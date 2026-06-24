ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

EasyPappa Philips Avent non fa vapore (correttamente)

La funzione vapore potrebbe non funzionare (correttamente) per diversi motivi. Siamo qui per offrire supporto. Basta seguire questi passaggi per risolvere il problema da soli.

Se la funzione vapore continua a non funzionare, l'interruttore di sicurezza potrebbe essere difettoso. Rivolgersi al centro assistenza clienti di zona.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF883/01R1 , SCF885/01 , SCF883/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza