senza contrasto. L'applicazione registra automaticamente le immagini, quindi segmenta e analizza gli ASPECTS, un punteggio quantitativo che misura le variazioni ischemiche precoci in pazienti con ictus acuto.

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  • ASPECT = Alberta Stroke Program Early CT Score. Non disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips. Un prodotto software plugin avviato dal software di Advanced Visualization Workspace (AVW).

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