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Il modulo Masimo rainbow SET™ consente di misurare parametri avanzati quali l'emoglobina totale (SpHb®) con metodo non invasivo, l'indice di variabilità pletismografica (PVi®) e la frequenza respiratoria tramite monitoraggio acustico (RRa®) presso il punto di cura su monitor Philips IntelliVue selezionati.
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