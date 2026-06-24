Non si riesce a regolare l'impostazione del macinacaffè della macchina da caffè Saeco

È possibile regolare le impostazioni del macinacaffè utilizzando la manopola all'interno del contenitore del caffè in grani. A seconda della macchina, potrebbe essere necessario utilizzare la chiave di regolazione (l'impugnatura del misurino del caffè pre-macinato).

1. Disporre una tazza sotto il beccuccio del caffè.

2. Premere il pulsante "Espresso" per preparare un caffè.

3. Quando il macinacaffè inizia a macinare, per le macchine che richiedono uno strumento è necessario per prima cosa posizionare la chiave di regolazione del macinacaffè sulla manopola (vedere figura 1), quindi premere la manopola verso il basso e ruotarla a sinistra o a destra. Per le macchine che non richiedono uno strumento, è possibile premere manualmente la manopola verso il basso e ruotarla a sinistra o a destra (vedere figura 2).

4. Ruotare la manopola di una tacca verso sinistra o verso destra per regolare l'impostazione. L'impostazione di macinatura è indicata da numeri o punti. Punto più piccolo = particelle più piccole. Numero più piccolo = particelle più piccole

5. Preparare 2-3 tazze di caffè per sentire la differenza di gusto. Il sistema SAS (Saeco Adapting Sensor) deve eseguire le regolazioni appropriate per la durata della macinatura per garantire che venga macinata la giusta quantità di caffè per produrre un espresso ottimale.