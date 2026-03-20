La lacerazione della vena cava superiore (SVC) durante una procedura di estrazione dell'elettrocatetere è rara, con un'incidenza inferiore allo 0,5% dei casi. [1] Tuttavia, quando si verifica, ogni secondo è importante. Il palloncino per occlusione Bridge Plus viene posizionato in meno di 2 minuti [2], riduce la perdita ematica fino al 90% [3] e mantiene un'emostasi accettabile per almeno 30 minuti [4], consentendo di guadagnare tempo per stabilizzare il paziente e passare all'intervento chirurgico.
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Posizionamento più rapido per un'azione tempestiva
Posizionamento più rapido per un'azione tempestiva
Bridge Plus garantisce ancora più sicurezza in caso di lacerazione della SVC grazie alla sua rapidità di posizionamento. Rispetto a Bridge, con Bridge Plus il tempo di posizionamento si riduce del 22%, mentre il tempo gonfiaggio e sgonfiaggio diminuiscono rispettivamente del 40% e del 41%. [11]
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Mantenimento del controllo e la transizione all'intervento chirurgico
Mantenimento del controllo e la transizione all'intervento chirurgico
Bridge Plus viene posizionato rapidamente in meno di 2 minuti [2] per consentire una pronta stabilizzazione del paziente e un'agevole transizione all'intervento chirurgico, con 30 minuti di emostasi accettabile. [4] Grazie alla presenza di marker radiopachi trasparenti, la posizione del palloncino può essere identificata con semplicità per la massima precisione nel posizionamento.
Mantenimento del controllo e la transizione all'intervento chirurgico
Bridge Plus viene posizionato rapidamente in meno di 2 minuti [2] per consentire una pronta stabilizzazione del paziente e un'agevole transizione all'intervento chirurgico, con 30 minuti di emostasi accettabile. [4] Grazie alla presenza di marker radiopachi trasparenti, la posizione del palloncino può essere identificata con semplicità per la massima precisione nel posizionamento.
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Mantenimento del controllo e la transizione all'intervento chirurgico
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Bridge Plus viene posizionato rapidamente in meno di 2 minuti [2] per consentire una pronta stabilizzazione del paziente e un'agevole transizione all'intervento chirurgico, con 30 minuti di emostasi accettabile. [4] Grazie alla presenza di marker radiopachi trasparenti, la posizione del palloncino può essere identificata con semplicità per la massima precisione nel posizionamento.
Riduzione della perdita ematica per salvare vite
Riduzione della perdita ematica per salvare vite
Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
Riduzione della perdita ematica per salvare vite
Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
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Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
Potenziamento del laboratorio con una soluzione basata sulle evidenze
Potenziamento del laboratorio con una soluzione basata sulle evidenze
Bridge Plus nasce dall'esperienza di successo di Bridge, impiegato con affidabilità riconosciuta in 50.000 casi. [7]* Da quando Bridge è stato immesso sul mercato, non si sono verificati decessi correlati alla procedura con l'utilizzo di Bridge rispetto a 12 decessi precedenti. [8]† E, se utilizzato correttamente, la sopravvivenza in seguito a lacerazione della SVC è passata dal 56,9% all'88,2%. [9]*‡
Potenziamento del laboratorio con una soluzione basata sulle evidenze
Bridge Plus nasce dall'esperienza di successo di Bridge, impiegato con affidabilità riconosciuta in 50.000 casi. [7]* Da quando Bridge è stato immesso sul mercato, non si sono verificati decessi correlati alla procedura con l'utilizzo di Bridge rispetto a 12 decessi precedenti. [8]† E, se utilizzato correttamente, la sopravvivenza in seguito a lacerazione della SVC è passata dal 56,9% all'88,2%. [9]*‡
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Potenziamento del laboratorio con una soluzione basata sulle evidenze
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Intervento tempestivo per salvare vite
Intervento tempestivo per salvare vite
Proteggere ciò che conta di più: il paziente. La preparazione e la pianificazione proattiva della procedura con predisposizione profilattica del palloncino possono fare la differenza. I pazienti con supporto profilattico del palloncino hanno una probabilità di sopravvivenza maggiore rispetto a quelli con una preparazione o limitata o assente, in caso di lacerazione della SVC. [10]
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Proteggere ciò che conta di più: il paziente. La preparazione e la pianificazione proattiva della procedura con predisposizione profilattica del palloncino possono fare la differenza. I pazienti con supporto profilattico del palloncino hanno una probabilità di sopravvivenza maggiore rispetto a quelli con una preparazione o limitata o assente, in caso di lacerazione della SVC. [10]
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Proteggere ciò che conta di più: il paziente. La preparazione e la pianificazione proattiva della procedura con predisposizione profilattica del palloncino possono fare la differenza. I pazienti con supporto profilattico del palloncino hanno una probabilità di sopravvivenza maggiore rispetto a quelli con una preparazione o limitata o assente, in caso di lacerazione della SVC. [10]
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Mantenimento del controllo e la transizione all'intervento chirurgico
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Riduzione della perdita ematica per salvare vite
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Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
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Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
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Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
Una lacerazione della SVC di 2 cm determina in media una perdita ematica di 500 ml/minuto. [5] Quando ogni secondo è importante, Bridge Plus consente di occludere rapidamente e arrestare drasticamente la perdita ematica fino al 90%. [3] Compliante e a bassa pressione, questo palloncino riesce a coprire completamente la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% dei pazienti. [6]
Potenziamento del laboratorio con una soluzione basata sulle evidenze
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Bridge Plus nasce dall'esperienza di successo di Bridge, impiegato con affidabilità riconosciuta in 50.000 casi. [7]* Da quando Bridge è stato immesso sul mercato, non si sono verificati decessi correlati alla procedura con l'utilizzo di Bridge rispetto a 12 decessi precedenti. [8]† E, se utilizzato correttamente, la sopravvivenza in seguito a lacerazione della SVC è passata dal 56,9% all'88,2%. [9]*‡
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Bridge Plus nasce dall'esperienza di successo di Bridge, impiegato con affidabilità riconosciuta in 50.000 casi. [7]* Da quando Bridge è stato immesso sul mercato, non si sono verificati decessi correlati alla procedura con l'utilizzo di Bridge rispetto a 12 decessi precedenti. [8]† E, se utilizzato correttamente, la sopravvivenza in seguito a lacerazione della SVC è passata dal 56,9% all'88,2%. [9]*‡
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* Casi eseguiti negli Stati Uniti dal lancio di Bridge nel 2016 †Dati prospettici pubblicati su Heart Rhythm relativi a circa 5000 pazienti ‡Con l'utilizzo del palloncino Bridge rispetto al mancato utilizzo del palloncino Bridge
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[1] Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, March 19, 2018.
[2] Documento in archivio. D002023609_A_Bridge M&M Marketing Claims Test Report [Relazione di verifica delle dichiarazioni promozionali M&M per Bridge] – Il tempo medio di posizionamento è risultato pari a 74,33 secondi per Bridge commerciale e 58,33 secondi per Bridge Plus.
[3] Documento in archivio. D027561 Marketing claims blood loss report for Bridge project 1338 [Relazione sulle dichiarazioni promozionali relative alla perdita ematica per il progetto Bridge 1338] – Una volta posizionato, il palloncino per occlusione Bridge riduce la perdita ematica connessa alla lacerazione della SVC dell'89,7% (α=0,10), in media, in un modello animale.
[4] Documento in archivio. D026197 & animal study - NGX028-IS17 [D026197 e studio su animali - NGX028-IS17] – Per tutti gli animali i parametri biologici sono stati misurati per un massimo di 45 minuti durante l'occlusione e 15 minuti dopo il posizionamento del dispositivo.
[5] Tsang, D. C., Azarrafiy, R., Pecha, S., Reichenspurner, H., Carrillo, R. G., & Hakmi, S. (2017). Long-term outcomes of prophylactic placement of an endovascular balloon in the vena cava for high-risk transvenous lead extractions. Heart rhythm, 14(12), 1833–1838. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.08.003
[6] Documento in archivio. D026203 Engineering Translation Rationale For Bridge, Project #1338-PR00 [Razionale della traduzione ingegneristica per Bridge, progetto n. 1338-PR00] – Il palloncino riesce a coprire la lunghezza e il diametro della SVC nel 90% della popolazione, sulla base di quanto determinato dall'analisi di 52 pazienti.
[7] Documento in archivio. LT-002760 Bridge Sales Customers Raw Data [Dati grezzi dei clienti commerciali per Bridge].
[8] Watfa, A., Younis, A., Mdaihly, M., Demian, J., Callahan, et.al A.A. (2025, June 26). Role of the Bridge Balloon in Improving Safety of Transvenous Lead Extraction Procedures. Heart rhythm. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2025.06.038.
[9] Bruce L. Wilkoff, MD, FHRS, Roger G. Carrillo, MD, MBA, FHRS, Ryan Azarrafiy, BA, Darren C. Tsang, BS, Thomas A. Boyle, BS. Compliant endovascular balloon reduces the lethality of superior vena cava tears during transvenous lead extractions.
[10] Documento in archivio. LT-002750 REF-00804 Bridge Rescue Data [Dati relativi agli interventi di salvataggio con Bridge].
[11] Documento in archivio. Engineering bench test D002023609_A_Bridge M&M Marketing Claims Test Report [Prova la banco D002023609_A Relazione di verifica delle dichiarazioni promozionali M&M per Bridge] – Bridge Plus ha dimostrato una riduzione media del 22% del tempo di posizionamento, dalla confezione alla sede anatomica target nella SVC, rispetto al catetere Bridge di prima generazione. Bridge Plus ha dimostrato una diminuzione media del tempo di gonfiaggio e sgonfiaggio rispettivamente del 40% e del 41% rispetto a Bridge commerciale.
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