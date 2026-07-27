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Garanzia di 2 anni
XV1491/10
2 panni rotanti originali
Compatibile con la Serie 9000
Pulisci sempre con acqua pulita. La tecnologia PowerCyclone Aqua blocca l'acqua sporca durante il passaggio, consentendoti di passare lo straccio solo con acqua pulita. Prova una pulizia senza precedenti con il nostro panno per un pavimento senza macchie.
Philips HomeRun Serie 9000 va oltre la semplice pulizia: grazie alla sua tecnologia a panno rotante brevettata, offre una pulizia impeccabile lavando i tuoi pavimenti con acqua sempre pulita per eliminare efficacemente macchie ostinate e sporco difficile, offrendoti risultati straordinari.
Progettato per tutti i tipi di pavimenti duri, il nostro panno rotante raccoglie e rimuove facilmente polvere e sporco. Grazie al suo sistema di sollevamento a doppio rullo, Philips HomeRun Serie 9000 può sollevare il panno in modo intelligente per evitare di bagnare i tappeti.
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