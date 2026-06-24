ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

L'acqua non viene prelevata dal serbatoio della macchina da caffè Saeco

Quando l'acqua non viene prelevata dal serbatoio dell'acqua della macchina da caffè Saeco, ciò è dovuto di solito alla presenza di aria intrappolata nella macchina, che blocca l'erogazione dell'acqua. Ecco come risolvere questo problema.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00 , SM8885/00 , SM8889/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza