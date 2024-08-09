L'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito
Se l'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito, leggere il nostro articolo riportato di seguito per scoprire possibili cause e soluzioni.
Verificare l'eventuale presenza di oggetti bloccati nella bocchetta, nel tubo o nel tubo flessibile dell'aspirapolvere cordless Philips. Il flusso di aria nell'aspirapolvere potrebbe essere parzialmente ostacolato da oggetti bloccati in una di queste parti dell'apparecchio. In tal caso, rimuovere l'oggetto prima di continuare a utilizzare l'aspirapolvere.
Quando si utilizza un accessorio diverso dal solito, l'aspirapolvere cordless Philips potrebbe emettere un rumore inusuale. Verificare se smettendo di utilizzare l'accessorio, l'aspirapolvere continua a emettere un rumore insolito. In caso affermativo, non occorre preoccuparsi; il rumore è normale.
Se il motore o il filtro di scarico sono ostruiti, l'aspirapolvere cordless Philips potrebbe emettere un rumore insolito. Per risolvere il problema, pulire il filtro dell'aspirapolvere.
L'aspirapolvere potrebbe emettere un rumore insolito anche a causa dell'errato posizionamento dei filtri. In tal caso, posizionare i filtri correttamente all'interno dell'aspirapolvere.
Per istruzioni specifiche su come posizionare e pulire il filtro, consultare il manuale dell'utente disponibile nella sezione dedicata all'assistenza della pagina online del prodotto.
Se il contenitore della polvere dell'aspirapolvere cordless Philips è pieno, l'apparecchio potrebbe emettere un rumore insolito. Per risolvere il problema, svuotare e pulire il contenitore della polvere. Per istruzioni specifiche su come pulire il contenitore della polvere, consultare il manuale dell'utente disponibile nella sezione dedicata all'assistenza della pagina online del prodotto.
Le informazioni riportate di seguito si applicano esclusivamente all'aspirapolvere cordless serie 7000 e 8000 (Aqua).
L'aspirapolvere cordless serie 8000 o 7000 è dotato della funzione di riconoscimento del tipo di pavimento. L'apparecchio rileva automaticamente il tipo di pavimento e ottimizza la pulizia per prestazioni ottimali. Questa funzione può causare la variazione del rumore dell'aspirapolvere durante l'uso. Non è necessario intervenire, ma se si preferisce pulire con una potenza costante di propria scelta, disattivare questa funzione smart dal menu dell'apparecchio.
Per istruzioni su come attivare o disattivare la funzione, vedere il video riportato di seguito (0:34-1:02).
Se le situazioni illustrate in precedenza non sono pertinenti, è possibile che il motore dell'aspirapolvere Philips sia danneggiato. In tal caso, per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC5041/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›