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Accessori per AquaTrio senza filo Spazzole sostitutive
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XV1793/01
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Set di spazzole sostitutive compatibili con la gamma senza filo Wet & Dry AquaTrio Philips Serie 9000. Il set contiene 2 spazzole potenti in microfibra ultra-morbide. Si consiglia di sostituire ogni sei mesi.
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