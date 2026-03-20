Bridge Plus Palloncino per occlusione

La lacerazione della vena cava superiore (SVC) durante una procedura di estrazione dell'elettrocatetere è rara, con un'incidenza inferiore allo 0,5% dei casi. [1] Tuttavia, quando si verifica, ogni secondo è importante. Il palloncino per occlusione Bridge Plus viene posizionato in meno di 2 minuti [2], riduce la perdita ematica fino al 90% [3] e mantiene un'emostasi accettabile per almeno 30 minuti [4], consentendo di guadagnare tempo per stabilizzare il paziente e passare all'intervento chirurgico.