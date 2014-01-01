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Masimo RainbowSET 867191

Modulo IntelliVue Masimo rainbow SET

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Il modulo Masimo rainbow SET™ consente di misurare parametri avanzati quali l'emoglobina totale (SpHb®) con metodo non invasivo, l'indice di variabilità pletismografica (PVi®) e la frequenza respiratoria tramite monitoraggio acustico (RRa®) presso il punto di cura su monitor Philips IntelliVue selezionati.

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La tecnologia Masimo rainbow utilizza più di 7 lunghezze d'onda di luce per misurare in modo continuo e non invasivo i valori della carbossiemoglobina (SpCO), della metaemoglobina (SpMet) e dell'emoglobina totale (SpHb), nonché per rilevare in modo più affidabile eventuali situazioni di distacco del sensore.

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La tecnologia Masimo rainbow utilizza più di 7 lunghezze d'onda di luce per misurare in modo continuo e non invasivo i valori della carbossiemoglobina (SpCO), della metaemoglobina (SpMet) e dell'emoglobina totale (SpHb), nonché per rilevare in modo più affidabile eventuali situazioni di distacco del sensore.

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Parametri aggiuntivi
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Parametri aggiuntivi

È possibile misurare parametri aggiuntivi quali emoglobina totale, contenuto di ossigeno, carbossiemoglobina, metaemoglobina, indice di variabilità pletismografica e frequenza respiratoria tramite monitoraggio acustico a patto che l'etichetta di pulsossimetria sia impostata su "SpO2", l'opzione del parametro rainbow corrispondente sia attivata e sia utilizzato un sensore SpO2 Masimo idoneo.

Parametri aggiuntivi

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È possibile misurare parametri aggiuntivi quali emoglobina totale, contenuto di ossigeno, carbossiemoglobina, metaemoglobina, indice di variabilità pletismografica e frequenza respiratoria tramite monitoraggio acustico a patto che l'etichetta di pulsossimetria sia impostata su "SpO2", l'opzione del parametro rainbow corrispondente sia attivata e sia utilizzato un sensore SpO2 Masimo idoneo.

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Familiarità
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Il modulo IntelliVue Masimo rainbow SET 867191 è molto simile ad altri moduli SpO2 Philips. Nel complesso, il funzionamento è lo stesso del modulo per SpO2 FAST M1020B opz. A01 seppure con componenti hardware e software diversi.

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