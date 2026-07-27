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  • Panni rotanti per HomeRun Serie 9000
  • Panni rotanti per HomeRun Serie 9000

Philips HomeRunSerie 9000 Mocio Rotanti

XV1491/10

Panni rotanti per HomeRun Serie 9000
Completa il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun Serie 9000 con i panni rotanti originali. Grazie alla tecnologia a panni rotanti brevettata, il robot rimuove immediatamente l'acqua sporca, così puoi passare il mocio con acqua pulita per risultati eccezionali.
Vedi tutti i vantaggi
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Il robot che lava il tuo pavimento come nessun altro

Panni rotanti per HomeRun Serie 9000

  • 2 panni rotanti originali

  • Compatibile con la Serie 9000

Tecnologia a panno rotante brevettata

Tecnologia a panno rotante brevettata

Pulisci sempre con acqua pulita. La tecnologia PowerCyclone Aqua blocca l'acqua sporca durante il passaggio, consentendoti di passare lo straccio solo con acqua pulita. Prova una pulizia senza precedenti con il nostro panno per un pavimento senza macchie.

Pulizia straordinaria

Pulizia straordinaria

Philips HomeRun Serie 9000 va oltre la semplice pulizia: grazie alla sua tecnologia a panno rotante brevettata, offre una pulizia impeccabile lavando i tuoi pavimenti con acqua sempre pulita per eliminare efficacemente macchie ostinate e sporco difficile, offrendoti risultati straordinari.

Adatto a tutti i tipi di pavimento

Adatto a tutti i tipi di pavimento

Progettato per tutti i tipi di pavimenti duri, il nostro panno rotante raccoglie e rimuove facilmente polvere e sporco. Grazie al suo sistema di sollevamento a doppio rullo, Philips HomeRun Serie 9000 può sollevare il panno in modo intelligente per evitare di bagnare i tappeti.

Specifiche tecniche

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