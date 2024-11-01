Clinical Insights Manager Soluzione di analisi e gestione dei dati

Clinical Insights Manager è una nuova piattaforma abilitata ai servizi e basata su cloud progettata per acquisire, archiviare e analizzare i dati retrospettivi e ad alta fedeltà dei pazienti, acquisiti da dispositivi Philips e di terze parti. Potenzialmente, la suite, comprensiva di Alarm Insights Manager, Data Viewer e Telemetry Insights Manager, è in grado di apportare miglioramenti clinici e operativi fornendo accesso completo ai dati retrospettivi e garantendo un processo decisionale più informato sulla base di trend e modelli storici.