ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Accessori per AquaTrio senza filo Spazzole sostitutive

Supporto

Accessori per AquaTrio senza filoSpazzole sostitutive

XV1793/01

Accessori per AquaTrio senza filo Spazzole sostitutive

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Set di spazzole sostitutive compatibili con la gamma senza filo Wet & Dry AquaTrio Philips Serie 9000. Il set contiene 2 spazzole potenti in microfibra ultra-morbide. Si consiglia di sostituire ogni sei mesi.

  • PDF file
  • 28 May 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti