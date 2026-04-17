Valutare una gamma di parametri clinici

Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.