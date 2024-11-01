Se una persona collassa improvvisamente, potrebbe essere stata colpita da un arresto cardiaco improvviso. Si tratta di un problema serio: significa che il cuore ha smesso di pompare sangue e la persona deve essere soccorsa immediatamente.
Il fattore più importante nel trattamento dell'arresto cardiaco improvviso è la defibrillazione, ovvero l'erogazione tempestiva di una scarica elettrica al cuore. I defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) consentono alle persone comuni di praticare rapidamente la defibrillazione.
I dispositivi semiautomatici sono progettati in modo da guidare l'utente durante l'intera procedura, se opportunamente formato nelle tecniche di rianimazione di base. È il defibrillatore a stabilire se sia necessario erogare la scarica e, nel caso lo sia, istruzioni vocali semplici e chiare spiegano esattamente cosa fare, seguendo le fasi della procedura. Sensori intelligenti valutano ed erogano automaticamente una scarica all'intensità adeguata e al momento giusto in base al paziente, che si tratti di un uomo, di una donna o di un bambino.
L'impegno di Philips è dedicato a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'arresto cardiaco improvviso e all'importanza del pubblico accesso alla defibrillazione.
Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è un dispositivo in grado di controllare lo stato del cuore del paziente e di erogare una scarica elettrica qualora il cuore abbia smesso di battere normalmente.
Tutto ciò che occorre sapere prima di utilizzare un DAE
Un programma di implementazione DAE aumenta le probabilità di successo
Avere a disposizione un DAE è già di per sé un ottimo punto di partenza per salvare una vita, ma è ancora più efficace se rientra nell'ambito di un programma di implementazione.
Un buon programma per l'implementazione di defibrillatori semiautomatici esterni prevede la collaborazione con il servizio di emergenza sanitaria locale, la scelta del modello di DAE più adatto alle esigenze, l'identificazione dei punti strategici in cui collocare questi dispositivi, nonché formazione e manutenzione continue. Con un buon piano di implementazione e una formazione adeguata, le persone saranno in grado di intervenire prontamente e di praticare la defibrillazione all'occorrenza.
Con la collaborazione dei partner aziendali, Philips fornisce una guida alla realizzazione di programmi di implementazione DAE adatti alle vostre esigenze.
Cosa è importante sapere prima di acquistare un DAE
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Domande frequenti sui DAE
Cosa fare quando si è in possesso di un DAE
Acquisto per un'azienda o organizzazione
HeartStart HS1
HeartStart HS1 è stato progettato pensando alle persone comuni che si trovano ad affrontare un evento straordinario. È facilmente configurabile e include funzioni Life Guidance automatiche come messaggi e istruzioni vocali, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, che aiutano ad affrontare i casi di arresto cardiaco improvviso.
Il defibrillatore HeartStart FRx fornisce una guida in tempo reale tramite chiari comandi vocali passo passo, un metronomo e istruzioni vocali per la RCP, che consentono di supportare il trattamento di casi di sospetto arresto cardiaco improvviso. Grazie alla semplicità di configurazione, a messaggi vocali chiari e un design robusto, HeartStart FRx è progettato per essere utilizzato da utenti addestrati nelle tecniche di rianimazione di base (BLS).
HeartStart FR3 è il miglior defibrillatore semiautomatico esterno Philips per uso professionale, dotato di funzioni avanzate e destinato al soccorritore professionista. HeartStart FR3 riduce i tempi di preparazione eliminando vari passaggi e consente di iniziare più velocemente l'intervento sul paziente.
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