Se una persona collassa o perde coscienza e non presenta polso o non respira correttamente, è necessario intervenire. Anche se fatica a respirare o ha delle convulsioni e non è cosciente, è necessario ricorrere al DAE.

Non è importante che la diagnosi effettuata dall'utente sia corretta. Il DAE Philips analizza il ritmo cardiaco e invita l'utente a erogare la scarica solo se necessario. È sufficiente aprire il dispositivo e seguire le chiare e semplici istruzioni vocali che spiegano come posizionare gli elettrodi sulla vittima, in modo che il defibrillatore possa rilevarne il ritmo cardiaco.