Non si riesce a rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Saeco
Se non è possibile rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Saeco, trovare una soluzione di seguito.
Per poter rimuovere il gruppo infusore, è necessario prima impostarlo in posizione neutra. Seguire i passaggi riportati di seguito per impostare l'ingranaggio del gruppo infusore all'interno della macchina in posizione neutra: 1. Chiudere lo sportello di pulizia e reinstallare nella corretta posizione tutti i componenti (serbatoio dell'acqua, vassoio antigoccia, recipiente dei fondi di caffè). 2. Premere il pulsante on/off per spegnere la macchina. Attendere che non vengano più emessi suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi). 3. Aprire lo sportello di pulizia e riprovare a rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso il lato destro, tenendolo premuto e tirando verso di sé.
Se la macchina da caffè Saeco è ancora in modalità rimozione del calcare, non è possibile rimuovere il gruppo infusore. Completare il processo di rimozione del calcare e quindi riprovare.
Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SM8780/00 , SM8885/00 , SM8889/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›