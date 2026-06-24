L'acqua non viene prelevata dal serbatoio della macchina da caffè Saeco
Quando l'acqua non viene prelevata dal serbatoio dell'acqua della macchina da caffè Saeco, ciò è dovuto di solito alla presenza di aria intrappolata nella macchina, che blocca l'erogazione dell'acqua. Ecco come risolvere questo problema.
È possibile che il serbatoio dell'acqua non sia posizionato correttamente nella macchina, impedendo il prelievo dell'acqua. • Per le macchine con serbatoio dell'acqua sul lato anteriore, spingere il serbatoio completamente indietro per assicurarsi che sia ben inserito. • Per le macchine con serbatoio dell'acqua sopra la macchina, assicurarsi che l'area sotto il serbatoio sia priva di sporcizia, particelle o chicchi di caffè.
Seguire i passaggi riportati di seguito per rimuovere l'aria intrappolata nella macchina da caffè: 1. Spegnere la macchina 2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean (o qualsiasi altro filtro dell'acqua) 3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta 4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso: 1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi 2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria 3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua 4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola 5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Nota: Se si è utilizzato il filtro AquaClean per più di 3 mesi, sostituire il filtro, perché potrebbe essere ostruito.
Quando il beccuccio dell'acqua calda è ostruito, rimuovere la parte esterna del pannarello e controllare se il beccuccio è ostruito dal calcare (particelle bianche all'interno o intorno al beccuccio). Se è presente un accumulo di calcare, rimuoverlo utilizzando un po' di soluzione decalcificante.
Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
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