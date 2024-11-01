PerformanceBridge Focal Point Semplificare la gestione dei dispositivi Philips in rete

Philips Focal Point è un'applicazione di gestione operativa in grado di aggregare, elaborare, memorizzare e presentare in modo chiaro le metriche applicate per misurare le prestazioni dei sistemi in rete in tempo quasi reale. Questo software offre una gestione e una manutenzione centralizzate dei prodotti Philips, consentendo di risolvere eventuali problemi, sia in loco che da remoto.