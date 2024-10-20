ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Kit sostitutivo originale per HomeRun Serie 9000
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kit sostitutivo originale per HomeRun Serie 9000
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Philips HomeRunKit di ricambio Serie 9000

XV1492/10

Kit sostitutivo originale per HomeRun Serie 9000
Tutto ciò di cui hai bisogno per la normale manutenzione del tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti HomeRun Serie 9000. Questo kit sostitutivo originale contiene 1 spazzola principale, 1 spazzola angolare e 2 filtri.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
Philips HomeRun Serie 9000

Philips HomeRun Serie 9000
Robot aspirapolvere e lavapavimenti

XU9100/10R1

Philips HomeRun Serie 9000

Philips HomeRun Serie 9000
Robot aspirapolvere e lavapavimenti

XU9100/10

Kit di manutenzione 3 in 1

Kit sostitutivo originale per HomeRun Serie 9000

  • 1 spazzola principale

  • 1 spazzola laterale

  • 2 filtri EPA11 lavabili

  • Compatibile con la Serie 9000

Filtro EPA, filtrazione superiore

Filtro EPA, filtrazione superiore

Il kit contiene 2 filtri EPA11, che catturano le polveri sottili prima che l'aria venga immessa nuovamente nella stanza, garantendo un'aria pulita e senza polvere in casa tua. Il filtro deve essere sostituito ogni 3-6 mesi.

Spazzola per tutti i tipi di pavimenti

Spazzola per tutti i tipi di pavimenti

La spazzola principale è progettata in modo che il robot possa muoversi su tutti i tipi di pavimento, liberandoti dal fastidio di pulire manualmente la casa, anche nei punti più difficili.

Aspira vicino a pareti e angoli

Aspira vicino a pareti e angoli

La nostra spazzola angolare è fondamentale per una pulizia più profonda: insieme alla navigazione laser D-ToF e all'algoritmo avanzato garantisce la massima copertura e non tralascia nessun punto. Si aggancia facilmente al tuo robot per una manutenzione rapida e semplice.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. ¹Cattura il 96,5% delle particelle di dimensioni di 0,3°μm.