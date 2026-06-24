EasyPappa Philips Avent non fa vapore (correttamente)
La funzione vapore potrebbe non funzionare (correttamente) per diversi motivi. Siamo qui per offrire supporto. Basta seguire questi passaggi per risolvere il problema da soli.
Se la funzione vapore continua a non funzionare, l'interruttore di sicurezza potrebbe essere difettoso. Rivolgersi al centro assistenza clienti di zona.
Non è stata versata sufficiente acqua nel serbatoio dell'acqua.
Effettuare la pulizia anticalcare del serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni del manuale dell'utente se il calcare si è accumulato.
Dopo un ciclo a vapore, il dispositivo ha bisogno circa 10 minuti per raffreddarsi prima che sia possibile avviare un nuovo ciclo.
Il recipiente non è nella posizione corretta (posizione di cottura a vapore).
L'apparecchio non funzionerà se tutti i componenti non sono montati correttamente sull'unità principale. Montare correttamente tutte le parti prima della cottura a vapore:
Ruotare il coperchio del serbatoio dell'acqua in senso orario e assicurarsi sempre che l'icona a forma di freccia sul coperchio sia allineata con l'icona di blocco sul serbatoio dell'acqua.
Premere il recipiente verso il basso per bloccarlo saldamente sull'unità principale e attivare la funzione di cottura a vapore.
Una volta terminato un ciclo di cottura a vapore, lasciare raffreddare l'apparecchio per 10 minuti e svuotare l'acqua che rimane nel serbatoio dell'acqua prima di iniziare un altro ciclo di cottura a vapore.
Aggiungere acqua all'interno del serbatoio dell'acqua.
Eseguire la pulizia anticalcare del serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
Controllare l'uscita del serbatoio dell'acqua, la valvola del vapore sul coperchio del recipiente e il percorso del vapore e verificare che non vi siano ostruzioni.
Il vapore fuoriesce se le parti non sono inserite correttamente o la valvola del vapore sul coperchio del recipiente è bloccata.
Assicurarsi che il coperchio del serbatoio dell'acqua e il coperchio del recipiente siano chiusi correttamente.
Posizionare correttamente il contenitore sull'unità principale.
Pulire la valvola del vapore sul coperchio del recipiente.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SCF883/01R1 , SCF885/01 , SCF883/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›