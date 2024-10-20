Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
XV1492/10
1 spazzola principale
1 spazzola laterale
2 filtri EPA11 lavabili
Compatibile con la Serie 9000
Il kit contiene 2 filtri EPA11, che catturano le polveri sottili prima che l'aria venga immessa nuovamente nella stanza, garantendo un'aria pulita e senza polvere in casa tua. Il filtro deve essere sostituito ogni 3-6 mesi.
La spazzola principale è progettata in modo che il robot possa muoversi su tutti i tipi di pavimento, liberandoti dal fastidio di pulire manualmente la casa, anche nei punti più difficili.
La nostra spazzola angolare è fondamentale per una pulizia più profonda: insieme alla navigazione laser D-ToF e all'algoritmo avanzato garantisce la massima copertura e non tralascia nessun punto. Si aggancia facilmente al tuo robot per una manutenzione rapida e semplice.
Recensioni
¹Cattura il 96,5% delle particelle di dimensioni di 0,3°μm.