Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva

Questo sistema completo utilizza sensori applicabili alla fronte non invasivi per acquisire e trasmettere quattro canali contemporanei delle forme d'onda EEG frontali a un dispositivo di misurazione SedLine. Acquisisce i segnali EEG tramite un cavo paziente e li invia direttamente a un modulo SedLine, facile da installare e collegare. In questo modo, è possibile valutare i dati EEG in tempo reale e i trend del paziente tramite i monitor Philips IntelliVue MX500, MX550, MX750¹ o MX850¹ e la centrale di monitoraggio PIC iX. Grazie a SedLine puoi scegliere il miglior percorso di cura per il paziente sedato.