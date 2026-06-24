Non si riesce a rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Saeco

Per poter rimuovere il gruppo infusore, è necessario prima impostarlo in posizione neutra. Seguire i passaggi riportati di seguito per impostare l'ingranaggio del gruppo infusore all'interno della macchina in posizione neutra:

1. Chiudere lo sportello di pulizia e reinstallare nella corretta posizione tutti i componenti (serbatoio dell'acqua, vassoio antigoccia, recipiente dei fondi di caffè).

2. Premere il pulsante on/off per spegnere la macchina. Attendere che non vengano più emessi suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi).

3. Aprire lo sportello di pulizia e riprovare a rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso il lato destro, tenendolo premuto e tirando verso di sé.