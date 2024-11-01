Clinical Insights Manager è una nuova piattaforma abilitata ai servizi e basata su cloud progettata per acquisire, archiviare e analizzare i dati retrospettivi e ad alta fedeltà dei pazienti, acquisiti da dispositivi Philips e di terze parti. Potenzialmente, la suite, comprensiva di Alarm Insights Manager, Data Viewer e Telemetry Insights Manager, è in grado di apportare miglioramenti clinici e operativi fornendo accesso completo ai dati retrospettivi e garantendo un processo decisionale più informato sulla base di trend e modelli storici.
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Clinical Insights Manager trasforma i dati storici dei pazienti in informazioni utili, consentendo all'équipe sanitaria di valutare gli eventi clinici passati, confrontare i KPI e ottimizzare l'efficienza operativa. Dalla riduzione del sovraccarico di allarmi al miglioramento della sicurezza dei pazienti, l'analisi retrospettiva dettagliata della piattaforma rende possibile un processo decisionale basato su trend chiari e su dati. Avvalendosi di un'ampia gamma di dati storici su più dispositivi, con Clinical Insights Manager gli ospedali possono migliorare la qualità dell'assistenza, identificare le cause profonde dei problemi e promuovere il miglioramento continuo.
Informazioni approfondite intuitive
Clinical Insights Manager trasforma i dati storici dei pazienti in informazioni utili, consentendo all'équipe sanitaria di valutare gli eventi clinici passati, confrontare i KPI e ottimizzare l'efficienza operativa. Dalla riduzione del sovraccarico di allarmi al miglioramento della sicurezza dei pazienti, l'analisi retrospettiva dettagliata della piattaforma rende possibile un processo decisionale basato su trend chiari e su dati. Avvalendosi di un'ampia gamma di dati storici su più dispositivi, con Clinical Insights Manager gli ospedali possono migliorare la qualità dell'assistenza, identificare le cause profonde dei problemi e promuovere il miglioramento continuo.
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Clinical Insights Manager trasforma i dati storici dei pazienti in informazioni utili, consentendo all'équipe sanitaria di valutare gli eventi clinici passati, confrontare i KPI e ottimizzare l'efficienza operativa. Dalla riduzione del sovraccarico di allarmi al miglioramento della sicurezza dei pazienti, l'analisi retrospettiva dettagliata della piattaforma rende possibile un processo decisionale basato su trend chiari e su dati. Avvalendosi di un'ampia gamma di dati storici su più dispositivi, con Clinical Insights Manager gli ospedali possono migliorare la qualità dell'assistenza, identificare le cause profonde dei problemi e promuovere il miglioramento continuo.
Clinical Insights Manager trasforma i dati storici dei pazienti in informazioni utili, consentendo all'équipe sanitaria di valutare gli eventi clinici passati, confrontare i KPI e ottimizzare l'efficienza operativa. Dalla riduzione del sovraccarico di allarmi al miglioramento della sicurezza dei pazienti, l'analisi retrospettiva dettagliata della piattaforma rende possibile un processo decisionale basato su trend chiari e su dati. Avvalendosi di un'ampia gamma di dati storici su più dispositivi, con Clinical Insights Manager gli ospedali possono migliorare la qualità dell'assistenza, identificare le cause profonde dei problemi e promuovere il miglioramento continuo.
Ottimizzazione della gestione degli allarmi
Ottimizzazione della gestione degli allarmi
Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
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Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
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Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
Dati altamente affidabili a portata di mano
Dati altamente affidabili a portata di mano
L'applicazione Data Viewer offre accesso a una serie completa di dati paziente storici, tra cui forme d'onda, valori numerici e allarmi. Consente ai medici di eseguire analisi retrospettive mediante attività di ricerca, revisione ed esportazione di dati altamente affidabili per migliorare la qualità e per scopi di ricerca. Data Viewer facilita inoltre l'analisi approfondita dell'anamnesi dei pazienti e degli eventi clinici.
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L'applicazione Data Viewer offre accesso a una serie completa di dati paziente storici, tra cui forme d'onda, valori numerici e allarmi. Consente ai medici di eseguire analisi retrospettive mediante attività di ricerca, revisione ed esportazione di dati altamente affidabili per migliorare la qualità e per scopi di ricerca. Data Viewer facilita inoltre l'analisi approfondita dell'anamnesi dei pazienti e degli eventi clinici.
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L'applicazione Data Viewer offre accesso a una serie completa di dati paziente storici, tra cui forme d'onda, valori numerici e allarmi. Consente ai medici di eseguire analisi retrospettive mediante attività di ricerca, revisione ed esportazione di dati altamente affidabili per migliorare la qualità e per scopi di ricerca. Data Viewer facilita inoltre l'analisi approfondita dell'anamnesi dei pazienti e degli eventi clinici.
L'applicazione Data Viewer offre accesso a una serie completa di dati paziente storici, tra cui forme d'onda, valori numerici e allarmi. Consente ai medici di eseguire analisi retrospettive mediante attività di ricerca, revisione ed esportazione di dati altamente affidabili per migliorare la qualità e per scopi di ricerca. Data Viewer facilita inoltre l'analisi approfondita dell'anamnesi dei pazienti e degli eventi clinici.
Gestione delle operazioni di telemetria
Gestione delle operazioni di telemetria
Telemetry Insights Manager fornisce l'analisi retrospettiva dei dati di telemetria, tra cui inventario dei dispositivi, allarmi della gravità dell'aritmia e utilizzo della telemetria paziente. Attraverso la valutazione dei dati di telemetria precedenti, i medici possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse e valutare le prestazioni della telemetria. L'applicazione consente ai team sanitari di esaminare e comprendere le tendenze storiche nell'uso della telemetria, garantendo un processo decisionale più informato sulla cura del paziente e le attività operative dell'ospedale.
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Telemetry Insights Manager fornisce l'analisi retrospettiva dei dati di telemetria, tra cui inventario dei dispositivi, allarmi della gravità dell'aritmia e utilizzo della telemetria paziente. Attraverso la valutazione dei dati di telemetria precedenti, i medici possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse e valutare le prestazioni della telemetria. L'applicazione consente ai team sanitari di esaminare e comprendere le tendenze storiche nell'uso della telemetria, garantendo un processo decisionale più informato sulla cura del paziente e le attività operative dell'ospedale.
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Telemetry Insights Manager fornisce l'analisi retrospettiva dei dati di telemetria, tra cui inventario dei dispositivi, allarmi della gravità dell'aritmia e utilizzo della telemetria paziente. Attraverso la valutazione dei dati di telemetria precedenti, i medici possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse e valutare le prestazioni della telemetria. L'applicazione consente ai team sanitari di esaminare e comprendere le tendenze storiche nell'uso della telemetria, garantendo un processo decisionale più informato sulla cura del paziente e le attività operative dell'ospedale.
Ti aiutiamo a fare progressi
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Clinical Insights Manager è dotato di una gamma di servizi IT e clinici. I servizi IT disponibili includono il supporto per l'implementazione, la governance dei dati e la migrazione dei dati per i clienti Data Warehouse Connect. I nostri servizi clinici, nel frattempo, consentono di migliorare la gestione degli allarmi basata sul contesto, l'analisi degli eventi sentinella e la creazione di algoritmi per l'analisi predittiva.
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Ottimizzazione della gestione degli allarmi
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Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
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Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
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Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
Alarm Insights Manager è progettato per ridurre il sovraccarico di allarmi offrendo un'analisi retrospettiva delle prestazioni del sistema di allarme. Grazie alla dashboard intuitiva basata su Web, gli utenti possono esplorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli allarmi per periodi specifici e riconoscere le cause profonde del sovraccarico di allarmi. I confronti cronologici tra unità e tipi di allarme forniscono approfondimenti utili per continuare a migliorare la sicurezza del paziente e ottimizzare il flusso di lavoro.
Dati altamente affidabili a portata di mano
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L'applicazione Data Viewer offre accesso a una serie completa di dati paziente storici, tra cui forme d'onda, valori numerici e allarmi. Consente ai medici di eseguire analisi retrospettive mediante attività di ricerca, revisione ed esportazione di dati altamente affidabili per migliorare la qualità e per scopi di ricerca. Data Viewer facilita inoltre l'analisi approfondita dell'anamnesi dei pazienti e degli eventi clinici.
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Gestione delle operazioni di telemetria
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Telemetry Insights Manager fornisce l'analisi retrospettiva dei dati di telemetria, tra cui inventario dei dispositivi, allarmi della gravità dell'aritmia e utilizzo della telemetria paziente. Attraverso la valutazione dei dati di telemetria precedenti, i medici possono ottimizzare l'utilizzo delle risorse e valutare le prestazioni della telemetria. L'applicazione consente ai team sanitari di esaminare e comprendere le tendenze storiche nell'uso della telemetria, garantendo un processo decisionale più informato sulla cura del paziente e le attività operative dell'ospedale.
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La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.