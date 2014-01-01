Parametri aggiuntivi

È possibile misurare parametri aggiuntivi quali emoglobina totale, contenuto di ossigeno, carbossiemoglobina, metaemoglobina, indice di variabilità pletismografica e frequenza respiratoria tramite monitoraggio acustico a patto che l'etichetta di pulsossimetria sia impostata su "SpO2", l'opzione del parametro rainbow corrispondente sia attivata e sia utilizzato un sensore SpO2 Masimo idoneo.