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L'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito

Se l'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito, leggere il nostro articolo riportato di seguito per scoprire possibili cause e soluzioni.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC5041/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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