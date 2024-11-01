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LLD

Dispositivo di bloccaggio per elettrocateteri

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Quando la rimozione dell'elettrocatetere è la scelta giusta per il paziente, il dispositivo di bloccaggio per elettrocateteri (LLD) offre la flessibilità e la trazione necessarie per una rimozione sicura dell'elettrocatetere. Il dispositivo LLD unisce il meglio della famiglia LLD originale e il design migliorato della punta con la semplicità di utilizzo per offrire una soluzione di trazione flessibile per gli elettrocateteri destinati alla rimozione.

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Caratteristiche
Misura dell'EZ

Misura dell'EZ

I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).

Misura dell'EZ

I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).

Misura dell'EZ

I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Avanzamento dell'EZ

Avanzamento dell'EZ

Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.

Avanzamento dell'EZ

Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.

Avanzamento dell'EZ

Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Visibilità dell'EZ

Visibilità dell'EZ

Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.

Visibilità dell'EZ

Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.

Visibilità dell'EZ

Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
  • Misura dell'EZ
  • Avanzamento dell'EZ
  • Visibilità dell'EZ
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Misura dell'EZ

Misura dell'EZ

I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).

Misura dell'EZ

I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).

Misura dell'EZ

I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Avanzamento dell'EZ

Avanzamento dell'EZ

Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.

Avanzamento dell'EZ

Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.

Avanzamento dell'EZ

Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Visibilità dell'EZ

Visibilità dell'EZ

Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.

Visibilità dell'EZ

Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.

Visibilità dell'EZ

Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.

Specifiche Tecniche

Model number 518-062
Model number 518-062
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 19 lb/8,6 kg
Low-profile loop handles
Locking range (diameter)
  • Da 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,012"/0,30 mm
Model number 518-039
Model number 518-039
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 19 lb/8,6 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Working length
  • 85 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,012"/0,30 mm
Model number 518-018
Model number 518-018
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 12 lb/5,4 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,013"/0,33 mm a 0,016"/0,41 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,012"/0,30 mm
Model number 518-019
Model number 518-019
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 24 lb/10,88 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,017"/0,43 mm a 0,026"/0,66 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,015"/0,38 mm
Model number 518-020
Model number 518-020
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 45 lb/20,41 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,027"/0,69 mm a 0,032"/0,81 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,015"/0,38 mm
Accessory kit
Accessory kit
Model number
  • 518-027
Lead cutter
Lead cutter
Model number
  • 518-024
Model number 518-062
Model number 518-062
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Model number 518-039
Model number 518-039
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
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Model number 518-062
Model number 518-062
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 19 lb/8,6 kg
Low-profile loop handles
Locking range (diameter)
  • Da 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,012"/0,30 mm
Model number 518-039
Model number 518-039
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 19 lb/8,6 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,015"/0,38 mm a 0,023"/0,58 mm
Working length
  • 85 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,012"/0,30 mm
Model number 518-018
Model number 518-018
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 12 lb/5,4 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,013"/0,33 mm a 0,016"/0,41 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,012"/0,30 mm
Model number 518-019
Model number 518-019
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 24 lb/10,88 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,017"/0,43 mm a 0,026"/0,66 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,015"/0,38 mm
Model number 518-020
Model number 518-020
Locks along entire lead lumen
Proven ability to unlock and reposition
Average tensile strength**
  • 45 lb/20,41 kg
Low-profile loop handles
  • No
Locking range (diameter)
  • Da 0,027"/0,69 mm a 0,032"/0,81 mm
Working length
  • 65 cm
Packaged with clearing stylet
  • Sì – Diametro 0,015"/0,38 mm
Accessory kit
Accessory kit
Model number
  • 518-027
Lead cutter
Lead cutter
Model number
  • 518-024
  • Liberator è un marchio registrato di Cook Medical. Sono stati consultati la brochure Cook Products for Lead Extraction al 9-2-10 dal sito http://www.cookmedical.com/lm/content/mmedia/LM-DM-EVOLCAT-EN-201003.pdf e le istruzioni d'uso del Liberator in archivio.
  • ** La specifica minima per LLD EZ, LLD E, LLD #2 e LLD #3 è 10 lb/4,5 kg; il minimo per LLD #1 è 7 lb/3,1 kg

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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