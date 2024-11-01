Philips Focal Point è un'applicazione di gestione operativa in grado di aggregare, elaborare, memorizzare e presentare in modo chiaro le metriche applicate per misurare le prestazioni dei sistemi in rete in tempo quasi reale. Questo software offre una gestione e una manutenzione centralizzate dei prodotti Philips, consentendo di risolvere eventuali problemi, sia in loco che da remoto.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Funzionalità di monitoraggio dello stato di integrità delle batterie
Gestione centralizzata delle batterie
Focal Point consente di gestire e monitorare in modo centralizzato lo stato di integrità delle batterie, per garantire la sicurezza ed evitare tempi di inattività non previsti anticipando eventuali necessità di sostituzione.
Gestione centralizzata delle batterie
Focal Point consente di gestire e monitorare in modo centralizzato lo stato di integrità delle batterie, per garantire la sicurezza ed evitare tempi di inattività non previsti anticipando eventuali necessità di sostituzione.
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La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.