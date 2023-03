TC spettrale

Il nuovo Philips Spectral CT 7500, progettato a supporto della diagnosi, offre scansioni cardiache rapide con un'eccellente visualizzazione dei vasi coronarici e, ora, strati di informazioni spettrali per ogni esame. Il rilevatore spettrale consente allo Spectral CT 7500 di essere l'unico sistema in grado di acquisire dati cardiaci spettrali nello stesso momento e nella stessa posizione per tutti i pazienti. Questo sistema intelligente di ultima generazione ha dimostrato una riduzione del 34% del tempo necessario per la diagnosi [3], una riduzione del 25% delle scansioni ripetute e una riduzione del 30% delle scansioni di follow-up [4] rispetto alla TC convenzionale. Il flusso di lavoro spettrale che consente di risparmiare tempo è completamente integrato, consentendo scansioni spettrali toraciche.



