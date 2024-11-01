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PerformanceBridge Focal Point

Semplificare la gestione dei dispositivi Philips in rete

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Philips Focal Point è un'applicazione di gestione operativa in grado di aggregare, elaborare, memorizzare e presentare in modo chiaro le metriche applicate per misurare le prestazioni dei sistemi in rete in tempo quasi reale. Questo software offre una gestione e una manutenzione centralizzate dei prodotti Philips, consentendo di risolvere eventuali problemi, sia in loco che da remoto.

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Funzionalità di monitoraggio dello stato di integrità delle batterie
Gestione centralizzata delle batterie

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Focal Point consente di gestire e monitorare in modo centralizzato lo stato di integrità delle batterie, per garantire la sicurezza ed evitare tempi di inattività non previsti anticipando eventuali necessità di sostituzione.

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