Un maggior numero di dati per decisioni cliniche circostanziate

Perché integrare la misurazione della saturazione regionale di ossigeno (rSO₂) Masimo nei monitor IntelliVue in sala operatoria e in terapia intensiva? Perché più informazioni si hanno a disposizione sulle condizioni di un paziente, maggiori sono le possibilità di offrire un'assistenza personalizzata. La ricerca ha rivelato che il monitoraggio dell'ossigenazione cerebrale può aiutare a valutare le condizioni cliniche, incluso l'arresto cardiocircolatorio.² È stato inoltre indicato come un predittore degli esiti clinici a breve e lungo termine dell'ipossia³ e può fungere da indicatore precoce di una riduzione dell'apporto di ossigeno al cervello e ad altri organi vitali.⁴