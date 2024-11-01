Quando la rimozione dell'elettrocatetere è la scelta giusta per il paziente, il dispositivo di bloccaggio per elettrocateteri (LLD) offre la flessibilità e la trazione necessarie per una rimozione sicura dell'elettrocatetere. Il dispositivo LLD unisce il meglio della famiglia LLD originale e il design migliorato della punta con la semplicità di utilizzo per offrire una soluzione di trazione flessibile per gli elettrocateteri destinati alla rimozione.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Misura dell'EZ
I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Misura dell'EZ
I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Avanzamento dell'EZ
Avanzamento dell'EZ
Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Avanzamento dell'EZ
Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Avanzamento dell'EZ
Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Visibilità dell'EZ
Visibilità dell'EZ
Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
Visibilità dell'EZ
Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
Visibilità dell'EZ
Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Misura dell'EZ
I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Misura dell'EZ
I dispositivi LLD EZ e LLD E sono utilizzabili con un'ampia gamma di elettrocateteri caratterizzati da diametri del lume interno compresi tra 0,015" (0,38 mm) e 0,023" (0,58 mm).
Avanzamento dell'EZ
Avanzamento dell'EZ
Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Avanzamento dell'EZ
Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Avanzamento dell'EZ
Il design flessibile della punta in platino/iridio e il profilo sottile facilitano l'avanzamento e il passaggio attraverso elettrocateteri con decorsi angolati e oltre eventuali punti di danneggiamento del lume dell'elettrocatetere.
Visibilità dell'EZ
Visibilità dell'EZ
Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
Visibilità dell'EZ
Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
Visibilità dell'EZ
Un marker radiopaco più lungo e altamente visibile facilita l'identificazione della posizione della punta dei dispositivi LLD E e LLD EZ durante la fluoroscopia.
Liberator è un marchio registrato di Cook Medical. Sono stati consultati la brochure Cook Products for Lead Extraction al 9-2-10 dal sito http://www.cookmedical.com/lm/content/mmedia/LM-DM-EVOLCAT-EN-201003.pdf e le istruzioni d'uso del Liberator in archivio.
** La specifica minima per LLD EZ, LLD E, LLD #2 e LLD #3 è 10 lb/4,5 kg; il minimo per LLD #1 è 7 lb/3,1 kg
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.