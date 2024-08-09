L'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito

Le informazioni riportate di seguito si applicano esclusivamente all'aspirapolvere cordless serie 7000 e 8000 (Aqua).



L'aspirapolvere cordless serie 8000 o 7000 è dotato della funzione di riconoscimento del tipo di pavimento. L'apparecchio rileva automaticamente il tipo di pavimento e ottimizza la pulizia per prestazioni ottimali. Questa funzione può causare la variazione del rumore dell'aspirapolvere durante l'uso. Non è necessario intervenire, ma se si preferisce pulire con una potenza costante di propria scelta, disattivare questa funzione smart dal menu dell'apparecchio.



Per istruzioni su come attivare o disattivare la funzione, vedere il video riportato di seguito (0:34-1:02).