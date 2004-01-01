Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 consente di misurare e visualizzare in continuo la saturazione di ossigeno cerebrale su monitor IntelliVue specifici, funzione particolarmente importante quando la pulsossimetria da sola potrebbe non essere completamente indicativa dell'ossigenazione a livello cerebrale.¹
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Un maggior numero di dati per decisioni cliniche circostanziate
Perché integrare la misurazione della saturazione regionale di ossigeno (rSO₂) Masimo nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché più informazioni si hanno a disposizione sulle condizioni di un paziente, maggiori sono le possibilità di offrire un'assistenza personalizzata. La ricerca ha rivelato che il monitoraggio dell'ossigenazione cerebrale può aiutare a valutare le condizioni cliniche, incluso l'arresto cardiocircolatorio.² È stato inoltre indicato come un predittore degli esiti clinici a breve e lungo termine dell'ipossia³ e può fungere da indicatore precoce di una riduzione dell'apporto di ossigeno al cervello e ad altri organi vitali.⁴
Un maggior numero di dati per decisioni cliniche circostanziate
Perché integrare la misurazione della saturazione regionale di ossigeno (rSO₂) Masimo nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché più informazioni si hanno a disposizione sulle condizioni di un paziente, maggiori sono le possibilità di offrire un'assistenza personalizzata. La ricerca ha rivelato che il monitoraggio dell'ossigenazione cerebrale può aiutare a valutare le condizioni cliniche, incluso l'arresto cardiocircolatorio.² È stato inoltre indicato come un predittore degli esiti clinici a breve e lungo termine dell'ipossia³ e può fungere da indicatore precoce di una riduzione dell'apporto di ossigeno al cervello e ad altri organi vitali.⁴
Un maggior numero di dati per decisioni cliniche circostanziate
Perché integrare la misurazione della saturazione regionale di ossigeno (rSO₂) Masimo nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché più informazioni si hanno a disposizione sulle condizioni di un paziente, maggiori sono le possibilità di offrire un'assistenza personalizzata. La ricerca ha rivelato che il monitoraggio dell'ossigenazione cerebrale può aiutare a valutare le condizioni cliniche, incluso l'arresto cardiocircolatorio.² È stato inoltre indicato come un predittore degli esiti clinici a breve e lungo termine dell'ipossia³ e può fungere da indicatore precoce di una riduzione dell'apporto di ossigeno al cervello e ad altri organi vitali.⁴
Un sistema completo
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema integrato utilizza sensori non invasivi applicabili alla fronte per acquisire e trasmettere i valori misurati di ossigeno cerebrale del paziente a un dispositivo di misurazione Masimo O3. I risultati vengono quindi inviati direttamente al modulo parametrico per ossimetria O3 in monitor della serie Philips IntelliVue specifici, per la visualizzazione in tempo reale e sotto forma di trend. In questo modo l'utente dispone di un quadro chiaro con tutti i dati clinici critici su un unico schermo.
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema integrato utilizza sensori non invasivi applicabili alla fronte per acquisire e trasmettere i valori misurati di ossigeno cerebrale del paziente a un dispositivo di misurazione Masimo O3. I risultati vengono quindi inviati direttamente al modulo parametrico per ossimetria O3 in monitor della serie Philips IntelliVue specifici, per la visualizzazione in tempo reale e sotto forma di trend. In questo modo l'utente dispone di un quadro chiaro con tutti i dati clinici critici su un unico schermo.
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema integrato utilizza sensori non invasivi applicabili alla fronte per acquisire e trasmettere i valori misurati di ossigeno cerebrale del paziente a un dispositivo di misurazione Masimo O3. I risultati vengono quindi inviati direttamente al modulo parametrico per ossimetria O3 in monitor della serie Philips IntelliVue specifici, per la visualizzazione in tempo reale e sotto forma di trend. In questo modo l'utente dispone di un quadro chiaro con tutti i dati clinici critici su un unico schermo.
Design modulare
Assistenza sempre in connessione, in modo semplice
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 è facile da configurare e di semplice apprendimento e utilizzo. È sufficiente: (1) Applicare il sensore O3 per adulti o pediatrico alla fronte del paziente. (2) Collegare il dispositivo di misurazione Masimo O3. (3) Collegare il modulo compatto Masimo O3 al monitor IntelliVue MX500, MX550, MX750 o MX850. (4) Controllare tutti i comandi richiesti attraverso la familiare interfaccia dei dispositivi IntelliVue.
Assistenza sempre in connessione, in modo semplice
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 è facile da configurare e di semplice apprendimento e utilizzo. È sufficiente: (1) Applicare il sensore O3 per adulti o pediatrico alla fronte del paziente. (2) Collegare il dispositivo di misurazione Masimo O3. (3) Collegare il modulo compatto Masimo O3 al monitor IntelliVue MX500, MX550, MX750 o MX850. (4) Controllare tutti i comandi richiesti attraverso la familiare interfaccia dei dispositivi IntelliVue.
Assistenza sempre in connessione, in modo semplice
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 è facile da configurare e di semplice apprendimento e utilizzo. È sufficiente: (1) Applicare il sensore O3 per adulti o pediatrico alla fronte del paziente. (2) Collegare il dispositivo di misurazione Masimo O3. (3) Collegare il modulo compatto Masimo O3 al monitor IntelliVue MX500, MX550, MX750 o MX850. (4) Controllare tutti i comandi richiesti attraverso la familiare interfaccia dei dispositivi IntelliVue.
Compatibilità IntelliVue
Migliorare l'efficienza e gestire i costi
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 integrato elimina la necessità di ricorrere a un dispositivo per ossimetria standalone, riducendo l'ingombro in sala operatoria o in terapia intensiva, dove gli spazi sono già limitati. Grazie alla visualizzazione di tutti i dati clinici significativi su un unico schermo IntelliVue, l'attenzione può essere focalizzata su ciò che conta di più: i pazienti. È anche possibile condividere i moduli Masimo O3 tra più monitor paziente IntelliVue, per snellire il flusso di lavoro e ridurre i costi.
Migliorare l'efficienza e gestire i costi
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 integrato elimina la necessità di ricorrere a un dispositivo per ossimetria standalone, riducendo l'ingombro in sala operatoria o in terapia intensiva, dove gli spazi sono già limitati. Grazie alla visualizzazione di tutti i dati clinici significativi su un unico schermo IntelliVue, l'attenzione può essere focalizzata su ciò che conta di più: i pazienti. È anche possibile condividere i moduli Masimo O3 tra più monitor paziente IntelliVue, per snellire il flusso di lavoro e ridurre i costi.
Migliorare l'efficienza e gestire i costi
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 integrato elimina la necessità di ricorrere a un dispositivo per ossimetria standalone, riducendo l'ingombro in sala operatoria o in terapia intensiva, dove gli spazi sono già limitati. Grazie alla visualizzazione di tutti i dati clinici significativi su un unico schermo IntelliVue, l'attenzione può essere focalizzata su ciò che conta di più: i pazienti. È anche possibile condividere i moduli Masimo O3 tra più monitor paziente IntelliVue, per snellire il flusso di lavoro e ridurre i costi.
Un maggior numero di dati per decisioni cliniche circostanziate
Perché integrare la misurazione della saturazione regionale di ossigeno (rSO₂) Masimo nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché più informazioni si hanno a disposizione sulle condizioni di un paziente, maggiori sono le possibilità di offrire un'assistenza personalizzata. La ricerca ha rivelato che il monitoraggio dell'ossigenazione cerebrale può aiutare a valutare le condizioni cliniche, incluso l'arresto cardiocircolatorio.² È stato inoltre indicato come un predittore degli esiti clinici a breve e lungo termine dell'ipossia³ e può fungere da indicatore precoce di una riduzione dell'apporto di ossigeno al cervello e ad altri organi vitali.⁴
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Un maggior numero di dati per decisioni cliniche circostanziate
Perché integrare la misurazione della saturazione regionale di ossigeno (rSO₂) Masimo nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché più informazioni si hanno a disposizione sulle condizioni di un paziente, maggiori sono le possibilità di offrire un'assistenza personalizzata. La ricerca ha rivelato che il monitoraggio dell'ossigenazione cerebrale può aiutare a valutare le condizioni cliniche, incluso l'arresto cardiocircolatorio.² È stato inoltre indicato come un predittore degli esiti clinici a breve e lungo termine dell'ipossia³ e può fungere da indicatore precoce di una riduzione dell'apporto di ossigeno al cervello e ad altri organi vitali.⁴
Un sistema completo
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema integrato utilizza sensori non invasivi applicabili alla fronte per acquisire e trasmettere i valori misurati di ossigeno cerebrale del paziente a un dispositivo di misurazione Masimo O3. I risultati vengono quindi inviati direttamente al modulo parametrico per ossimetria O3 in monitor della serie Philips IntelliVue specifici, per la visualizzazione in tempo reale e sotto forma di trend. In questo modo l'utente dispone di un quadro chiaro con tutti i dati clinici critici su un unico schermo.
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema integrato utilizza sensori non invasivi applicabili alla fronte per acquisire e trasmettere i valori misurati di ossigeno cerebrale del paziente a un dispositivo di misurazione Masimo O3. I risultati vengono quindi inviati direttamente al modulo parametrico per ossimetria O3 in monitor della serie Philips IntelliVue specifici, per la visualizzazione in tempo reale e sotto forma di trend. In questo modo l'utente dispone di un quadro chiaro con tutti i dati clinici critici su un unico schermo.
Una soluzione integrata per sala operatoria e terapia intensiva
Questo sistema integrato utilizza sensori non invasivi applicabili alla fronte per acquisire e trasmettere i valori misurati di ossigeno cerebrale del paziente a un dispositivo di misurazione Masimo O3. I risultati vengono quindi inviati direttamente al modulo parametrico per ossimetria O3 in monitor della serie Philips IntelliVue specifici, per la visualizzazione in tempo reale e sotto forma di trend. In questo modo l'utente dispone di un quadro chiaro con tutti i dati clinici critici su un unico schermo.
Design modulare
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Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 è facile da configurare e di semplice apprendimento e utilizzo. È sufficiente: (1) Applicare il sensore O3 per adulti o pediatrico alla fronte del paziente. (2) Collegare il dispositivo di misurazione Masimo O3. (3) Collegare il modulo compatto Masimo O3 al monitor IntelliVue MX500, MX550, MX750 o MX850. (4) Controllare tutti i comandi richiesti attraverso la familiare interfaccia dei dispositivi IntelliVue.
Assistenza sempre in connessione, in modo semplice
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Assistenza sempre in connessione, in modo semplice
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Compatibilità IntelliVue
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Migliorare l'efficienza e gestire i costi
Il sistema per ossimetria regionale Masimo O3 integrato elimina la necessità di ricorrere a un dispositivo per ossimetria standalone, riducendo l'ingombro in sala operatoria o in terapia intensiva, dove gli spazi sono già limitati. Grazie alla visualizzazione di tutti i dati clinici significativi su un unico schermo IntelliVue, l'attenzione può essere focalizzata su ciò che conta di più: i pazienti. È anche possibile condividere i moduli Masimo O3 tra più monitor paziente IntelliVue, per snellire il flusso di lavoro e ridurre i costi.
La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.