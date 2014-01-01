Masimo SedLine aiuta a valutare l'attività cerebrale per i pazienti sottoposti ad anestesia generale o sedazione in sala operatoria e nelle unità di terapia intensiva. Acquisisce e visualizza quattro canali delle forme d'onda frontali dell'EEG e un indice di stato del paziente (un parametro EEG elaborato) migliorato, su monitor paziente IntelliVue® specifici.
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Fare affidamento su decisioni informate in anestesia
Perché integrare il sistema per EEG Masimo SedLine nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché consente di verificare che i pazienti sedati ricevano la giusta dose di anestetico: dosi eccessive di anestetico comportano complicanze post-operatorie quali nausea, malessere, danni permanenti o conseguenze anche più gravi. Una dose insufficiente, al contrario, può portare a un risveglio anticipato con conseguenti visioni ricorrenti di una procedura chirurgica recente e disturbi da stress post-traumatico. Masimo SedLine offre un'analisi continua dell'EEG del paziente per determinare l'intensità della sedazione.
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Perché integrare il sistema per EEG Masimo SedLine nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché consente di verificare che i pazienti sedati ricevano la giusta dose di anestetico: dosi eccessive di anestetico comportano complicanze post-operatorie quali nausea, malessere, danni permanenti o conseguenze anche più gravi. Una dose insufficiente, al contrario, può portare a un risveglio anticipato con conseguenti visioni ricorrenti di una procedura chirurgica recente e disturbi da stress post-traumatico. Masimo SedLine offre un'analisi continua dell'EEG del paziente per determinare l'intensità della sedazione.
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Perché integrare il sistema per EEG Masimo SedLine nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché consente di verificare che i pazienti sedati ricevano la giusta dose di anestetico: dosi eccessive di anestetico comportano complicanze post-operatorie quali nausea, malessere, danni permanenti o conseguenze anche più gravi. Una dose insufficiente, al contrario, può portare a un risveglio anticipato con conseguenti visioni ricorrenti di una procedura chirurgica recente e disturbi da stress post-traumatico. Masimo SedLine offre un'analisi continua dell'EEG del paziente per determinare l'intensità della sedazione.
Misurazioni significative
Valutare una gamma di parametri clinici
Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.
Valutare una gamma di parametri clinici
Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.
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Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.
Valutazione approfondita dell'attività cerebrale
Acquisire un quadro più dettagliato
Occorre una valutazione più accurata delle condizioni dei pazienti? Utilizzando l'EEG Masimo SedLine in combinazione con i sensori per ossimetria regionale Masimo O3 è possibile ottenere un quadro più approfondito della funzione cerebrale su monitor della serie Philips IntelliVue specifici. SedLine utilizza l'acquisizione bilaterale dei dati e l'elaborazione dei segnali EEG per monitorare in modo puntuale e accurato gli effetti degli agenti anestetici, mentre il sistema per ossimetria regionale O3 consente di monitorare la saturazione di ossigeno cerebrale nel caso in cui la pulsossimetria non fornisca indicazioni esaustive sul livello di ossigeno nel cervello.¹
Acquisire un quadro più dettagliato
Occorre una valutazione più accurata delle condizioni dei pazienti? Utilizzando l'EEG Masimo SedLine in combinazione con i sensori per ossimetria regionale Masimo O3 è possibile ottenere un quadro più approfondito della funzione cerebrale su monitor della serie Philips IntelliVue specifici. SedLine utilizza l'acquisizione bilaterale dei dati e l'elaborazione dei segnali EEG per monitorare in modo puntuale e accurato gli effetti degli agenti anestetici, mentre il sistema per ossimetria regionale O3 consente di monitorare la saturazione di ossigeno cerebrale nel caso in cui la pulsossimetria non fornisca indicazioni esaustive sul livello di ossigeno nel cervello.¹
Acquisire un quadro più dettagliato
Occorre una valutazione più accurata delle condizioni dei pazienti? Utilizzando l'EEG Masimo SedLine in combinazione con i sensori per ossimetria regionale Masimo O3 è possibile ottenere un quadro più approfondito della funzione cerebrale su monitor della serie Philips IntelliVue specifici. SedLine utilizza l'acquisizione bilaterale dei dati e l'elaborazione dei segnali EEG per monitorare in modo puntuale e accurato gli effetti degli agenti anestetici, mentre il sistema per ossimetria regionale O3 consente di monitorare la saturazione di ossigeno cerebrale nel caso in cui la pulsossimetria non fornisca indicazioni esaustive sul livello di ossigeno nel cervello.¹
Design modulare
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema completo utilizza sensori applicabili alla fronte non invasivi per acquisire e trasmettere quattro canali contemporanei delle forme d'onda EEG frontali a un dispositivo di misurazione SedLine. Acquisisce i segnali EEG tramite un cavo paziente e li invia direttamente a un modulo SedLine, facile da installare e collegare. In questo modo, è possibile valutare i dati EEG in tempo reale e i trend del paziente tramite i monitor Philips IntelliVue MX500, MX550, MX750¹ o MX850¹ e la centrale di monitoraggio PIC iX. Grazie a SedLine puoi scegliere il miglior percorso di cura per il paziente sedato.
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema completo utilizza sensori applicabili alla fronte non invasivi per acquisire e trasmettere quattro canali contemporanei delle forme d'onda EEG frontali a un dispositivo di misurazione SedLine. Acquisisce i segnali EEG tramite un cavo paziente e li invia direttamente a un modulo SedLine, facile da installare e collegare. In questo modo, è possibile valutare i dati EEG in tempo reale e i trend del paziente tramite i monitor Philips IntelliVue MX500, MX550, MX750¹ o MX850¹ e la centrale di monitoraggio PIC iX. Grazie a SedLine puoi scegliere il miglior percorso di cura per il paziente sedato.
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema completo utilizza sensori applicabili alla fronte non invasivi per acquisire e trasmettere quattro canali contemporanei delle forme d'onda EEG frontali a un dispositivo di misurazione SedLine. Acquisisce i segnali EEG tramite un cavo paziente e li invia direttamente a un modulo SedLine, facile da installare e collegare. In questo modo, è possibile valutare i dati EEG in tempo reale e i trend del paziente tramite i monitor Philips IntelliVue MX500, MX550, MX750¹ o MX850¹ e la centrale di monitoraggio PIC iX. Grazie a SedLine puoi scegliere il miglior percorso di cura per il paziente sedato.
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Perché integrare il sistema per EEG Masimo SedLine nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché consente di verificare che i pazienti sedati ricevano la giusta dose di anestetico: dosi eccessive di anestetico comportano complicanze post-operatorie quali nausea, malessere, danni permanenti o conseguenze anche più gravi. Una dose insufficiente, al contrario, può portare a un risveglio anticipato con conseguenti visioni ricorrenti di una procedura chirurgica recente e disturbi da stress post-traumatico. Masimo SedLine offre un'analisi continua dell'EEG del paziente per determinare l'intensità della sedazione.
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Perché integrare il sistema per EEG Masimo SedLine nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché consente di verificare che i pazienti sedati ricevano la giusta dose di anestetico: dosi eccessive di anestetico comportano complicanze post-operatorie quali nausea, malessere, danni permanenti o conseguenze anche più gravi. Una dose insufficiente, al contrario, può portare a un risveglio anticipato con conseguenti visioni ricorrenti di una procedura chirurgica recente e disturbi da stress post-traumatico. Masimo SedLine offre un'analisi continua dell'EEG del paziente per determinare l'intensità della sedazione.
Fare affidamento su decisioni informate in anestesia
Perché integrare il sistema per EEG Masimo SedLine nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché consente di verificare che i pazienti sedati ricevano la giusta dose di anestetico: dosi eccessive di anestetico comportano complicanze post-operatorie quali nausea, malessere, danni permanenti o conseguenze anche più gravi. Una dose insufficiente, al contrario, può portare a un risveglio anticipato con conseguenti visioni ricorrenti di una procedura chirurgica recente e disturbi da stress post-traumatico. Masimo SedLine offre un'analisi continua dell'EEG del paziente per determinare l'intensità della sedazione.
Misurazioni significative
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Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.
Valutare una gamma di parametri clinici
Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.
Valutare una gamma di parametri clinici
Con quattro canali contemporanei di forme d'onda EEG, il modulo Masimo SedLine consente il monitoraggio bilaterale dell'EEG. Mette a confronto il lato sinistro e il lato destro della corteccia frontale e pre-frontale del cervello, generando un parametro EEG elaborato: l'indice di stato del paziente (PSI). Questa variabile EEG proprietaria analizza l'effetto di agenti anestetici quali alfentanil, desflurano, fentanyl, isoflurano, protossido di azoto, propofol, remifentanil e sevoflurano. Altre misurazioni SedLine includono elettromiografia, rapporto di soppressione, artefatti, limite di frequenza spettrale e monitoraggio dell'asimmetria per quantificare la differenza nell'attività cerebrale tra gli emisferi sinistro e destro.
Valutazione approfondita dell'attività cerebrale
Acquisire un quadro più dettagliato
Occorre una valutazione più accurata delle condizioni dei pazienti? Utilizzando l'EEG Masimo SedLine in combinazione con i sensori per ossimetria regionale Masimo O3 è possibile ottenere un quadro più approfondito della funzione cerebrale su monitor della serie Philips IntelliVue specifici. SedLine utilizza l'acquisizione bilaterale dei dati e l'elaborazione dei segnali EEG per monitorare in modo puntuale e accurato gli effetti degli agenti anestetici, mentre il sistema per ossimetria regionale O3 consente di monitorare la saturazione di ossigeno cerebrale nel caso in cui la pulsossimetria non fornisca indicazioni esaustive sul livello di ossigeno nel cervello.¹
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Occorre una valutazione più accurata delle condizioni dei pazienti? Utilizzando l'EEG Masimo SedLine in combinazione con i sensori per ossimetria regionale Masimo O3 è possibile ottenere un quadro più approfondito della funzione cerebrale su monitor della serie Philips IntelliVue specifici. SedLine utilizza l'acquisizione bilaterale dei dati e l'elaborazione dei segnali EEG per monitorare in modo puntuale e accurato gli effetti degli agenti anestetici, mentre il sistema per ossimetria regionale O3 consente di monitorare la saturazione di ossigeno cerebrale nel caso in cui la pulsossimetria non fornisca indicazioni esaustive sul livello di ossigeno nel cervello.¹
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Occorre una valutazione più accurata delle condizioni dei pazienti? Utilizzando l'EEG Masimo SedLine in combinazione con i sensori per ossimetria regionale Masimo O3 è possibile ottenere un quadro più approfondito della funzione cerebrale su monitor della serie Philips IntelliVue specifici. SedLine utilizza l'acquisizione bilaterale dei dati e l'elaborazione dei segnali EEG per monitorare in modo puntuale e accurato gli effetti degli agenti anestetici, mentre il sistema per ossimetria regionale O3 consente di monitorare la saturazione di ossigeno cerebrale nel caso in cui la pulsossimetria non fornisca indicazioni esaustive sul livello di ossigeno nel cervello.¹
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Questo sistema completo utilizza sensori applicabili alla fronte non invasivi per acquisire e trasmettere quattro canali contemporanei delle forme d'onda EEG frontali a un dispositivo di misurazione SedLine. Acquisisce i segnali EEG tramite un cavo paziente e li invia direttamente a un modulo SedLine, facile da installare e collegare. In questo modo, è possibile valutare i dati EEG in tempo reale e i trend del paziente tramite i monitor Philips IntelliVue MX500, MX550, MX750¹ o MX850¹ e la centrale di monitoraggio PIC iX. Grazie a SedLine puoi scegliere il miglior percorso di cura per il paziente sedato.
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Questo sistema completo utilizza sensori applicabili alla fronte non invasivi per acquisire e trasmettere quattro canali contemporanei delle forme d'onda EEG frontali a un dispositivo di misurazione SedLine. Acquisisce i segnali EEG tramite un cavo paziente e li invia direttamente a un modulo SedLine, facile da installare e collegare. In questo modo, è possibile valutare i dati EEG in tempo reale e i trend del paziente tramite i monitor Philips IntelliVue MX500, MX550, MX750¹ o MX850¹ e la centrale di monitoraggio PIC iX. Grazie a SedLine puoi scegliere il miglior percorso di cura per il paziente sedato.
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